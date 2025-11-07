Ultime uscite di Editoriale Cosmo

Comunicato stampa

Le uscite editoriali in uscita per Editoriale Cosmo

Alessandro Editore

NICK CARTER – L’EDIZIONE DEFINITIVA VOL. 3

Editore: Editoriale COSMO

Prezzo: 44,90 euro

Cartonato; B/N

Formato: 24 x 32

Pagine: 200

ISBN: 9788892978638

Arriva in fumetteria e libreria il terzo e ultimo volume che raccoglie gli episodi del capolavoro del fumetto umoristico, firmato bonvi! Nati dall’estro di Bonvi e De Maria nel 1972, su misura per la trasmissione Supergulp, il detective dalle rustiche tecniche investigative e i suoi assistenti Patsy e Ten hanno vissuto anche una vita a fumetti per mano del solo Bonvi! Pubblicate sul corriere dei ragazzi e altre testate, le avventure di Nick Carter brillano come grandi esempi del fumetto umoristico italiano per il loro stile frizzante e sempre attuale. queste storie, spesso ritoccate nei testi e nei disegni nelle successive ristampe, vengono riproposte in questo secondo volume nell’ordine cronologico desiderato dall’autore.

MICHEL VAILLANT, NUOVA SERIE 13 – REDENZIONE

Editore: Editoriale COSMO

Prezzo: 18,90 euro

Cartonato; COLORE

Formato: 217 x 28,7

Pagine: 56

ISBN: 9788892978713

Bourgne 2025 Gran Premio Indycar, Florida. Elsa Tainmont, pilota canadese del Team Vaillant, sostituisce Michel, che ha abbandonato la competizione per supportare Françoise, malata di cancro. Ma la vicenda del “Senatore Warson” cambierà tutto… Perché Steve tornerà al volante di una Vaillant per le famose 500 miglia! Che sia uno stratagemma dell’FBI, che vuole costringere l’assassino che gli dà la caccia a uscire allo scoperto? E inoltre, all’insaputa di Warson, una terribile rivelazione attende i nostri eroi! Un grande classico del fumetto d’avventura.

MORGANA – EDIZIONE INTEGRALE

Editore: Editoriale COSMO

Prezzo: 44,90 euro

Cartonato; COLORE

Formato: 21,5 x 28

Pagine: 224

ISBN: 9788892978607

Un grande ritorno targato Editoriale Cosmo che vi (ri)propone una delle avventure fumettistiche più interessati ideate da due degli autori più importanti del fumetto italiano contemporaneo! Morgana è stato definito dagli stessi autori come un techno-fantasy: in questa storia, infatti, al fianco di spade ed artefatti magici, troviamo astronavi e droidi. Un universo fantascientifico che ruota attorno agli arcani, dieci oggetti magici che danno immensi poteri a chi li possiede. Sulle loro tracce ci sono Morgana (accompagnata dal Rosso, un topo antropomorfo e quadrumane) e Voortt. Una spettacolare avventura presentata integralmente in edizione deluxe!

RAYMOND CAPP – EDIZIONE INTEGRALE

Editore: Editoriale COSMO

Prezzo: 29,90 euro

Cartonato; COLORE

Formato: 21,5 x 28

Pagine: 128

ISBN: 9788892978614

Raymond Capp, investigatore privato nella Londra del 2071, viene incastrato per omicidio mentre indaga su un caso di infedeltà. Con l’aiuto di un suo amico hacker, scoprono una cospirazione che coinvolge una multinazionale, un misterioso assassino e un particolare intervento neurochirurgico. Inseguimenti, guru e femmes fatales vi terranno inchiodati alle pagine.Editoriale COSMO recupera uno dei successi italiano del fumetto anni ‘90 disegnato da una delle più importanti matite dell’attuale panorama nazionale, Marco Nizzoli, oggi copertinista di Dylan Dog Old Boy e apprezzatissimo autore anche in Francia e nel resto d’Europa.

Cosmo Comics

SHAOLIN COWBOY – CRUEL TO BE KIN

Editore: Editoriale COSMO

Prezzo: 24,90 euro

Brossurato; COLORE

Formato: 17 x 26

Pagine: 224

ISBN: 9788892977471

Nel deserto bruciante dell’Ovest post-apocalittico, un monaco silenzioso armato solo del suo bastone (oltre che di una insospettabile ferocia) affronta orde di nemici surreali, animali parlanti e situazioni grottesche e violente. Firmato dal maestro Geof Darrow, un western zen ultra-violento dove combattimento è un’opera d’arte e ogni tavola una dichiarazione di guerra al senso comune.