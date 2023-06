Tunué Pride: il mese arcobaleno a fumetti

Comunicato stampa

Giugno è il mese del Pride, un’occasione per sensibilizzare, approfondire, sostenere le battaglie della comunità LGBTQ+, battaglie che riguardano la collettività e non solo chi le vive in prima persona. La ricerca di sé, la conoscenza del corpo, il cambiamento, le relazioni sono temi che riguardano tutti e tutte da vicino.

La casa editrice Tunué lancia il #tunuepride, dall’1 al 30 giugno un mese di eventi e iniziative per contribuire a sensibilizzare e veicolare i messaggi e i valori che animano il Pride attraverso il proprio linguaggio: il fumetto. Le storie hanno la possibilità di aprire strade, tracciare orizzonti, raccontare la realtà e preparare il futuro.

A fare da sfondo le storie e i personaggi dei graphic novel Tunué che in modo diverso raccontano e affrontano questi temi.

La ragazza dal mare di Molly Knox Ostertag, la novità per il Tunué Pride 2023 in uscita il 6 giugno.

Morgan non vorrebbe altro che finire il liceo e scappare dalla madre, dal fratellino, e dal suo gruppo di amici che sembra non capirla. Una notte, Morgan sta per affogare, ma viene salvata da una ragazza di nome Keltie. Le due diventano amiche e improvvisamente la vita sull’isola non sembra più tanto soffocante. Ma anche Keltie ha dei segreti. E, mentre le due iniziano ad innamorarsi, i loro segreti vengono a galla…

Magic fish. Le storie del pesce magico, di Trung Le Nguyen

Tiến, ragazzo vietnamita di seconda generazione in America, è un accanito lettore di fiabe, anche se sa che la vita non è come quella che si legge sui libri. Eppure, per lui, quegli stessi libri diventeranno veicolo di un segreto che si tiene dentro e che non sa come rivelare alla sua famiglia. Una storia di coming out emozionante e commovente. In occasione del Tunué Pride l’autore sarà in Italia per un tour di presentazioni e incontri.

Beetle, l’apprendista strega, di Aliza Layne

Quando una giovane streghetta goblin reincontra la sua vecchia amica d’infanzia niente sarà più come prima. Un’amicizia di lunga data può essere il fulcro per crescere, capirsi e… risolvere dei guai. In questo fumetto il fantasy si mischia ai temi attuali dell’inclusività e dell’accettazione.

The Legend of Korra – Mondi Contesi, di Bryan Konietzko, Irene Koh, Michael Dante DiMartino

Il primo graphic novel che prosegue la serie tv animata disponibile su Netflix. Al centro l’amore tra Korra, la ragazza proveniente dalla Tribù dell’Acqua del Sud e attuale reincarnazione dell’Avatar, e Asami. Oltre l’ambientazione fantasy e avventurosa, ha segnato uno spartiacque importante della rappresentazione queer nelle serie destinate anche al giovane pubblico.

La quercia, di Brian Selznick

Una raccolta di poesie inedite di Walt Whitman, contenenti riflessioni intense ed estremamente private sull’attrazione che provava verso gli altri uomini, accompagnate dalle suggestive illustrazioni del genio Brian Selznick, autore di La straordinaria invenzione di Hugo Cabret.

Flamer, di Mike Curato, una nuovissima uscita Tunué che affronta il percorso verso il coming out del protagonista Aiden Nararro con umorismo, compassione e amore. Un libro essenziale per gli adolescenti di oggi sul coraggio di vivere e sul lungo cammino verso l’accettazione di sé.

Per sempre di Assia Petricelli e Sergio Riccardi, racconta dell’adolescente Viola e di come – attraverso l’esempio di una coppia lesbica – lei si renda conto che l’amore non è il sentimento esclusivo che le avevano raccontato, ma una forza capace di liberarti e di aprirti al mondo.

Qui c’è tutto il mondo di Cristiana Alicata e Filippo Paris parla di Anita, che decide di scappare dall’incomprensibile mondo degli adulti su una zattera, assieme a due amiche – Tina ed Elena. Un racconto che è prima di tutto una storia di amicizia e presa di conoscenza della propria identità; ma in fondo, ogni storia è una storia d’amore e Qui c’è tutto il mondo parla di emozioni che non hanno ancora un nome, ma che sono lì, pronte a sbocciare.

Quello che voleva essere di Carol Swain rivela il mondo interiore della protagonista, Helen, attraverso un misto di dettagli naturalistici e avvenimenti fantasmagorici. Piccole osservazioni, leggerezza e riflessione spingono il racconto verso una conclusione che è anche un nuovo inizio. Un libro che, attraverso la sua storia vuole insegnare l’importanza di essere quello che si vuole, in un delicato viaggio verso l’amor proprio e l’accettazione di sé.

La vita che desideri di Francesco Memo e Barbara Borlini

Un libro vibrante, riccamente documentato, che narra con forza e slancio un arco di tempo di circa trent’anni della storia italiana: dalla Prima Guerra Mondiale fino all’indomani dell’8 settembre 1943. Tra le tante tematiche affrontate, ritroviamo anche quella dell’omosessualità ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Un racconto dal chiaro rigore storico, ma anche una storia intima, che tocca con delicatezza i temi dell’amore gay, della Shoah, del conformismo e del desiderio di libertà in un’epoca di forti tumulti e cambiamenti politici e sociali.

GLI EVENTI DEL TUNUÈ PRIDE

LIGURIA PRIDE

LA VITA CHE DESIDERI

4 giugno ore 18:00

piazza Rostagno, Genova

Francesco Memo e Barbara Borlini dialogano con Antonio Gibelli

LA TESTIMONIAL

Testimonial del #tunuepride 2023 è Giovanna Cristina Vivinetto, poetessa, autrice di Dolore minimo a cui è ispirata la serie tv Prisma.

LE INIZIATIVE ON LINE

Un blog tour dedicato a La ragazza dal mare di Molly Knox Ostertag

Un social tour in collaborazione con attivisti/e, influencer e blogger

LA SPILLETTA

La spilletta esclusiva del #tunuepride 2023 è ispirata a La ragazza dal mare di Molly Knox Ostertag. Sarà in omaggio per primi 50 che acquisteranno nel mese di giugno dal nostro store, sarà disponibile anche allo stand Tunué all’Etna Comics e al festival Marina di libri a Palermo.