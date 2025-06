Torna in versione deluxe l’Human Target di Tom King e Greg Smallwood

Christopher Chance è contemporaneamente un detective e una guardia del corpo che si sostituisce ai propri clienti per proteggerli e indagare sui loro nemici. L’ultimo caso però ha terribili conseguenze perché, impersonando Lex Luthor, scopre di essere stato avvelenato, avendo appena dodici giorni per sapere chi voleva uccidere il suo cliente usando un veleno ad azione lenta. Nella sua corsa contro il tempo, Christopher sarà aiutato dalla supereroina Ice, indagando con lei all’interno della comunità dei supereroi.

Panini ristampa in un corposo cartonato la maxiserie in dodici numeri di Tom King che propone un’altra personale rilettura di un personaggio DC dopo quelle di Supergirl, Mister Miracle, Rorschach e Adam Strange.

Ispirandosi alle atmosfere di film come D.O.A. e il serial Mad Men, lo sceneggiatore scrive una saga Hard Boiled sentimentale, arricchita da pochi elementi supereroistici in sottordine rispetto all’aspetto umano. La trama viene sviluppata in dodici capitoli che rappresentano i giorni di vita dell’Human Target, illustrando sia le fasi delle indagini, sia gli aspetti più profondi della sua personalità grazie a dialoghi e confronti personali che, tramite rivelazioni e flashback, rivelano i motivi alla base di un mestiere così rischioso. Il cuore della narrazione è però rappresentato dalla connessione tra il protagonista e Ice – personaggio mai così approfondito fino ad ora – mettendo in luce numerosi aspetti inediti di lei e costruendo progressivamente un intenso rapporto interpersonale tra i due.

L’apporto del disegnatore Greg Smallwood è fondamentale per la riuscita di questo fumetto, creando un’atmosfera deliziosamente retrò che riprende lo stile di illustratori anni ’50-60 come Norman Rockwell, Robert McGinnis, Al Parker e Morgan Kane. Le tavole sono costruite come uno storyboard cinematografico, tra primi piani e controcampi, con matite morbide e realistiche valorizzate da una colorazione che cambia di numero in numero tonalità, contrasto e tinte diverse evidenziando il tema di ogni capitolo (l’acqua, la notte, il caldo, la città), e giocando tra contrasti di luce calda e fredda.

Abbiamo parlato di:

Human Target – Dc Black Label Deluxe

Tom King, Greg Smallwood, Mikel Janín, Kevin Maguire

Traduzione di Lorenzo Corti, Antonio Solinas

Panini Comics, 2024

424 pagine, cartonato, colori – 42,00 €

ISBN: 9788828798019