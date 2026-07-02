Torna BLIFFest!, piccola fiera del fumetto indipendente, antagonista e autoprodotto

Comunicato stampa

Da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026 sesta edizione del festival del fumetto indipendente all’interno di Stella Rossa, la grande festa dell’ARCI di Firenze.

Nel primo fine settimana di luglio torna il BLIFFest!, la piccola fiera dedicata al fumetto indipendente, antagonista e autoprodotto. Uno spazio per scoprire nuovi artisti, comprare volumi fuori dal circuito mainstream, dialogare con il mondo creativo che ospita le voci più libere e innovative del panorama culturale nazionale. Il tutto in un’atmosfera di festa, tra concerti, dj set, performance, incontri, libri, attività per bambini e famiglie, buon cibo a prezzi popolari e tanta allegria.

Giunto alla sua sesta edizione estiva, il BLIFFest! è diventato negli anni un punto di ritrovo per artisti, collettivi e realtà editoriali indipendenti da tutta Italia. È uno spazio informale dove incontrarsi, scambiarsi idee e far circolare fumetti, illustrazione e arti grafiche in modo libero, aperto e inclusivo.

Oltre ai banchini di case editrici indipendenti e autoproduzioni, il programma dei tre giorni propone tante attività tutte a ingresso gratuito.

Avremo i consueti incontri con gli autori, che presenteranno le loro ultime pubblicazioni.

Ogni pomeriggio, laboratori e attività dedicate ai più piccoli, con disegnatori ospiti e associazioni che promuovono il gioco nelle sue varie declinazioni.

Come ogni anno, il talk della domenica sarà dedicato al rapporto tra nona arte e società, con il talk intitolato Fumetti dal mondo in fiamme, con ospiti dai più drammatici teatri di guerra del mondo, dove con le opere mettono in atto una resistenza culturale che non può mancare accanto alla lotta per la sopravvivenza e per la liberazione dagli oppressori.

BLIFFest! 2026

A cura di

BLIFF!

Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto di Firenze

Dal 3 al 5 luglio 2026

Firenze, SMS Rifredi

Ingresso libero

www.bliff.it/bliffest

posta@bliff.it