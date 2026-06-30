Et voilà le cinéma! La settima arte raccontata con la nona

Si può raccontare la storia del cinema attraverso il fumetto? Il progetto di Marco Nucci, con le tavole di Paolo Gallina, si prefigge questo scopo e unisce due grandi media in un volume tanto ambizioso quanto ricco di spunti. Con Et voilà le cinéma! Nucci intraprende una passeggiata nel suo personalissimo viale dei ricordi, scegliendo un film per ogni anno dalla nascita della settima arte: dal 1885 fino al 2025 (anno di pubblicazione del volume), comincia questo excursus cinematografico fatto da 130 film per poco meno di 130 pagine, utilizzando una struttura e un’impostazione pensata per creare “schede” di veloce fruizione.

Nucci e Gallina strutturano il volume con una formula fissa che si dimostra efficace: esclusi sporadici momenti, per ogni anno viene dedicata una pagina composta solitamente da otto vignette su quattro file, in cui Nucci parla del film scelto e lo lega a momenti personali, senza per questo lesinare su commenti anche tecnici e prettamente critici (legati, ovviamente, al suo personalissimo gusto). In queste otto vignette molte volte l’autore si lascia andare a gag e rimandi ad altri film, o dedica la stessa pagina a più lungometraggi ritenuti fondamentali per quell’anno, facendo in realtà crescere il numero di opere citate in tutto il volume ben oltre le 300.

Se il libro nella sua totalità funziona molto bene, alcuni elementi vanno precisati: l’intento degli autori non è quello di creare una “bibbia” del cinema a fumetti, ma di ripercorrere la storia del medium passando da classici intramontabili a opere magari non fondanti ma ritenute importanti da Nucci; l’utilizzo a volte eccessivo delle medesime gag (una su tutte quella culinaria con Georges Méliès che ci accompagna per tutto il volume) tende a comprimere il già ristretto spazio della pagina per film, costringendo più volte lo sceneggiatore a sintetizzare il tutto in un paio di vignette, frustrando un po’ l’esperienza di lettura.

Et voilà le cinéma! è un fumetto che trasuda amore per la settima arte ed è pensato non solo per dare un’infarinatura a chi vorrebbe avvicinarsi al mondo del cinema, ma soprattutto per coloro che sono curiosi di accompagnare la lettura del volume alla visione dei film raccolti e citati dagli autori (aiuta inoltre la comoda appendice del volume che li raggruppa per anno) arricchendo il proprio bagaglio culturale.

Abbiamo parlato di:

Et voilà le cinéma!

Marco Nucci, Paolo Gallina

Feltrinelli Comics, 2026

128 pagine, cartonato, colori – 28,00 €

ISBN: 9788807551932