Torna a Padova Be Comics! Be Games! dal 15 al 16 marzo

Comunicato stampa

Manca davvero poco a Be Comics! Be Games!, l’attesissimo appuntamento organizzato da Fandango Club Creators dedicato agli amanti della cultura pop in tutte le sue sfaccettature: dai fumetti ai videogame, passando per i giochi da tavolo e il cosplay, per arrivare alla musica K-Pop. Sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, i padiglioni 7 e 78 della Fiera di Padova diventeranno teatro di talk, meet and greet, firmacopie, sfide tra gamer, gare cosplay e di ballo. Il padiglione 7 sarà interamente dedicato al mondo del fumetto e accoglierà gli autori e le case editrici più amate dal pubblico, come Gigaciao, Edizioni BD, J-POP Manga e Coconino Press. Nell’area Be Games! gamer incalliti e semplici appassionati potranno provare i videogiochi del momento e sfidare gli amici grazie alle postazioni di Nintendo, PG Esports e Games & Movies. Insomma, sarà un viaggio indimenticabile attraverso i mondi della cultura pop e un’occasione imperdibile per esprimere le proprie passioni e condividerle con amici e familiari.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà naturalmente il Be Stage! dove,conla conduzione appassionata di Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria e Luca Panzieri, Bliss Afk e Monnie Night, si alterneranno sul palco tantissimi ospiti. Ci sarà modo di parlare di cultura nerd a 360° e divertirsi insieme a content creator amatissimi come Beatrice Lorenzi, Ckibe, Il Baffo, Andrea Bellusci e Marinoski, e tuffarsi ancora di più nel mondo del fumetto con una ricchissima Artist Alley ed autori di caratura internazionale come Federico Vicentini – artista Marvel e autore dello splendido manifesto di questa edizione – e Vincenzo “Viska” Federici, che lavora su titoli del calibro di Star Wars, Teenage Mutant Ninja Turtles, Star Trek e Power Rangers.

Nel pomeriggio di sabato 15 debutterà la K-Pop League Italia, un format completamente nuovo e unico nel suo genere, organizzato da Just for Fun in collaborazione con Be Comics! Be Games!, Torino Comics e Milan Games Week & Cartoomics. Tre tappe locali, a Padova, Torino e Milano, che porteranno sul palco le migliori crew K-Pop italiane, pronte a sfidarsi a colpi di coreografie spettacolari. Il festival padovano inaugurerà l’evento con una prima tappa di selezione, mentre il gran finale si terrà durante Milan Games Week & Cartoomics a fine novembre, dove una giuria d’eccellenza incoronerà i vincitori assoluti del circuito. Ma questo esplosivo genere musicale in realtà sarà celebrato per tutta la durata dell’evento: ci sarà infatti un’area completamente dedicata, dove gli appassionati di K-Pop potranno ballare sulle note delle hit più famose per tutto il giorno.

Accanto al K-Pop, grande protagonista sarà il cosplay, con imperdibili show presentati da Bliss Afk, Monnie Night e Luca Panzieri.Non solo un hobby, ma un fenomeno culturale in rapida crescita e una forma d’arte, oltre che un potentissimo strumento di aggregazione. Lo sa bene Be Comics! Be Games!, che offrirà tantissime occasioni ai cosplayer per ritrovarsi ed esibire i propri strabilianti costumi, e sarà quindi teatro di sfilate non competitive e raduni, come quello dei cosplayer di amatissimi manga come L’attacco dei giganti e Nana. Domenica 16 sul Be Stage!, i cosplayer potranno anche mettersi alla prova in una vera e propria competizione, evento di punta in cui i partecipanti di ogni età e livello sfoggeranno costumi curati nei minimi dettagli e daranno vita a performance ispirate ai loro personaggi preferiti di anime, manga, videogiochi, film e serie TV. La gara, un connubio incredibile di talento e spettacolo, sarà giudicata da una giuria d’eccezione composta da esperti di costume design e figure di spicco del panorama cosplay. A rendere questo evento ancora più importante è la presenza di Be Comics! Be Games! all’interno del circuito nazionale della Cosplay Italian Cup, l’unico campionato nazionale itinerante che vede sfidarsi i migliori cosplayer italiani.

Come per ogni edizione, il padiglione 7 accoglierà anche gli stand delle case editrici di fumetto più amate dal pubblico, dalle più rinomate a quelle più piccole e creative. Ci saranno J-POP Manga, Gigaciao con Sio e Daw, Edizioni BD – che porterà come ospiti Simone Pace, autore della fiaba cyberpunk Cuore candidata ai prestigiosi premi Boscarato, e Marco Checchin, esordiente vincitore del Lucca Project Contest che gli ha fatto guadagnare la pubblicazione di Questi Muri –, Dynit, Coconino Press, Hikari Edizioni, Mangasenpai, Sensei Manga, BeccoGiallo editore, Mirage Comics – grazie al quale si potranno incontrare Donald Soffritti, storico disegnatore di Topolino,e Fabio Macchi, celebre per aver partecipato a film come Lo Svarione degli Anelli –, Tora Edizioni, ReBelle Edizioni, e molte altre.

Gli amanti dei manga, inoltre, non potranno perdersi l’evento speciale dedicato a Prophecy, il nuovo film di Jacopo Rondinelli targato Brandon Box, ispirato al manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui, pubblicato in Giappone da Shueisha e in Italia da J-POP Manga. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane come evento esclusivo il 24, 25 e 26 marzo, distribuito da Nexo Studios, ma i visitatori di Be Comics! Be Games! potranno vederne alcuni spezzoni in anteprima, in compagnia di Andrea Sgaravatti, produttore e sceneggiatore del film, che ne racconterà il dietro le quinte e svelerà alcuni contenuti speciali.

Non mancheranno le accademie dove vengono formati gli artisti di domani, tra cui la Scuola del Fumetto e la Scuola Internazionale di Comics di Padova, con uno stand all’interno del quale scoprire tutte le numerose offerte didattiche. Insieme a vari docenti e professionisti del settore troveranno spazio gli attuali studenti del corso di Game Design, che presenteranno al pubblico una versione embrionale della loro prima opera videoludica: un modo per loro di mettersi in gioco nel mondo del lavoro e per tutti gli appassionati presenti in evento di scoprire i retroscena dello sviluppo di un videogioco. Presente anche Side Academy con tre dei suoi docenti come ospiti: Sarah Arduini, vincitrice del Premio Oscar per i migliori effetti visivi con il film Disney Il Libro della Giungla; Riccardo Meneghello, che ha contribuito a produzioni di rilievo come Il regno del pianeta delle scimmie, Star Wars: Andor, Captain Marvel e Transformers – Il risveglio; Stefano Feltre, il cui talento si è espresso in progetti come Star Wars Outlaws, Secret Level e le cinematiche di Call of Duty.

Diversi, inoltre, gli shop pronti a soddisfare ogni desiderio geek come Star Shop, Millennium Shop 5, Cardgame-Club e Mondiversi con una mostra dedicata a Dungeons & Dragons. L’Artist Alley sarà il punto di riferimento per gli illustratori e per tutti gli appassionati, un luogo traboccante di creatività dove si potranno ammirare i lavori di artisti emergenti e autoprodotti che non vedono l’ora di far conoscere le proprie opere, e dove si potranno incontrare artisti affermati come Valerio Held, disegnatore storico di Topolino, Michela Da Sacco dalle scuderie Sergio Bonelli, e naturalmente Federico Vicentini e Vincenzo Federici.

Il padiglione 78 rappresenta, invece, la grande novità di questa edizione in quanto tutto dedicato al mondo del gaming, protagonista di quest’anno, celebrato anche nel manifesto di Federico Vicentini. Sarà presente Nintendo con i titoli del momento e i cult più amati, per ingannare l’attesa mentre si aspetta Nintendo Switch 2: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Donkey Kong Country Returns HD, Pokémon Scarlatto, Leggende Pokémon: Arceus e Super Mario Bros. Wonder. Sempre in quest’area, i visitatori potranno trovare PG Esports, che allestirà un watch party per l’evento internazionale di League Of Legends: First Stand e metterà a disposizione numerose postazioni per sfidare gli amici, e Games & Movies, protagonista del mercato dei videogiochi, del merchandising e degli accessori da gaming, con un ampio allestimento dedicato a videogiochi, console, accessori, merchandising, prevendite esclusive e tantissime postazioni PS5 e Nintendo Switch per provare i titoli più attesi tra cui: Monster Hunter Wilds, WWE 2K25, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Split Fiction, Sniper Elite, Silent Hill 2 (Remake 2024), Dragon Ball: Sparking! Zero, Dead Rising Deluxe, Dragon Quest III HD-2D Remake, Metaphor: ReFantazio, Astro Bot, Suikoden I&II HD Remaster, FAIRY TAIL 2, Lego Horizon Adventures, Donkey Kong Country Returns HD, Super Smash Bros. Ultimate.

Videogiochi, ma anche giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili e giochi di ruolo. A Be Comics! Be Games!, infatti, ci sarà anche Asmodee Italia. Come parte del celebre gruppo francese Asmodee, uno dei principali editori internazionali di giochi, vanta un ampio assortimento di titoli innovativi, fra i quali alcuni dei fenomeni di maggior successo degli ultimi anni: le linee Dobble, Dixit, Exploding Kittens, 7 Wonders e Azul. A Be Comics! Be Games! sarà presente con il TCG rivelazione del 2024: Star Wars™: Unlimited Trading Card Game. Con uno stand interamente dedicato al gioco, Asmodee presenterà il quarto set, Salto nell’Iperspazio, in uscita proprio nello stesso weekend, permettendo alle persone presenti in evento di provarlo. Gli amanti di Star Wars, inoltre, non potranno farsi sfuggire il quiz dedicato all’universo creato da George Lucas, con fantastiche sorprese per i partecipanti. L’ appuntamento è sul Be Stage! domenica 16 marzo alle 12:00.

Non mancherà naturalmente una corposa area food & beverage, sia interna che esterna, con food truck di ogni genere e particolare attenzione al mondo orientale attorno ai quali le famiglie e i gruppi di amici potranno radunarsi e trovare un po’ di ristoro tra un firmacopie e una sessione di gaming. Molte le specialità proposte, come i takoyaki preparati al momento in modalità show cooking, dumpling per tutti i gusti, yakisoba e gli originali panini asiatici cotti al vapore, i deliziosi bao.

Anche quest’anno i Partner Editoriali di Be Comics! Be Games! saranno Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport, che seguiranno l’iniziativa promuovendola on e off-line. La Radio Ufficiale dell’evento sarà la superstation Radio Piterpan, la radio areale più ascoltata in Veneto e Friuli Venezia Giulia, che con il suo stile è pronta a coinvolgere tutti i visitatori.

Il programma completo, con i nomi dei protagonisti e degli ospiti presenti, sarà presto disponibile su becomics.it. L’appuntamento è presso Fiera di Padova il 15 e 16 marzo e ai fan non resta altro che correre sul sito ufficiale e acquistare il proprio biglietto – ancora per poco ad un prezzo speciale! – assicurandosi un posto in prima fila a Be Comics! Be Games!.

Biglietti in vendita su becomics.it.