The Batman – Parte 2: Scarlett Johansson in trattative finali per il film

Deadline riporta che l’attrice Scarlett Johansson, che negli ultimi anni ha ricoperto con successo il ruolo della Vedova Nera nei film del Marvel Cinematic Universe, è in trattative finali per entrare nel cast del sequel sull’uomo pipistrello diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.
Il sito sottolinea che il management dell’attrice sta lavorando per permetterle di avere un calendario libero per il progetto, in quanto di recente è anche entrata nel cast del nuovo film de L’esorcista della Blumhouse.
Nessun dettaglio su quale personaggio interpreterà nel film, in uscita il 1 ottobre 2027, è stato reso noto.