Tatiana Maslany criptica sul ritorno di She-Hulk

Nel corso di una intervista con Entertainment Tonight riguardante il suo prossimo progetto, lo show di Apple Tv Maximum Pleasure Guaranteed, l’attrice Tatiana Maslany ha avuto modo di parlare brevemente di She-Hulk, personaggio da lei interpretato nella serie Disney Plus.
L’attrice ha risposto in particolare a una domanda incentrata su alcune speculazioni emerse settimane fa, in seguito a dichiarazioni della stessa attrice sul fatto che non riprenderà il ruolo, frasi che molti hanno letto in maniera sarcastica e umoristica. A tale proposito, la Maslany si è mantenuta comunque criptica sul futuro del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.
Non lo saprai mai. Non lo so. Lo sai? Non lo so. Non lo so – ha detto sorridendo.
Sul fatto che ci siano altre storie da raccontare inerenti la cugina di Bruce Banner, l’attrice ha poi continuato.
Voglio dire, penso che ci siano ovviamente storie di She-Hulk dagli anni ’80 fino ad oggi, e continuano a essere scritte. Quindi, c’è molto in quel personaggio che è molto emozionante e, sì, i fumetti vengono ancora realizzati. Quindi, sì.