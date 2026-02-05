Tatiana Maslany criptica sul ritorno di She-Hulk

5 Febbraio 2026
di
L'attrice mantiene il riserbo su un possibile ritorno di Jennifer Walters nel Marvel Cinematic Universe.
Nel corso di una intervista con Entertainment Tonight riguardante il suo prossimo progetto, lo show di Apple Tv Maximum Pleasure Guaranteed, l’attrice Tatiana Maslany ha avuto modo di parlare brevemente di She-Hulk, personaggio da lei interpretato nella serie Disney Plus.

L’attrice ha risposto in particolare a una domanda incentrata su alcune speculazioni emerse settimane fa, in seguito a dichiarazioni della stessa attrice sul fatto che non riprenderà il ruolo, frasi che molti hanno letto in maniera sarcastica e umoristica. A tale proposito, la Maslany si è mantenuta comunque criptica sul futuro del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

Non lo saprai mai. Non lo so. Lo sai? Non lo so. Non lo so – ha detto sorridendo.

Sul fatto che ci siano altre storie da raccontare inerenti la cugina di Bruce Banner, l’attrice ha poi continuato.

Voglio dire, penso che ci siano ovviamente storie di She-Hulk dagli anni ’80 fino ad oggi, e continuano a essere scritte. Quindi, c’è molto in quel personaggio che è molto emozionante e, sì, i fumetti vengono ancora realizzati. Quindi, sì.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.



