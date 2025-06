Superman: nuove stime per Box Office Usa

Deadline riporta nuove stime per il debutto al Box Office Usa di Superman, che secondo precedenti numeri indicati dal National Research Group, dovrebbe incassare tra i 125 e i 145 milioni di dollari. Il sito, tuttavia, sottolinea che diverse fonti legate alla distribuzione ritengono che i numeri reali dovrebbero aggirarsi tra i 90 e i 125 milioni di dollari.

La pellicola ha avuto le prevendite più alte nelle prime 24 ore, superando quelle di I Fantastici Quattro: Gli Inizi con le proiezioni a pagamento di Amazon Prime Early Access che si terranno l’8 luglio, tre giorni prima dell’uscita negli Stati Uniti, le quali diventeranno il vero indicatore di come andrà il film. Alcune fonti citate da Deadline affermano che, per quanto riguarda le previsioni per il weekend di apertura, tutto si baserà sulle recensioni e quindi sul passaparola, così come accaduto con Deadpool & Wolverine.