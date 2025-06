Supergirl: Milly Alcock parla della sua reazione dopo avere ottenuto la parte

In una lunga intervista concessa alla rivista Elle Magazine, l’attrice Milly Alcock ha nuovamente parlato di Supergirl: The Woman of Tomorrow, il film DC Studios in cui interpreta l’eroina d’acciaio. La giovane attrice ha avuto modo di sottolineare quale sia stata la sua reazione dopo avere saputo di avere ottenuto la parte, descrivendo nel dettaglio anche come si sono svolte le audizioni.

Ero un pò incredula. Inizialmente mi chiedevo: ‘Cosa ho fatto?’. Poi ho invitato tutte le mie amiche a casa e abbiamo bevuto champagne.

Dieci giorni prima, la Alcock era ad Atlanta per prendere parte al provino per il ruolo da protagonista, una esperienza che non aveva mai fatto prima.