Supergirl al Puppy Bowl

Così come fatto lo scorso anno con Superman, Warner Bros. Discovery e DC Studios salteranno il Superbowl e promuoveranno Supergirl nel corso del Puppy Bowl, evento trasmesso ogni anno dal network Animal Planet, in cui dei cani simulano il famoso match di football che sarà trasmesso in contemporanea.
La conferma è arrivata in giornata con un promo in cui appare Milly Alcock, la protagonista della pellicola diretta da Craig Gillespie, attorniata da dei deliziosi cuccioli, e che potete vedere di seguito.
Animal Planet è di proprietà di Warner Bros., elemento questo che evita alla major di spendere milioni di dollari per la trasmissione di un singolo spot, ripetendo la medesima strategia adottata con la pellicola diretta da James Gunn.