Supergirl al Puppy Bowl

5 Febbraio 2026
di
La pellicola con Milly Alcock al centro dell'evento di Animal Planet.
Supergirl

Così come fatto lo scorso anno con Superman, Warner Bros. Discovery e DC Studios salteranno il Superbowl e promuoveranno Supergirl nel corso del Puppy Bowl,  evento trasmesso ogni anno dal network Animal Planet, in cui dei cani simulano il famoso match di football che sarà trasmesso in contemporanea.

La conferma è arrivata in giornata con un promo in cui appare Milly Alcock, la protagonista della pellicola diretta da Craig Gillespie, attorniata da dei deliziosi cuccioli, e che potete vedere di seguito.

Animal Planet è di proprietà di Warner Bros., elemento questo che evita alla major di spendere milioni di dollari per la trasmissione di un singolo spot, ripetendo la medesima strategia adottata con la pellicola diretta da James Gunn.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli