Super Ball Girls: come avere un harem in pochi step

Dopo l’esilarante primo numero di Futari Switch, Star Comics porta sugli scaffali italiani un altro manga dai toni piccanti. Il primo volume di Super Ball Girls, un seinen attualmente in corso, scritto da Muneyuki Kaneshiro, famoso per essere la penna del celebre Blue Lock, e disegnato da Akira Hiramoto, autore dello stesso Futari Switch e RaW Hero.

La storia segue il giovane Ichiyoshi, un operaio di una fabbrica di cioccolatini, solo ed estremamente annoiato dalla quotidianità della propria vita. Sogna costantemente di poter dare una scossa alla sua esistenza, lasciare il lavoro che odia e trovare una ragazza, mentre cena con gli scarti del cioccolato avanzato durante il suo turno in fabbrica. E quella scossa che tanto desidera arriva la notte di Natale.

Mentre ritorna a casa, il povero Ichiyoshi trova una strana palla che decide di portare con sé, ma una volta giunto a casa, dopo averla fatta rimbalzare un po’ per gioco, questa impazzisce: rimbalza per tutta la camera e, inaspettatamente, si materializza una ragazza stupenda e completamente nuda, che non desidera altro che baciare fino allo sfinimento il protagonista.

Tra un bacio e l’altro, mentre il ragazzo è incredulo di ciò che sta accadendo, dal corpo della bella spuntano altre tre sfere, dalle quali fuoriescono altrettante ragazze nude, anche loro affamate di baci. Le quattro fanciulle, ognuna con caratteristiche fisiche e caratteriali uniche, non sembrano umane: non riescono a parlare (se non pochi e confusi versi) e non capiscono ciò che gli si dice. Hanno una forza sovraumana e sono ossessionate dal protagonista e dai suoi baci, come se l’unico scopo della propria esistenza sia unicamente moltiplicarsi. Ma hanno un punto debole: il cioccolato. Appena ingerito il loro corpo inizia a liquefarsi, risultando potenzialmente letale per loro.

La storia ideata dal sensei Kaneshiro appare da subito bizzarra. Queste donne-creature, mosse dal solo istinto primordiale di procreare, dimostrano subito di provare una vasta gamma di sentimenti, affezionandosi istintivamente ad Ichiyoshi e assomigliando a delle bambine, ingenue e bisognose di un genitore, in un corpo di adulte, il che le rende dei feticci perfetti per il tipo di fumetto. Per fortuna, la dimensione harem lascia rapidamente il posto ad un ambiente più simile ad una famiglia, con il protagonista a fare da genitore-controllore delle ragazze, donando loro dei vestiti, del cibo e un nome.

Tutte e quattro le giovani hanno un proprio carattere, che le distingue e le caratterizza. Eliza è più affettuosa e impulsiva, a tratti anche violenta con chi tenta di avvicinarsi a Ichiyoshi, mentre Oka è la più riflessiva e timida del gruppo; Shuka è la più ingenua e Kikka l’immancabile nerd della situazione. Non mancano molte gag, spesso a sfondo sessuale, ma c’è spazio anche per momenti teneri che riescono a dare una maggiore compattezza alla famiglia, come la scena dei fuochi d’artificio in cui tutti e cinque osservano lo spettacolo, mentre fluttuano nel cielo.

Il tratto di Akira Hiramoto è come sempre molto gradevole con personaggi, oggetti e ambienti circostanti sempre molto chiari e ben definiti. La dinamicità delle molte scene d’azione presenti nel volume è resa molto bene, con un ottimo uso di linee cinetiche e retini per enfatizzare i movimenti e la spettacolarità, non sacrificando mai la facilità di lettura del disegno. Il fattore ecchi e il disegno erotico, cifra stilistica del disegnatore e comune a molte sue opere, accompagna il lettore per tutto il volume. A differenza del precedente manga edito da Star Comics del sensei, Futari Switch, qui il disegno digitale appare meno fastidioso, con il risultato di avere vignette i cui elementi si amalgamano con più efficacia.

Super Ball Girls è quindi un buon primo volume (attualmente la serie ne conta cinque) e getta le basi per una storia potenzialmente interessante e avvincente. Il cliffhanger finale lascia qualche spunto su come possa evolvere la storia, ma bisognerà attendere il secondo volume, in uscita a settembre, per scoprirne di più. Il fumetto è una lettura poca impegnativa e divertente, pieno zeppo di fan service, com’è usuale per questo genere di storia, ma che non spicca per originalità. Siamo ancora agl’inizi: chissà che il duo Kaneshiro-Hiramoto non riesca a stupire il lettore con futuri sviluppi inaspettati.

Abbiamo parlato di

Super Ball Girls vol. 1

Muneyuki Kaneshiro; Akira Hiramoto

Traduzione di Rie Zushi

Star Comics, 2025

240 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,50 €

ISBN: 9788822656414