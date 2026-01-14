RuriDragon, tra lezioni a scuola e metamorfosi draconiche

Ruri Aoki, una giovane studentessa come tante altre, un po’ scontrosa e con poca voglia di fare nuove amicizie, vede scombussolata la propria esistenza dopo che, una mattina qualsiasi, si sveglia con un paio di corna draconiche in testa. Questo è l’incipit che dà il via ad una commedia scolastica intrisa di elementi fantasy, divertente e brillante.

L’opera prima di Masaoki Shindo, in attività come mangaka sin dai 17 anni, era tra i fumetti più attesi del 2025. RuriDragon ha catturato sin da subito l’attenzione dei lettori del Sol Levante e, successivamente, è divenuto virale anche in Occidente. Pubblicato in Italia da Star Comics, il manga serializzato su Jump+ (la rivista online del più famoso Shonen Jump) intrattiene sin dalle primissime tavole, catapultandoci subito al centro della vicenda e innescando una serie di eventi a catena uno più divertente dell’altro. Alla scoperta delle corna seguirà la vergogna estrema nel presentarsi in pubblico, soprattutto a scuola, con annesse situazioni imbarazzanti. Le cose si complicheranno ulteriormente quando farà capolino un nuovo “potere” di Ruri, ossia la capacità di sputare fuoco, in una scena esilarante in cui incendierà i capelli di un compagno di classe durante un’interrogazione.

I personaggi sono tutti ben caratterizzati, sia stilisticamente che nell’economia della trama, e ispirano simpatia. Ruri, come detto più sopra, è una studentessa timida e taciturna, che ignora chi sia suo padre, essendo cresciuta solo con la madre, e di certo non conosce le sue origini da dragone. La sua unica amica e compagna di classe, Yuka, è l’esatto opposto della protagonista. Sempre solare ed espansiva, sarà anche grazie a lei se Ruri riuscirà ad accettare le sue peculiari proprietà e a riconoscere quanto invece l’essere mezza umana e mezza drago attiri la curiosità e la simpatia dei suoi compagni di scuola.

Sarà per mezzo della transizione umana-drago che la protagonista stringerà nuove amicizie e imparerà a fidarsi degli altri, come nel caso della sua vicina di banco, Kashiro, fino a quel momento una perfetta sconosciuta. La signora Aoki, madre di Ruri, è forse il personaggio che risalta di più nel cast del manga. All’apparenza una donna posata, tranquilla e che non si fa impressionare da nulla, si rivela in realtà un personaggio molto ansioso e apprensivo verso la figlia.

Il tratto e i design dei personaggi sono molto gradevoli e puliti. Gli ambienti delle scene, come da prassi per questo genere di manga, sono piuttosto essenziali e ridotti all’osso, così da concentrare l’attenzione sulle figure umane. Le espressioni facciali sono estremamente curate ed enfatizzate, anche più di quanto generalmente ci si aspetti di trovare in un manga comico e divertente come lo è RuriDragon. La chiarezza nella lettura della tavola è totale, ogni linea o tratteggio concorre ad illustrare la scena e l’azione senza dettagli superflui o elementi decorativi, con il rischio di lasciare qualche vignetta forse un po’ troppo spoglia.

Il primo volume di RuriDragon si rivela essere una lettura rilassante e che riesce a intrattenere il lettore per tutta la durata del manga. La storia di formazione che racconta, con Ruri che, attraverso il pretesto della metamorfosi, dovrà superare le sue paure per aprirsi al mondo, pone l’attenzione su temi che faranno riflettere lettori grandi e piccini, candidandosi come una delle serie più interessanti attualmente pubblicate in Italia.

Abbiamo parlato di

RuriDragon Vol.1

Masaoki Shindo

Traduzione di Andrea Maniscalco

Star Comics, settembre 2025

176 pagine, brossurato, bianco e nero – € 6,50

ISBN: 9788822659613