Nascite e rinascite su Dragonero

Nati dalle tenebre segna una svolta significativa nella continuity di Dragonero. Luca Enoch, con Fabrizio De Fabritiis ai disegni, entra nel vivo delle strategie di invasione degli abominii, capaci di adattarsi ed evolvere ma anche di seguire un piano architettato da tempo. Le incursioni alla voragine di Aergyll sono meno frequenti ma i demoni sono ormai in grado di armarsi e di combattere con maggior disciplina. La chiave per la colonizzazione dell’Erondàr è però la gemmazione (di cui si è parlato in numerose storie fin dagli inizi della stagione Mondo Oscuro), pratica attraverso la quale gli abominii, sfruttando madri umane, fanno nascere nuovi demoni che sopravvivono alla luce del sole.

Enoch, che stavolta sceglie un tono drammatico, privo di note ironiche, sottolinea l’impatto sociale di quello che dal popolo è percepito come un contagio, una malattia maligna in grado di distruggere famiglie e fomentare le più aberranti contromisure. Nella trama agiscono anche il mago militare Adso e il feticcio di Aura per un finale marchiato da un colossale colpo di scena.

De Fabritiis è dinamico e vivace sia nelle pose, nelle espressioni e negli atteggiamenti dei personaggi (come un inflessibile Ian a tavola 45), sia nell’interpretare velivoli da ricognizione e macchine da guerra. A volte aggiunge personali tocchi ironici e fra le vignette capita di sorprendersi anche per un cavallo con una sfumatura di sorpresa sul muso (a tavola 11). Il segno è ricco, intenso, sfrutta il tratteggio per definire dettagli e riempire gli sfondi e gioca ottimamente con la luce e il contrasto fra bianchi, neri e toni di grigio per dare profondità e fascino alle vignette.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #31 (#144) – Nati dalle tenebre

Luca Enoch, Fabrizio De Fabritiis

Sergio Bonelli Editore, maggio 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000450144