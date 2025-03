Su Dragonero tornano Alben e il negromante Oda

La roccaforte dei cenobiti riporta in scena il negromante Oda, già antagonista nei numeri 17 e 47 della prima stagione di Dragonero. All’epoca protagonista di una vera faida con Ian, Gmor e soprattutto Sera – rapita da lui per essere venduta come schiava – Oda sembra tornare grazie a nuove alleanze e con nuovi scopi non del tutto esplicitati.

Negromante redivivo a parte, la storia di Stefano Vietti, disegnata da Fabrizio Galliccia, impatta con vigore sulla continuity degli abominii, anticipando possibili cambi di equilibri legati agli alfieri e ponendo un tassello fondamentale per le strategie future e per il nuovo assetto sociale dell’Erondar. In scena torna anche Alben: il luresindo, fra i personaggi più amati della serie (e meno utilizzato nell’ultimo periodo così come il feticcio/Aura), non è rimasto con le mani in mano e sembra in grado di cambiare le sorti dell’invasione.

La trama si sviluppa fra diverse linee narrative – alcune contenute in poche tavole – che offrono uno sguardo d’insieme sulle situazioni in divenire nell’Erondar e coinvolgono anche personaggi come Mirva e l’elfa doppiogiochista Lyvia (vista ne La pietra del drago).

Galliccia crea un’atmosfera spettrale e tetra, perfettamente in linea con il mood della storia: grandi vedute naturalistiche cingono rovine cupe che amplificano la sensazione di desolazione. Magistrale ed entusiasmante per intensità, scelta delle inquadrature, anatomia e fisicità dei combattenti, la battaglia campale che inizia a tavola 20 e che introduce fra l’altro una nuova versione degli abominii esploratori.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #29 (#142) – La roccaforte dei cenobiti

Stefano Vietti, Fabrizio Galliccia

Sergio Bonelli Editore, marzo 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977228243000450142