Storie di Segni #4: Bianca Bagnarelli

È online la quarta puntata di Storie di Segni, podcast che racconta il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero, attraverso la voce di sei autrici e autori.

In questa puntata Bianca Bangnarelli, regolarmente al lavoro per il New York Times e il New Yorker, racconta di fumetto e illustrazione, del loro rapporto, di parole, automatismi, fatica e soddisfazione.

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Per informazioni su Storie e disegni segui storiedisegni.it.

Storie di Segni è un podcast nato dalla sinergia fra Sono Cose Serie, Audaci e Lo Spazio Bianco. La prima stagione è composta da sei episodi ed esplora L’atto del (di)segno attraverso la voce diretta di sei autrici e autori che raccontano il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero.

Questo il programma delle uscite:

Storie di Segni è un podcast ideato da Paolo Ferrara, Giovanni Dacò e Giuseppe Lamola. Copertina di Matteo Galasso.