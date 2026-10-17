Storie di Segni #5: Alberto Lavoradori

È online la quinta puntata di Storie di Segni, podcast che racconta il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero, attraverso la voce di sei autrici e autori.

In questa puntata si indagano il percorso e i metodi di lavoro di Alberto Lavoradori, fumettista indipendente che ha esordito nel mondo Disney: è tra i creatori di PK per il quale ha creato graficamente gli alieni Evroniani

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Per informazioni su Storie e disegni segui storiedisegni.it.

Storie di Segni è un podcast nato dalla sinergia fra Sono Cose Serie, Audaci e Lo Spazio Bianco. La prima stagione è composta da sei episodi ed esplora L’atto del (di)segno attraverso la voce diretta di sei autrici e autori che raccontano il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero.

Questo il programma delle uscite:

Manuele Fior – 18 settembre 2026

Elena Casagrande – 25 settembre 2026

Andrea Bruno – 2 ottobre 2026

Bianca Bagnarelli – 9 ottobre 2026

Alberto Lavoradori – 16 ottobre 2026

Max Dall’Oglio – 23 ottobre 2026

Storie di Segni è un podcast ideato da Paolo Ferrara, Giovanni Dacò e Giuseppe Lamola. Copertina di Matteo Galasso.