Star Comics protagonista a Lucca Comics & Games 2025

Comunicato stampa

La 59a edizione di Lucca Comics & Games è alle porte. In cinque giorni, dal 29 ottobre al 2 novembre, la città toscana diventerà una vera e propria comunità composta da persone accomunate dalla stessa passione, trovando nella cultura pop un mezzo definitivo di espressione. Star Comics, come ogni anno, contribuirà a riunire la miriade di lettori e appassionati nello stand in Piazzale Vittorio Emanuele.

Proprio lo stand rappresenta la prima importante novità che Star Comics porterà a Lucca Comics & Games 2025, trasformandosi in Star Comics Shoten! Si tratta di una concezione del tutto nuova, che trae ispirazione dalle librerie giapponesi, appunto “shoten”, e dalle principali fiere europee. Star Comics Shoten vedrà il lettore al centro, offrendo allo stesso tempo un’esperienza immersiva e una migliore fruizione di manga e fumetti. All’interno di Star Comics Shoten ci si potrà muovere con più facilità, scegliendo con più calma e cura le prossime letture. Tutte le serie Star Comics godranno, infatti, di una maggiore visibilità e saranno più facilmente accessibili.

All’interno di Star Comics Shoten arriveranno, nella cinque giorni di Lucca Comics & Games, tantissimi autori d’eccellenza, pronti a incontrare i tanti lettori che accorreranno nelle diverse sessioni di firmacopie previste.

ORARI DEI FIRMACOPIE

Kei Urana e Hideyoshi Andou, autori di Gachiakuta, uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni:

Venerdì 31 ottobre, dalle 14:00 alle 15:30 (presso Star Comics Shoten);

Sabato 1 novembre, dalle 15:00 alle 16:30 (presso Star Comics Shoten);

Domenica 2 novembre, dalle 14:30 alle 16:00 (presso Star Comics Shoten).

Gabriele dell’Otto, autore di una speciale variant cover edition di Kagurabachi n°5:

Mercoledì 29 ottobre, dalle 16:30 alle 17:30 (presso Star Comics Shoten);

Domenica 2 novembre, dalle 12:00 alle 13:30 (presso Star Comics Shoten).

Sio, Dado e Azzurro Chiara, autori di Gukken, la nuova serie targata Star Comics:

Giovedì 30 ottobre, dalle 13:30 alle 14:30 (presso Star Comics Shoten);

Venerdì 31 ottobre, dalle 09:30 alle 10:30 (presso Star Comics Shoten);

Sabato 1° novembre, dalle 09:30 alle 10:30 (presso Star Comics Shoten);

Domenica 2 novembre, dalle 09:30 alle 11:00 (presso Star Comics Shoten).

Mirka Andolfo, una delle più importanti fumettiste italiane, autrice di Sweet Paprika e Blasfamous, di cui è stato recentemente rilasciato l’omnibus:

Mercoledì 29 ottobre, dalle 13:00 alle 14:00 ( presso Paladediche ) e dalle 16:30 alle 17:30 (presso lo Star Comics Shoten);

) e dalle 16:30 alle 17:30 (presso lo Star Comics Shoten); Giovedì 30 ottobre, dalle 13:30 alle 14:30 (presso Star Comics Shoten);

Venerdì 31 ottobre, dalle 10:00 alle 11:00 (presso Star Comics Shoten);

Sabato 1° novembre, dalle 10:00 alle 11:00 (presso Star Comics Shoten);

Domenica 2 novembre, dalle 12:00 alle 13:30 (presso Star Comics Shoten).

Federica Di Meo, una delle più talentuose disegnatrici di manga nazionali, tra le più apprezzate d’Europa. Alcune delle sue opere più celebri sono sicuramente Oneira e Rabbids – Luminys Quest:

Mercoledì 29 ottobre, dalle 12:00 alle 13:00 ( presso Paladediche );

); Giovedì 30 ottobre, dalle 15:00 alle 16:00 (presso Star Comics Shoten);

Sabato 1° novembre, dalle 17:00 alle 18:00 (presso Star Comics Shoten);

Domenica 2 novembre, dalle 10:30 alle 12:00 (presso Star Comics Shoten).

Gin Zarbo, autrice della celebre opera The Secret Of Scarecrow, ambientata in un regno lontano e flagellato dalla piaga dei Crow, mostri carnivori che terrorizzano la popolazione:

Giovedì 30 ottobre, dalle 10:00 alle 11:00 ( presso Paladediche );

); Venerdì 31 ottobre, dalle 10:00 alle 11:00 (presso Star Comics Shoten).

Dopo il successo di Awarè, tornano Alessandro Atzei e Manuele Morlacco. Assieme a Federica Pustilli hanno realizzato Per La Pioggia E Tutto Il Resto, disponibile in anteprima a Lucca Comics & Games:

Venerdì 31 ottobre, dalle 17:00 alle 18:00 ( presso Paladediche );

); Sabato 1° novembre, dalle 11:00 alle 12:00 (presso Paladediche), dalle 13:30 alle 14:30 (presso Star Comics Shoten) e dalle 17:00 alle 18:00 (presso Star Comics Shoten).

Francesca Siviero torna al Lucca Comics & Games, in occasione dell’uscita del terzo e ultimo numero del suo Willowing, appassionante mini serie dark-fantasy dai contorni BL:

Mercoledì 29 ottobre, dalle 16:30 alle 17:30 (presso Star Comics Shoten);

Giovedì 30 ottobre, dalle 10:00 alle 11:00 ( presso Paladediche ) e dalle 13:30 alle 14:30 (presso Star Comics Shoten);

) e dalle 13:30 alle 14:30 (presso Star Comics Shoten); Venerdì 31 ottobre, dalle 10:00 alle 11:00 (presso Star Comics Shoten);

Sabato 1° novembre, dalle 13:30 alle 14:30 (presso lo Star Comics Shoten) e dalle 17:00 alle 18:00 (presso Star Comics Shoten).

Dall’universo di Sweet Paprika è in arrivo il 28 ottobre Sweet Paprika: Open for Business, nuovo romance erotico queer che riprende l’ambientazione e i personaggi dell’opera originale. Ai disegni di questo spin-off c’è il talentuoso Emilio Pilliu, ecco quando poterlo incontrare per i suoi firmacopie:

Sabato 1° novembre, dalle 10:00 alle 11:00 (presso Star Comics Shoten).

Ma non finisce qui! Dal 30 settembre è ufficialmente disponibile il terzo volume di Manga Issho, la prima rivista europea di manga che unisce le forze creative di quattro rinomati editori di tutta Europa: Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna). A Lucca Comics & Games Star Comics porterà tantissimi autori, italiani e internazionali, che con il loro talento contribuiscono all’incredibile successo di questo progetto. Oltre alle già citate Mirka Andolfo, Federica Di Meo e Gin Zarbo saranno presenti: Marco Albiero, Matteo Filippi, Federico Freschi, Ivana Murianni, Marisa “Kuya” Salatino, Max Straub, Massimo Dall’Oglio, Inthegras, Tibo, Adriano Barone e Matteo Bussola. Nel corso delle diverse giornate di Lucca Comics & Games, i diversi autori saranno protagonisti di diverse sessioni di firmacopie dedicate a Manga Issho:

Mercoledì 29 ottobre, dalle 14:30 alle 16:00 (presso Star Comics Shoten); Autori presenti: Marco Albiero, Mirka Andolfo , Matteo Filippi, Federico Freschi, Federica Di Meo, Ivana Murianni, Marisa “Kuya” Salatino, Max Straub .

Giovedì 30 ottobre, dalle 11:15 alle 12:45 (presso Star Comics Shoten); Autori presenti: Marco Albiero, Mirka Andolfo , Massimo Dall’Oglio, Federica Di Meo, Inthegras, Ivana Murianni, Marisa “Kuya” Salatino, Max Straub, Tibo .

Giovedì 30 ottobre, dalle 16:30 alle 18:00 (presso Star Comics Shoten); Autori presenti: Marco Albiero, Mirka Andolfo , Adriano Barone, Massimo Dall’Oglio, Federica Di Meo, Inthegras, Max Straub, Gin Zarbo .

Venerdì 31 ottobre, dalle 11:15 alle 12:45 (presso Star Comics Shoten); Autori presenti: Marco Albiero, Mirka Andolfo , Adriano Barone, Matteo Bussola, Massimo Dall’Oglio, Inthegras, Ivana Murianni, Max Straub, Tibo.

Venerdì 31 ottobre, dalle 14:00 alle 15:00 ( presso Paladediche ); Autori presenti: Mirka Andolfo , Inthegras, Max Straub, Tibo .

); Venerdì 31 ottobre, dalle 16:00 alle 17:30 (presso Star Comics Shoten); Autori presenti: Marco Albiero, Massimo Dall’Oglio, Federica Di Meo, Matteo Filippi, Federico Freschi, Inthegras, Max Straub, Tibo, Gin Zarbo .

Sabato 1° novembre, dalle 10:00 alle 11:00 ( presso Paladediche ); Autori presenti: Mirka Andolfo, Marco Albiero, Massimo Dall’Oglio, Adriano Barone, Matteo Bussola .

); Sabato 1° novembre, dalle 11:30 alle 13:00 (presso Star Comics Shoten); Autori presenti: Marco Albiero, Mirka Andolfo, Adriano Barone, Matteo Bussola, Massimo Dall’Oglio, Federica Di Meo, Matteo Filippi, Federico Freschi, Ivana Murianni, Marisa “Kuya” Salatino .



Ospiti, fumetti, manga, ma anche tanti gadget esclusivi aspettano i visitatori dello Star Comics Shoten. Per saperne di più basta andare sul profilo Instagram ufficiale di Star Comics.

Star Comics organizzerà, inoltre, tanti panel, eventi e talk in cui saranno protagonisti gli stessi autori, ma anche qualche ospite “d’eccezione”.

PANEL, EVENTI E TALK

Mercoledì 29 ottobre, dalle 13:00 alle 14:00, presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca;

NEXT MANGA STARS: SI APRE IL 2026 DI STAR COMICS!

Cristian Posocco (Publishing Manager Star Comics) e Claudia Calzuola (Editor Star Comics) svelano le più interessanti novità manga di Star Comics in arrivo nella prima parte del 2026. A moderare l’incontro, la critica, scrittrice e content creator Gabriella Giliberti aka gabriellecroix.

Mercoledì 29 ottobre, dalle 16:00 alle 17:00, presso la Chiesetta dell’Agorà;

I FUMETTI SULLE MONTAGNE RUSSE: DOVE VA IL MERCATO, COME CAMBIANO I LETTORI

Dopo anni di crescita significativa il fumetto si è affermato come uno dei segmenti più vivaci nel panorama editoriale italiano e affronta oggi una diversa stagione, con nuove dinamiche di mercato e una trasformazione dei lettori tipo, che hanno una dieta sempre più variata e aperta a nuove forme di narrazione. L’incontro, partendo dai dati relativi ai primi nove mesi del 2025, analizzerà l’andamento dei diversi generi (fumetti per bambini, manga, comic strips, graphic novel) a valore e a copie e i cambiamenti nei comportamenti di lettura e acquisto evidenziati dall’Osservatorio AIE sulla lettura. Partecipa Claudia Bovini (CEO Star Comics).

Mercoledì 29 ottobre, alle 16:30, presso Foodmetti (Palazzo Guinigi);

MANGA ISSHO ULTIMATE COOKING BATTLE POWERED BY KIKKOMAN®

Due superstar italiane del manga, Marco Albiero e Federica Di Meo, si sfideranno nel regolamento dei conti definitivo che decreterà finalmente un solo vincitore. Ma stavolta i loro strumenti di lavoro non saranno pennini né tavolette, bensì… padelle e spatole! Un feroce duello culinario all’ultimo sangue moderato da Cristian Posocco (Publishing Manager Star Comics) sotto gli occhi severi (e le papille) di una giuria d’eccezione: Roberto Cocciolo (Content Creator), Gen Hashiba (Kikkoman® Export Manager), Emanuela Pacotto (Doppiatrice) e Kenta Suzuki (Content Creator)!

Mercoledì 29 ottobre, dalle 18:00 alle 19:00, presso il canale Twitch di AnimeClick.it;

STAR COMICS X ANIMECLICK: Q&A E RECAP ANNUNCI

Cristian Posocco (Publishing Manager Star Comics) e Claudia Calzuola (Editor Star Comics) incontrano Alessandro Falciatore e il team di AnimeClick.it per il consueto recap annunci. Una parte della live sarà dedicata a domande e curiosità da parte del pubblico.

Giovedì 30 ottobre, dalle 15:00 alle 16:00, presso la Sala Tobino del Palazzo Ducale;

ISSHOWCASE

Live drawing con gli autori di Manga Issho. Quattro autori di Manga Issho, la prima rivista antologica europea di manga, si esibiranno in una sessione di live drawing dal respiro realmente internazionale, disegnando dal vivo mentre la loro arte prende forma sul maxischermo. Marco Albiero per l’Italia, Gin Zarbo per la Germania, Tibo per la Francia e Inthegras per la Spagna si confronteranno sul loro modo di intendere i manga, tra tecniche, stili, influenze e curiosità, alternandosi fra disegno e talk, per un evento dinamico e interattivo che mette al centro la nuova evoluzione tutta europea del linguaggio manga. Modera l’evento Alessandro Falciatore.

Giovedì 30 ottobre, alle 18:00, presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca;

RACCONTARE IL QUEER IN ITALIA

Una tavola rotonda per fare il punto sulla rappresentazione queer in Italia, con un focus su autor* italian* che lavorano tra letteratura e fumetto. A partire da esperienze concrete — scrittura, pubblicazione, traduzioni, circuiti festivalieri e scolastici — si proverà a mappare dove siamo arrivati, come ci siamo mossi negli ultimi anni e che cosa è realmente cambiato. Si discuterà del perché queste storie contano per chi legge e per chi guarda, quali immaginari stanno nascendo, quali resistenze permangono e come si colloca la scena italiana rispetto all’estero (mercato, visibilità, reti, premi). L’obiettivo: condividere pratiche, criticità e prospettive, e immaginare insieme i prossimi passi per un ecosistema più aperto, vario e sostenibile. Prenderanno parte a quest’incontro Gabriella Giliberti, Andrea Amadio, Giulio Macaione, Ju Maybe e Francesca Siviero.

Venerdì 31 ottobre, dalle 14:45 alle 15:45, presso il canale Twitch di AnimeClick.it;

MANGA ISSHO X ANIMECLICK

Marco Albiero e Massimo Dall’Oglio dialogano con Alessandro Falciatore e lo staff di AnimeClick.it sulle prospettive del manga europeo, su come gli orizzonti stanno cambiando e, agli sgoccioli di questo primo anno di Manga Issho, tirano le prime somme sul progetto, sui suoi risultati e sulle sue prospettive.

Venerdì 31 ottobre, dalle 16:00 alle 17:00, presso il Cinema Astra;

GACHIAKUTA BEHIND THE SCENES: TALK SHOW DI KEI URANA E HIDEYOSHI ANDOU

Kei Urana e Hideyoshi Andou, autori di Gachiakuta, si raccontano a Lucca Comics & Games e ci svelano i segreti dietro alla lavorazione della serie manga e anime del momento! A seguire, la proiezione dei primi due episodi della prima stagione anime di Gachiakuta in collaborazione con Crunchyroll. Intervengono Hiroshi Seko (sceneggiatore dell’anime di Gachiakuta) e Cristian Posocco (Publishing Manager Star Comics). Modera l’incontro Beatrice Lorenzi.

Sabato 1° novembre, dalle 15:00 alle 16:00, presso Japan Town (Polo Fiere);

ISSHOLAB: DAL RACCONTO AL MANGA

Come si trasforma una “storia” in un manga? Scopriamolo analizzando l’adattamento in forma manga di un’opera letteraria, la novella di Giovanni Verga “Rosso Malpelo“. In seguito, ci si eserciterà ad applicare i fondamentali della narrazione manga creando uno yonkoma (striscia in quattro vignette) a partire da un racconto o storia od opera letteraria. Adatto a ogni età. A cura di Federico Freschi e Ivana Murianni. Modera Caterina Rocchi.

Sabato 1° novembre, dalle 18:00 alle 19:00, presso l’Auditorium San Romano;

GACHIAKUTA MAXI SHOWCASE: LIVE DRAWING DI KEI URANA E HIDEYOSHI ANDOU

I manga si uniscono ai graffiti e alla street art in uno spettacolare showcase che vede come protagonisti Kei Urana e Hideyoshi Andou, autori di Gachiakuta. Durante l’evento i due artisti realizzeranno due shikishi, che metteranno in risalto la tecnica manga di Kei Urana e l’arte dei graffiti di Hideyoshi Andou. Alcuni fortunati tra il pubblico potranno ricevere in omaggio i due shikishi realizzati dai maestri. Le modalità per l’estrazione saranno chiarite durante l’evento. Interviene Cristian Posocco (Publishing Manager Star Comics).

Questo e molto altro sta arrivando a Lucca Comics & Games grazie a Star Comics. Per rimanere aggiornati su tutto ciò che la casa editrice ha in serbo per i numerosi appassionati che riempiranno con la loro energia inesauribile la città di Lucca, dal 29 ottobre al 2 novembre, basta andare sul profilo Instagram ufficiale di Star Comics.