Spider-Punk: Sony mette in lavorazione film animato

Deadline informa che Sony Pictures Animation è nelle prima fasi di sviluppo di una pellicola di animazione incentrata sul personaggio di Spider-Punk, co-scritto da Daniel Kaluuja e Ajon Singh, sulla cui trama vige la segretezza.

Kaluuja dovrebbe tornare a prestare la voce al personaggio nella versione originale, così come fatto in Spider-Man: Across The Spider-Verse e nel prossimo capitolo incentrato su Miles Morales.

Creato da Dan Slott e Olivier Coipel, Spider-Punk è una versione più anarchica dell’arrampicamuri di Terra 138, ed è attraversato dal desiderio di abbattere il sistema corrotto.