ROCK+COMICS: Salinas

(Collaboratore esterno) Precipita su questo pianeta nel 1973

Si occupa di pittura, fumetto, layout art, illustrazione e animazioni

Oltre al sodalizio con Patrizio Pinna ha collaborato per character design per Sony playstation ha pubblicato con Tinails "This is not a love song n°23" con Gorilla Sapiens Roma ha realizzato la copertina di Tiroide di Marco Parlato ha pubblicato in maniera indipendente: Storie brevi; Cagatelle e Sketchbook (in free download) ha collaborato alla stesura dei testi per il cd di esordio dei Minimal Whale - Marsigli Records

Sta attualmente lavorando alla realizzazione di graphic novels.

Ha realizzato video musicali in animazione per: Il treno - il tempo che passa - Blen Studio m.d.a. - la memoria dell'acqua che scorre Phobos3 - pleiadi; la stella Cannibale.

Ha realizzato un medio metraggio per Radiophonica - Becoming X - ospite Bjorn Giordano terza puntata - youtube.