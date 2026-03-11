ROCK COMICS 2 HOME

ROCK+COMICS: Salinas

11 Marzo 2026
di
Torna ROCK+COMICS: Bjorn Giordano intervista la band ligure dei Salinas.
Torna ROCK+COMICS, il progetto di Bjorn Giordano che coniuga il suo l’amore per musica e fumetto in una fusione che dà vita a una serie di interviste disegnate in cui si alternano musicisti che hanno anche un profondo legame con il fumetto. In questo secondo appuntamento ospita il duo ligure dei Salinas in occasione del loro nuovo album.

Salinas:

Spotify: open.spotify.com/artist/5JuhJSbi64552GZe7VHhx1

Apple Music: music.apple.com/us/artist/salinas/1243392663

Bandcamp: salinasband.bandcamp.com

Facebook: facebook.com/musicofsalinas

Instagram: instagram.com/salinas.band

Label (alphabravo.studio): instagram.com/alphabravo.studio

Youtube: www.youtube.com/channel/UCuF8q7rJdMH0oOx9g14CVvA

Bjorn Giordano

(Collaboratore esterno) Precipita su questo pianeta nel 1973
Si occupa di pittura, fumetto, layout art, illustrazione e animazioni
Oltre al sodalizio con Patrizio Pinna ha collaborato per character design per Sony playstation ha pubblicato con Tinails "This is not a love song n°23" con Gorilla Sapiens Roma ha realizzato la copertina di Tiroide di Marco Parlato ha pubblicato in maniera indipendente: Storie brevi; Cagatelle e Sketchbook (in free download) ha collaborato alla stesura dei testi per il cd di esordio dei Minimal Whale - Marsigli Records
Sta attualmente lavorando alla realizzazione di graphic novels.
Ha realizzato video musicali in animazione per: Il treno - il tempo che passa - Blen Studio m.d.a. - la memoria dell'acqua che scorre Phobos3 - pleiadi; la stella Cannibale.
Ha realizzato un medio metraggio per Radiophonica - Becoming X - ospite Bjorn Giordano terza puntata - youtube.

