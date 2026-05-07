She-Hulk: Tatiana Maslany si esprime su un potenziale ritorno del personaggio

Nel corso della promozione della nuova serie Apple TV che la vede protagonista, Maximum Pleasure Guaranteed, l’attrice Tatiana Maslany al podcast Playlist’s Bingeworthy ha espresso la sua opinione circa un ritorno di She-Hulk nel Marvel Cinematic Universe, al centro comunque di numerose speculazioni negli ultimi mesi.
L’attrice ha fatto capire di ritenere che l’alter ego di Jennifer Walters potrebbe non funzionare in un cast corale formato da altri supereroi.
Sì. Voglio dire, non lo so. Penso che ci vorrebbe qualcuno come Jessica Gao [showrunner della serie su She-Hulk ndr] per integrarla in quel mondo, perché conosce il personaggio così profondamente, lo ama e ne coglie il tono, ma c’è qualcosa nel fatto che She-Hulk sia la protagonista del suo show che ha senso. Capisci cosa intendo? Per via del suo modo di parlare, è lei la nostra narratrice. Quindi, penso che sarebbe una sfida davvero interessante vederla in un altro contesto, ma credo che la bellezza di She-Hulk risieda proprio nella sua unicità.
A Maslany è stato poi chiesto se ritenesse più probabile una seconda stagione di She-Hulk o un debutto sul grande schermo.
Non lo so. Credo che la gente si arrabbierebbe molto se mi rivedesse in televisione – ha scherzato.