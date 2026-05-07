She-Hulk: Tatiana Maslany si esprime su un potenziale ritorno del personaggio

7 Maggio 2026
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L'attrice parla nuovamente della possibilità di tornare a interpretare la cugina di Bruce Banner.
She hulk

Nel corso della promozione della nuova serie Apple TV che la vede protagonista, Maximum Pleasure Guaranteed, l’attrice Tatiana Maslany al podcast Playlist’s Bingeworthy ha espresso la sua opinione circa un ritorno di She-Hulk nel Marvel Cinematic Universe, al centro comunque di numerose speculazioni negli ultimi mesi.

L’attrice ha fatto capire di ritenere che l’alter ego di Jennifer Walters potrebbe non funzionare in un cast corale formato da altri supereroi.

Sì. Voglio dire, non lo so. Penso che ci vorrebbe qualcuno come Jessica Gao [showrunner della serie su She-Hulk ndr] per integrarla in quel mondo, perché conosce il personaggio così profondamente, lo ama e ne coglie il tono, ma c’è qualcosa nel fatto che She-Hulk sia la protagonista del suo show che ha senso. Capisci cosa intendo? Per via del suo modo di parlare, è lei la nostra narratrice. Quindi, penso che sarebbe una sfida davvero interessante vederla in un altro contesto, ma credo che la bellezza di She-Hulk risieda proprio nella sua unicità.

A Maslany è stato poi chiesto se ritenesse più probabile una seconda stagione di She-Hulk o un debutto sul grande schermo.

Non lo so. Credo che la gente si arrabbierebbe molto se mi rivedesse in televisione – ha scherzato.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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