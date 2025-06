Sgt. Rock: nuovi dettagli sul film DC Studios

NexusPointNews ha diffuso alcuni interessanti particolari su Sgt. Rock, l’adattamento cinematografico DC Studios che avrebbe dovuto vedere alla regia Luca Guadagnino e che attualmente è stato posto in uno status di attesa da parte di Warner e DC Studios.

Il sito informa che la pellicola avrebbe dovuto iniziare la lavorazione in Inghilterra questa estate, e che proprio quest’ultima sarebbe una delle motivazioni principali alla base dello stop al progetto. Il piano iniziale prevedeva di girare la maggior parte del film in location esterne e che, con un programma di riprese di circa un mese e mezzo, sarebbero sorti problemi di tempistica e di esecuzione.

Viene poi aggiunto che Colin Farrell era coinvolto in profonde trattative per interpretare il protagonista ed era vicino a un accordo. Una offerta era stata fatta anche a Jeremy Allen White, che avrebbe rifiutato, mentre anche Cillian Murphy era in lizza per la parte.

A Mikey Madison e Taylor Russell era stato offerto il ruolo di Mademoiselle Marie, ma il casting in tal senso non è mai andato avanti completamente. Il film avrebbe dovuto vedere il sergente Rock, Mademoiselle Marie e la Easy Company combattere i nazisti pe rrecuperare la Lancia del Destino durante la Seconda Guerra Mondiale.