Sgt. Rock: Colin Farrell in lizza per il film DC Studios

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, l’attore Colin Farrell sarebbe in lizza per interpretare il ruolo del Sergente Rock nella pellicola omonima che sarà diretta da Luca Guadagnino pe ri DC Studios.

Lo stesso sito indica che la programmazione della produzione della pellicola, a cui Farrell vorrebbe prendere parte, dovrà essere bilanciata con un autunno impegnativo dell’attore, che include la seconda stagione della serie Sugar per Apple Tv+ e il film di Edward Berger The Ballad of a Small Player.