Serie animata su Maradona in lavorazione

25 Novembre 2025
di
La vita del Pibe de Oro, scomparso cinque anni fa, in una serie animata prodotta in India.
La rivista di spettacolo Variety informa che India’s Reliance Animation, casa di produzione con sede a Mumbai, si è assicurata i diritti per realizzare una serie animata basata sulla vita di Diego Armando Maradona.

La serie racconterà il percorso del giocatore argentino dai suoi primi anni fino alla celebrità internazionale, in quello che sarà un prodotto realizzato per la televisione e le piattaforme streaming. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, con dettagli circa il team creativo, la distribuzione e la data di uscita che saranno annunciati in futuro.

L’accordo per la serie è stato negoziato in collaborazione con SATTVICA SA, detentore dei diritti sulla proprietà intellettuale di Maradona con sede in Argentina, e mediato tramite Bridge Marketing Group Inc.. La serie esplorerà i momenti chiave della carriera del Pibe de Oro, le sue lotte personali e la sua influenza culturale sia dentro che fuori dal campo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.



