Serie animata su Maradona in lavorazione

La rivista di spettacolo Variety informa che India’s Reliance Animation, casa di produzione con sede a Mumbai, si è assicurata i diritti per realizzare una serie animata basata sulla vita di Diego Armando Maradona.

La serie racconterà il percorso del giocatore argentino dai suoi primi anni fino alla celebrità internazionale, in quello che sarà un prodotto realizzato per la televisione e le piattaforme streaming. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, con dettagli circa il team creativo, la distribuzione e la data di uscita che saranno annunciati in futuro.

L’accordo per la serie è stato negoziato in collaborazione con SATTVICA SA, detentore dei diritti sulla proprietà intellettuale di Maradona con sede in Argentina, e mediato tramite Bridge Marketing Group Inc.. La serie esplorerà i momenti chiave della carriera del Pibe de Oro, le sue lotte personali e la sua influenza culturale sia dentro che fuori dal campo.