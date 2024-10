“Scottobre” Star Comics: il mese dedicato a Scott Snyder

COMUNICATO STAMPA



Tutti i lettori di comics americani conoscono bene il nome di Scott Snyder, d’altronde è uno dei più importanti sceneggiatori dell’industry, autore di storie e personaggi indimenticabili. La creatività inesauribile di Snyder, che gli è valsa ben tre Eisner Awards, un Harvey Award e un Eagle Award, ha anche prodotto un gran numero di produzioni originali. Ed è proprio a queste che è dedicata l’iniziativa Scottobre. Negli Stati Uniti lo Scottober è stato organizzato per lanciare le opere di Scott Snyder in uscita per la collana ComiXology Originals. E così sarà anche in Italia! Star Comics, con la sua etichetta Astra, dedica infatti l’intero mese a quattro grandi fumetti nati dalla collaborazione tra Scott Snyder e alcuni dei più interessanti disegnatori in circolazione.

Sarà un ottobre a tutto Scott: si parte il 15 ottobre con l’uscita dei primi due volumi, We Have Demons e Clear, seguiti a distanza di una settimana da Barnstormers: A Ballad of Love and Murder e Night of the Ghoul, in arrivo il 22 ottobre. Ben quattro volumi autoconclusivi, che possono essere quindi letti in completa autonomia: perfetti non solo per i fan dello scrittore americano, ma anche per i nuovi lettori che, magari, hanno sempre avuto paura di approcciarsi al fumetto americano, pensando di non riuscire a raccapezzarsi tra i tantissimi anni di storie arretrate dei personaggi più classici. I nuovi fumetti di Scott Snyder, invece, sono pensati per iniziare e finire nello stesso volume, raccontando una storia “one shot” imperdibile. Per far contenti tutti i lettori, i quattro volumi sono dedicati a quattro generi e stili diversi, tutti accomunati, però, dall’essere disegnati da alcuni dei più interessanti disegnatori di fumetti americani del momento: We Have Demons vedrà all’opera Greg Capullo, Clear Francis Manapul, Barnstormers: A Ballad of Love and Murder Tula Lotay e Night of the Ghoul Francesco Francavilla.

Per rendere ancora più entusiasmante e memorabile lo Scottobre 2024, in arrivo quattro variant cover, una per ogni volume, firmate da altrettanti artisti italiani di caratura internazionale: delle vere opere d’arte. Da Mirka Andolfo (autrice per Star Comics di Sweet Paprika e dell’imminente Blasfamous) che si è cimentata con la variant di We Have Demons, a Carmine Di Giandomenico con quella di Clear, Matteo Lolli con Barnstormers: A Ballad of Love and Murder e Giuseppe Camuncoli con Night of the Ghoul.

La notizia è ormai nota ai più: Scott Snyder, uno dei più geniali sceneggiatori di fumetti contemporanei, sarà per la prima volta tra gli ospiti di Lucca Comics & Games. E sarà proprio questo il culmine dei festeggiamenti per lo Scottobre, tra affollate sessioni di firmacopie e tantissime altre occasioni per incontrare dal vivo una leggenda vivente.

We Have Demons e Clear saranno disponibili in fumetteria, libreria e negli store online a partire dal 15 ottobre, ognuno al prezzo di 15,90€ (le versioni variant invece costeranno 17,90€), mentre Barnstormers e Night of the Ghoul usciranno la settimana successiva negli stessi circuiti, allo stesso prezzo di 15,90€ (con le versioni variant sempre a 17,90€).