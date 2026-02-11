SBE presenta “Rosa del deserto”, spin-off di “Nero”

Comunicato stampa

ROSA DEL DESERTO è un racconto che scaturisce dalle pagine di Nero, la creata dai fratelli Emiliano e Matteo Mammucari, e sarà disponible in libreria e fumetteria dal 13 febbraio 2026.

Il volume racconta l’origine del personaggio della Nizarita, una misteriosa e letale guerriera.

Nel corso della serie questo personaggio è stato mostrato più volte in azione ma gli autori non hanno mai dissipato l’alone di mistero che lo circonda, rivelando di fatto solo il soprannome con cui è conosciuta.

Lo spin-off nasce per raccontare la sua storia dall’inizio, seguendola sulla strada che da ragazzina orfana, indisciplinata e ribelle, l’ha portata a emanciparsi dalla Setta degli Assassini e diventare la combattente perfetta, conquistando il proprio spazio in un mondo prettamente maschile.

Per realizzare ROSA DEL DESERTO, i due fratelliMammucari hanno scelto un gruppo di lavoro tutto al femminile: la cosceneggiatrice Francesca Frigo, la disegnatrice Romina Moranelli, la colorista Simona Fabrizio e la letterista Viola Coldagelli.

La copertina del volume, disponibile anche in versione variant, è firmata da Emiliano Mammuccari.



Il volume sarà presentato anche con un tour dedicato in varie librerie e fumetterie italiane, le cui prime tappe sono le seguenti:

sabato 14 febbraio 206, ore 18:00 – Libreria Ubik di Napoli

domenica 15 febbraio 2026, ore 18:00 – Libreria Feltrinelli di Salerno

domenica 22 febbraio 2026, ore 16:00 – Fumetteria Sunside di Pescara

sabato 28 febbraio 2026, ore 17:00 – Fumetteria Latitudine 42 di Aprilia (RM)

venerdì 6 marzo 2026, ore 17:30 – Fumetterie Starshop Myworld di Perugia

I successivi appuntamenti saranno poi comunicati sul sito di Sergio Bonelli Editore.



Rosa del deserto – Un tempo, la ragazza

AA.VV.

Sergio Bonelli Editore, 2026

72 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9791256291908/9791256292868 (variant)