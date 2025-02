SBE presenta “I pionieri dell’ignoto”

Comunicato stampa

Sarà disponibile dal 28 febbraio 2025 in una nuova veste editoriale I PIONIERI DELL’IGNOTO, fumetto steampunk scritto da Stefano Vietti e disegnato da Alessandro Bignamini, che firma anche la copertina.

Tra i vicoli di una Londra vittoriana piuttosto eccentrica, si snoda un’intricata matassa di missioni segrete e piani rocamboleschi, che vedono coinvolte antiche società occulte in lotta per il controllo di un’invenzione in grado di mutare il corso della Storia. Un gruppo di avventurieri guidati da Jack Gordon, capitano dei Royal Highlanders, si riunisce per organizzare una spedizione estrema.

L’obiettivo è risalire il Nilo fino al Sudan e oltre, per rintracciare Reginald Stockwood, un archeologo scomparso durante la ricerca di una perduta valle, popolata da misteriose creature. Ma Gordon e i suoi compagni non sono i soli a voler rintracciare Stockwood e ben presto si ritrovano coinvolti in una guerra che cambia per sempre il loro destino, spingendoli verso l’ignoto.

Il volume è arricchito dalle postfazioni Un mondo ignoto di Stefano Vietti e Tradurre un mondo in immagini di Alessandro Bignamini.

I pionieri dell’ignoto

Stefano Vietti, Alessandro Bignamini

Sergio Bonelli Editore, 2025

304 pagine, cartonato, bianco e nero – 32,00 €

ISBN: 9791256290543