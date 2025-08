SBE porta in libreria il volume “Tex. Furie rosse”

Comunicato stampa

Arriva in libreria e fumetteria dal prossimo 5 agosto 2025 TEX. FURIE ROSSE, volume scritto da Gianluigi Bonelli e disegnato da Giovanni Ticci.

Un’atroce trappola viene tesa agli inermi Apaches di capo Juan José dal bieco alcalde di Santa Rita, ma alcuni indiani riescono a salvarsi e a dare l’allarme. Solo la diplomazia di Aquila della Notte calma gli animi dei sakem in un raduno organizzato da Cochise, evitando una guerra indiana! Ma questo non risolve certo la faccenda, ed è naturale che Tex si schieri con il popolo rosso e i suoi audaci guerrieri, fra cui il fiero Mangas Coloradas. Nessuna avida speculazione dei bianchi resta impunita, e così, tempo dopo, quando gli amici apache stanno per essere deportati in Florida su un convoglio militare, Tex e Carson sono anche al fianco di Geronimo e Ulzana, sempre dalla parte della Giustizia.

Il volume contiene gli episodi Fiesta di morte e Il carro di fuoco e la postfazione è firmata da Luca Barbieri.

Tex. Furie rosse

Gianluigi Bonelli, Giovanni Ticci, GFB Comics (colori)

Sergio Bonelli Editore, 2025

360 pagine, cartonato, colori – 29,00 €

ISBN: 9791256291144