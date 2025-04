SaldaPress al Romics 2025

Gli ospiti e tutte le anteprime di saldaPress alla XXXIV edizione di Romics.



Dal 3 al 6 aprile, saldaPress sarà presente alla XXXIV edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cosplay, Cinema e Games della città di Roma con Jacob Rebelka, disegnatore di “L’ultimo giorno di H.P. Lovecraft” e Paolo Barbieri autore della cover variant di “Universal Monsters: Dracula”.

L’edizione primaverile di Romics, dal 3 al 6 aprile, è per la casa editrice saldaPress un appuntamento imprescindibile, durante il quale il pubblico ha la possibilità di incontrare gli autori e scoprire in anteprima le numerose pubblicazioni anche in edizione variant.

Grazie alla presenza di Jakub Rebelka, per la prima volta in Italia, sarà presentato in anteprima il graphic novel L’ultimo giorno di H.P. Lovecraft, un capolavoro pittorico scritto da Romauld Giulivo e che racconta le ultime ore di vita dello scrittore di Providence durante un misterioso viaggio – interiore ed esteriore – assieme a un personaggio di sua creazione, Randolph Carter.

Oltre che nelle sessioni di firmacopie, Rebelka incontrerà il pubblico durante un panel dedicato al suo fumetto domenica 6 aprile alle ore 12.15 al pad.7.

Paolo Barbieri, autore della copertina variant di Universal Monsters: Dracula (scritto da James Tynion IV e disegnato da Martin Simmonds) sarà presente allo stand saldaPress in alcuni momenti per i firmacopie, e sarà protagonista di un emozionante evento sabato 5 aprile alle ore 15.10 al Pad.8: una performance artistico-musicale che vedrà l’autore disegnare Dracula su un palco, accompagnato dalle musiche di Claudio Simonetti e I Raggi Fotonici. La copertina sarà esposta anche alla mostra Dall’Odissea ai viaggi artistici di Paolo Barbieri (Pad.7).

Per tutti gli amanti dell’Energon Universe, saldaPress ha preparato delle sorprese uniche e spettacolari che potrete trovare allo stand durante tutti i giorni della fiera. Tra le altre, saranno presentate due variant cover connecting disegnate delle talentuose mani di Gabriele Dell’Otto per Transformers #1 e Energon Universe Special. Mentre è Marco Ferrari ad aver disegnato la cover variant di Road to G.I. Joe; Scarlett anch’essa disponibile allo stand.

In esclusiva solo per Romics sarà inoltre disponibile anche l’albo The Walking Dead Color Edition #50 con una copertina variant creata dal leggendario artista britannico Simon Bisley.

Protagonista della XXXIV edizione di Romics sarà anche la collana Mangaka di saldaPress, con la presentazione del manga dark science fantasy Kingdoms of Ruin #1 di yoruhashi, un’avventura che contrappone magia e tecnologia e dove la vendetta è la linfa che guida ogni azione del protagonista. Oltre al primo volume della serie, nelle due versioni – regular e variant – sarà disponibile anche il Bundle Starter Pack con i primi due volumi e un poster esclusivo in omaggio.