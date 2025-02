Red Sonja uscirà nel Regno Unito alla fine dell’anno

Deadline riporta che Signature Entertainment ha acquisito i diritti per la distribuzione nel Regno Unito e Irlanda di Red Sonja, il nuovo adattamento sull’eroina fantasy prodotto da Millennium Media, che in precedenza aveva venduto la pellicola in diversi mercati internazionali, anche se una data di uscita ufficiale deve ancora essere annunciata.

Red Sonja dovrebbe uscire nel Regno Unito verso la fine dell’anno, stando a quanto sottolineato dal sito.

Nel film, Red Sonja (Matilda Lutz) dovrà unire un gruppo di improbabili guerrieri per affrontare il malvagio Imperatore Draygan e la sua mortale sposa, Dark Annisia.

L’accordo per la distribuzione della pellicola, ormai in post-produzione giù da due anni, è stato negoziato tra Begüm Kayacan Parodi, responsabile delle acquisizioni di Signature Entertainment, e J.J. Nugent, presidente delle vendite e della distribuzione internazionale di Millennium Media.