Red Sonja: Matilda Lutz parla del film

A pochi giorni dall’uscita nelle sale americane, l’attrice Matilda Lutz ha avuto modo di parlare di Red Sonja, il film diretto da MJ Bassett che la vede protagonista nel ruolo dell’eroina fantasy, in cui ha descritto il suo ritorno al genera action anni dopo Revenge e i dietro le quinte della sua audizione per la parte.

Prima di tutto, adoro l’azione. Sono cresciuta con lo sport e accetto qualsiasi cosa che mi diverta. Ma per me è importante che i ruoli abbiano senso e che siano diretti da registi con cui voglio lavorare. Quindi le mie scelte si basano più sui registi e sulle persone coinvolte nel progetto che sul genere.

Continuo a pensare che ogni progetto sia sempre un’esperienza nuova. Il personaggio o il genere potrebbero avere delle somiglianze, ma c’è una troupe diversa, un cast diverso e situazioni diverse. Un’altra somiglianza tra Red Sonja e Revenge è che ho girato entrambi i film in bikini al freddo. La Bulgaria per Red Sonja e il Marocco per Revenge diventavano o molto freddi o molto caldi, quindi quella parte è stata impegnativa.

Ho girato molti videotape per Red Sonja. All’epoca dell’audizione, stavo girando uno show in Italia e non potevo andare a Los Angeles. Quindi, ogni volta che facevo un video, parlavo con la regista, MJ, in base a ciò che desiderava. Era molto precisa sulla direzione delle scene, e alla fine ho fatto tre o quattro self-tape.

Poi mi ha chiamato e mi ha detto: “Ho tre o quattro ragazze che sono in finale, ma non sceglierò nessuna se non ti vedo di persona”. Ma giravo tutti i giorni e non potevo comunque andare a Los Angeles. Poi è successo che MJ sarebbe andata a fare alcuni sopralluoghi in Bulgaria, così mi ha chiesto se potevo andare in Bulgaria per il weekend e fare un provino lì. Così ci sono andata, ma non pensavo di aver ottenuto il ruolo. Ho dato il massimo e ci tenevo molto al personaggio e al progetto, ma non ho mai pensato: “Oh, ce l’ho fatta”.

Ho fatto il provino sabato mattina [in Bulgaria] e domenica ho ricevuto una chiamata da MJ mentre ero a Milano [Italia] con mio figlio. Ma avevo così tanta paura di rispondere. Ero davvero nervosa, quindi non ho risposto. MJ mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: “Ehi, prima di prendere una decisione, devo farti un’ultima domanda”. Ho trovato il coraggio di richiamarla e lei mi ha chiesto: “Vuoi essere la prossima Red Sonja?”. È così che l’ho scoperto, ed è stato un modo fantastico per scoprirlo. Di solito ricevi una chiamata dai tuoi agenti, non dal regista, ed è stato un momento davvero speciale per me.

Parlando della nuova versione del personaggio, l’attrice ha detto di non avere visto la precedente iterazione del 1985.

Sì, in realtà non l’ho ancora visto. Ma so che la nostra Red Sonja è un film e una storia completamente diversi. Era chiaro fin dall’inizio che ciò che MJ aveva in mente era diverso dal personaggio del film del 1985. In generale, non mi piace guardare le interpretazioni altrui dello stesso personaggio. Voglio renderlo mio e non voglio imitare qualcosa che ho visto sullo schermo o a teatro. Quindi ho lavorato sulla sceneggiatura per raggiungere la visione creativa di MJ, e ho letto diversi numeri dei fumetti. Il personaggio si è evoluto dagli anni ’70, quindi, alla fine, volevo solo renderlo mio. Ho trovato ispirazione, ma alla fine ho fatto quello che sentivo fosse giusto.

Dovevo imparare sette coreografie solo per i combattimenti con la spada, che duravano circa due o tre minuti. MJ non voleva fare primi piani e molti tagli. Voleva girare l’intera coreografia, e per farlo sul set, devi davvero memorizzare il tutto in modo da non dover pensare ai movimenti. Quindi mi sono impegnata molto a provare per poter arrivare sul set e divertirmi.