Paul Walter Hauser: “Fantastic Four darà inizio a nuova ondata successi”

Intervistato da The Direct, l’attore Paul Walter Hauser, che in Fantastic Four. First Steps interpreta un ruolo sconosciuto, ha avuto parole di elogio per la pellicola diretta da Matt Shakman, lanciandosi nella previsione che sarà il progetto che darà il via a una nuova ondata di successi per i Marvel Studios.

Ricordiamoci che la Marvel è al servizio di molte persone e vuole creare molto intrattenimento per il divertimento delle persone, e nessuno è al 100% .Nessuno di noi ha sempre colto nel segno. Nessuno di noi. Il tuo regista preferito ha realizzato un film meno che soddisfacente. Solo fatti.

Quindi penso che il nostro film, “Fantastic Four: First Steps”, per me, parlando solo della mia opinione, tutto ciò a cui ho assistito e a cui ho preso parte, tutto ciò che ho provato in presenza dei creativi del film, credo che siamo il film Marvel dell’anno. Credo che siamo quelli da guardare. E credo che questo film passerà alla storia come uno di quelli che hanno dato il via a una nuova ondata di narrazione di successo per l’azienda. Un po’ nello stesso modo in cui hanno avuto successo “Guardiani della Galassia” e “Black Panther”. Hanno entrambi avuto successo in un certo modo.