Partigiani e Resistenza nel Fumetto con Pier Luigi Gaspa

Terzo appuntamento per Fumetti nel chill, il ciclo di incontri della Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto dedicato ad autori, studiosi e appassionati della nona arte. L’appuntamento più rilassato e informale per chi ama le storie disegnate torna alla Casa del Popolo Il Progresso, spazio simbolo della resistenza culturale cittadina.

Venerdì 20 febbraio 2026, sarà ospite Pier Luigi Gaspa, tra i maggiori studiosi del fumetto in Italia. A partire dal suo recente saggio Sciuscià e i suoi fratelli. Partigiani e Resistenza nel Fumetto, Gaspa farà un excursus su oltre ottant’anni di fumetti sulla Resistenza: dalle strisce del 1944 alle graphic novel contemporanee, passando per il fumetto d’autore e quello seriale.

Il percorso mostrerà come – pur cambiando i linguaggi e gli stili – il fumetto abbia continuato a raccontare la lotta partigiana e il racconto della Liberazione.

Il saggio “Sciuscià e i suoi fratelli” si muove dentro un immaginario popolare e politico, che attraversa generazioni di autori e lettori, restituendo alla narrazione disegnata il suo ruolo di strumento civile. Una caratteristica che collega la memoria storica ai tanti protagonisti di queste storie, raccontando le loro scelte, i conflitti, il coraggio e le responsabilità.

Gaspa dialogherà con i curatori Davide Morena e Gianluca Lamendola in un confronto aperto, nel contesto informale e conviviale de Il Progresso. Gli incontri si tengono in orario preserale, dalle 19.00 alle 20.30, prima dei concerti nazionali e internazionali organizzati dall’associazione La Chute che animano il circolo ogni venerdì. Con BLIFF! (Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto) e le altre realtà che organizzano eventi e iniziative negli spazi del circolo, la Casa del Popolo Il Progresso si conferma la realtà che propone il maggior numero di eventi culturali in Toscana ogni anno.

venerdì 20 febbraio 2026 – ore 19.00

Pier Luigi Gaspa

Sciuscià e i suoi fratelli. Partigiani e Resistenza nel Fumetto

Ingresso gratuito riservato ai soci Arci

Casa del Popolo Il Progresso – Via Vittorio Emanuele II 135, Firenze

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI (in via di aggiornamento)

venerdì 27 febbraio 2026

Japan flavours & primitive guitars festival

Worhsop di ideogrammi giapponesi a cura di Luigi Gatti

venerdì 6 marzo 2026

Gianluca Lamendola

Elementare, Matsuda! I «manga» polizieschi tra tradizione letteraria e cultura contemporanea

Info:

www.bliff.it

posta@bliff.it

Casa del Popolo Il Progresso, Firenze