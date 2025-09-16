Nuova disegnatrice per la comic strip “Nancy”

Dopo sette anni alle redini di Nancy, la cartoonist Olivia Jaimes (in realtà uno pseudonimo), ha annunciato tramite l’agenzia Andrews McMeel Syndication il proprio ritiro e il conseguente abbandono della celebre striscia, creata nel 1938 da Ernie Bushmiller e con protagonista la simpatica bimba, nota in Italia come “Zoe”.

A subentrare alla Jaimes sarà, a partire dal 1 gennaio 2026, Caroline Cash, che lo scorso anno aveva temporaneamente sostituito la collega nel corso di una pausa sabbatica durata un paio di mesi.

Caroline è una cartoonist brillante e sono entusiasta di seguire la sua interpretazione di questo personaggio che entrambi amiamo così tanto – ha affermato la Jaimes – Lascio con un cuore colmo di gratitudine per i miei lettori e di affetto per chiunque abbia scoperto l’opera di Ernie Bushmiller attraverso la nuova ‘Nancy’. È stato un onore, ma è ora di passare alla prossima stagione della mia vita. Come il reboot di ‘Mafalda’. O forse ‘Little Lulu’.