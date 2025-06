NPE pubblica in edizione integrale “Grandville” di Bryan Talbot

Comunicato stampa

Noto per aver ridefinito il concetto stesso di graphic novel, Bryan Talbot con Grandville ha realizzato una delle opere più ambiziose e visionarie del fumetto contemporaneo, un universo alternativo in cui animali antropomorfi si muovono tra crimini efferati, tensioni politiche e atmosfere steampunk dense di dettagli.

Nella Parigi della Belle Époque, l’ispettore “Archie” LeBrock di Scotland Yard dà la caccia a una banda di spietati assassini. In questa realtà alternativa, la Francia è la principale potenza mondiale e la Terra è popolata in gran parte da animali antropomorfi.

Un’opera che, fin dal suo esordio nel 2009, ha riscosso consensi di critica, ricevendo anche la nomination agli Hugo Awards. Talbot la descrisse come “un incrocio tra Jules Verne e Sherlock Holmes diretto da Quentin Tarantino”, e nelle sue pagine c’è una sintesi tra noir, azione, politica, romanticismo e uno stile visivo iconico.

Edizioni NPE pubblica per la prima volta in Italia l’intera serie, in tre volumi, in una nuova traduzione arricchita da contenuti inediti. Prima d’ora, erano state tradotte soltanto le prime due storie.

Grandville – Omnibus Vol. 1, disponibile dal 30 maggio 2025, raccoglie i primi due capitoli della saga: Grandville e Grandville Mon Amour. Corredati da una introduzione firmata dal traduttore Cesare Giombetti (Ass. Fumettomania Factory APS) e dalle note di Bryan Talbot, mai tradotte prima d’ora, che occupano oltre trenta pagine di questo primo volume, offrendo al lettore uno sguardo privilegiato su riferimenti, ispirazioni, omaggi e segreti dietro la creazione di questo universo narrativo.

A seguire, verranno pubblicati gli altri due volumi:

conterrà i capitoli Grandville Bête Noire e Grandville Noël. Il terzo volume conterrà Grandville Force Majeure, capitolo conclusivo e più esteso.

Grandville Omnibus vol. 1

Bryan Talbot

Traduzione di Cesare Giombetti

Edizioni NPE, 2025

240 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9788836272426