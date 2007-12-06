Neven, una storia da Sarajevo

Dopo anni in cui le opere di Sacco sembravano venire sostanzialmente ignorate dall’editoria italiana, fatto salvo per Palestina, sembra che le sue doti e l’interesse verso questo autore vengano finalmente riconosciuti. Ecco quindi proposta quest’opera del 2003, intitolata originariamente “The fixer“. Quella del fixer è una figura tornata prepotentemente alla ribalta con il conflitto in Iraq: con questo termine si indica infatti un informatore di guerra, una persona originaria del luogo che assiste e accompagna i reporter alla ricerca di nuovi scoop e informazioni. Spesso queste persone sono diventate a loro volta giornalisti. Sacco ci racconta di Neven, un ex-combattente del conflitto serbo-bosniaco, e attraverso lui ci racconta aspetti particolari della guerra; ma la figura di Neven domina l’attenzione, con il suo fare da folle e da imbonitore, con i suoi racconti al confine tra realtà e bugia. Un ritratto che finisce per assumere toni delicati e di vero affetto.

Abbiamo parlato di:

Neven (in Bosnia 1992-1995)

Joe Sacco

Mondadori Oscar Ink, 2026

420 pagine, cartonato, bianco e nero – 32,00 €

ISBN: 9788804804864