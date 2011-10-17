Nasce Baby Comics laboratorio sui fumetti dedicato ai più giovani

Comunicato stampa

AL MUSEO LUZZATI la Genoa Comics Academy propone un weekend con BABY COMICS

Debutta nel weekend di sabato 15 e domenica 16 ottobre al Museo Luzzati BABY COMICS, il nuovo laboratorio ideato e realizzato dalla neonata scuola di fumetto Genoa Comics Academy rivolto alla fascia di età più giovane. Baby comics è l’unico laboratorio che si svolge in altro luogo rispetto alla sede del Centro Polivalente Sivori di Salita S. Caterina: la collaborazione con il Museo Luzzati è nata per un’ affinità metodologica e artistica e per ottimizzare le energie.

BABY COMICS vuole offrire ai bimbi dai 5 ai 10 anni un primo approccio al mondo della narrazione a fumetti, attraverso una full immersion di due giorni!

Nel primo incontro (sabato pomeriggio), il musico-fumettista, suonando una simpatica melodia con la fisarmonica, stimolerà la fantasia dei bimbi evocando immagini di animali (ricordate “Pierino e il lupo”, dove ogni personaggio era associato ad un preciso tema musicale..?) e poi li guiderà alla loro realizzazione grafica.

Nella seconda giornata (domenica pomeriggio), daremo una voce ai personaggi attraverso dialoghi improvvisati coi bimbi e collocheremo i disegni in una sequenza/sketch per creare una narrazione…

Così, alla fine del laboratorio, tutti i partecipanti avranno realizzato la loro prima striscia a fumetti.

Un’esperienza unica che fonde disegno, musica e teatro d’improvvisazione.

I due incontri di due ore ciascuno si svolgeranno il sabato mattina e la domenica pomeriggio presso il Museo Luzzati a Porta Siberia e prevedono la partecipazione di un massimo di 15 bimbi.

Gli incontri saranno tenuti da Luca Laca Montagliani, fumettista, musicista e docente presso la Genoa Comics Academy.

PRIMO APPUNTAMENTO sabato 15 e domenica 16 ottobre, sabato alle 11 e domenica alle 15;

€10 a partecipante, ingresso gratuito al Museo fino a 2 accompagnatori

prenotazioni tel. 010 2530328

Info www.genoacomicsacademy.it info@genoacomicsacademy.it 010 27 585 36

Museo Luzzati a Porta Siberia, Area Porto Antico 6 16128 Genova

Info tel. 0102530328 info@museoluzzati.it museoluzzati.it-html.com