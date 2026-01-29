Sex Criminals di Image Comics diventa una serie per Amazon

29 Gennaio 2026
di
La serie Image Comics diventa uno show per la piattaforma Amazon.
Sexcfriminals amazon

Deadline riporta che l’attore Kumail Nanjiani (The Eternals) e la moglie Emily V. Gordon stanno lavorando con lo sceneggiatore Tze Chun alla realizzzione di una serie basata sul fumetto targato Image Comics Sex Criminals di Matt Fraction e Chip Zdarsky, che è stata ordinata da Amazon.

L’attore dovrebbe comparire nella serie, che al momento è un progetto che comprenderà otto episodi. Il fumetto è incentrato su Suze, una normale ragazza con una straordinaria abilità: quando ha rapporti sessuali, il tempo si ferma. Una notte incontra Jon, il quale possiede il medesimo dono. I due quindi usano questi poteri per fare quello che fanno tutti dopo avere fatto sesso e fermato il tempo: rapinare banche.

Il progetto è prodotto anche da LuckyChap, la società di produzione di Margot Robbie, e dalla Winter Coat Films, società di Gordon e Nanjiani.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

