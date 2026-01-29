Sex Criminals di Image Comics diventa una serie per Amazon

Deadline riporta che l’attore Kumail Nanjiani (The Eternals) e la moglie Emily V. Gordon stanno lavorando con lo sceneggiatore Tze Chun alla realizzzione di una serie basata sul fumetto targato Image Comics Sex Criminals di Matt Fraction e Chip Zdarsky, che è stata ordinata da Amazon.

L’attore dovrebbe comparire nella serie, che al momento è un progetto che comprenderà otto episodi. Il fumetto è incentrato su Suze, una normale ragazza con una straordinaria abilità: quando ha rapporti sessuali, il tempo si ferma. Una notte incontra Jon, il quale possiede il medesimo dono. I due quindi usano questi poteri per fare quello che fanno tutti dopo avere fatto sesso e fermato il tempo: rapinare banche.

Il progetto è prodotto anche da LuckyChap, la società di produzione di Margot Robbie, e dalla Winter Coat Films, società di Gordon e Nanjiani.