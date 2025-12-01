Milly Alcock: “Per diventare Supergirl ho avuto fiducia in me stessa”

Intervistata dalla rivista Forbes, l’attrice Milly Alcock ha avuto modo di parlare di come ha ottenuto il ruolo della ragazza d’acciaio in Supergirl, confessando di non essere stata sicura fino all’ultimo di potere conquistare la parte da protagonista.
Ho pensato: ‘Cosa ho fatto?’. Ho faticato davvero a credere di potercela fare. Ho persino chiamato il regista dicendogli: ‘Non so come essere quella persona. Sono solo io’
Alla fine ho capito che l’unica via d’uscita era quella di avere fiducia in me stessa. Credo sempre che il momento nella vita arrivi al momento giusto. Le cose accadono quando devono accadere, che ci si senta pronti o meno.
La pellicola, che l’articolo di Forbes sottolinea avere un budget di 200 milioni di dollari, diretta da Craig Gillespie, sarà nelle sale il 25 giugno 2026.