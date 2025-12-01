Milly Alcock: “Per diventare Supergirl ho avuto fiducia in me stessa”

1 Dicembre 2025
di
L'attrice parla nuovamente del ruolo nel film DC Studios, e di come si sentiva poco prima di ottenere la parte.
Millyalcock supergirl

Intervistata dalla rivista Forbes, l’attrice Milly Alcock ha avuto modo di parlare di come ha ottenuto il ruolo della ragazza d’acciaio in Supergirl, confessando di non essere stata sicura fino all’ultimo di potere conquistare la parte da protagonista.

Ho pensato: ‘Cosa ho fatto?’. Ho faticato davvero a credere di potercela fare. Ho persino chiamato il regista dicendogli: ‘Non so come essere quella persona. Sono solo io’

Alla fine ho capito che l’unica via d’uscita era quella di avere fiducia in me stessa. Credo sempre che il momento nella vita arrivi al momento giusto. Le cose accadono quando devono accadere, che ci si senta pronti o meno.

La pellicola, che l’articolo di Forbes sottolinea avere un budget di 200 milioni di dollari, diretta da Craig Gillespie, sarà nelle sale il 25 giugno 2026.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

