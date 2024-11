Milan Games Week & Cartoomics 2024 dal 22 al 24 novembre

Comunicato stampa

Il programma finale della tre giorni del Milan Games Week & Cartoomics si sta definitivamente completando. Organizzata da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, MGWCMX sarà teatro di numerosissimi eventi, talk, panel, incontri con ospiti nazionali e internazionali e la presenza delle più importanti realtà che dominano la scena mondiale nel campo del videogioco, del fumetto, dei giochi, dei collezionabili, ma anche del cinema, delle serie tv e della musica. Un vero e proprio omaggio alla cultura pop, da sempre collante tra le diverse generazioni, che troverà sfogo tra gli stand e sui palchi dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e presso l’Auditorium di Fiera Milano (Rho).

L’Auditorium, nello specifico, si vestirà a festa per omaggiare la settima arte grazie al Fantasticon Film Fest, la seconda edizione del festival dedicato al genere anime, fantasy e horror che anticipa l’apertura al 21 novembre con un evento speciale serale. Proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi si alterneranno alla presenza di ospiti italiani e internazionali e masterclass dedicate, per un programma sempre più radicato nell’universo pop selezionato da un comitato artistico d’eccellenza e guidato dal neo-direttore Pedro Armocida. Prima grande novità è l’inedita sezione competitiva dedicata ai corti di genere, che verranno proiettati nelle tre giornate di venerdì, sabato e domenica. L’apertura del festival è accompagnata giovedì 21 novembre dalla prima di The Beast, in uscita al cinema lo stesso giorno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, la nuova attesa opera del maestro Bertrand Bonello con protagonisti Léa Seydoux e George MacKay in un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James. Tra gli eventi imperdibili: l’anteprima italiana di Piece By Piece, in uscita il 5 dicembre con Universal Pictures international Italy, un film che invita lo spettatore a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams, per scoprire l’evoluzione di una delle menti più innovative della musica raccontata attraverso la lente dell’animazione LEGO; l’evento speciale dedicato al mondo di One Piece, con la proiezione di One Piece Film: Red, in collaborazione con Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, e con la partecipazione di cosplayer e appassionati del franchise e un panel sull’incredibile fenomeno; l’anteprima dei primi due episodi in versione doppiata (il secondo in assoluta anteprima) di Goldrake U, in arrivo in prima visione assoluta dal 6 gennaio 2025 su Rai 2, reboot della serie animata degli anni Settanta “UFO Robot Goldrake”, basata sul manga creato da Go Nagai e alla presenza di Vince Tempera, autore della famosissima sigla del cartone animato originale; l’anteprima dei primi due episodi della nuova stagione di The Bad Guy, in arrivo dal 5 dicembre in esclusiva su Prime Video con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana che saranno anche protagonisti di una masterclass sulla creazione della serie. The Bad Guy-seconda stagione è una coproduzione Indigo Film e Amazon MGM Studios, in associazione con Fifth Season, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Rai Cinema. Grandi ospiti internazionali si alterneranno sul palco: in collaborazione con Dynit il noto Maestro di animazione Takahiro Yoshimatsu introdurrà un episodio dell’anime Hunter x Hunter a cui ha lavorato.Tante altre sorprese sono in arrivo, per la felicità di tutti coloro che prenderanno parte al Fantasticon Film Fest.

MGWCMX celebrerà i grandi artisti della musica pop e urban, che con le loro hit accendono ogni giorno il cuore dei loro giovani fan. A dirigere l’orchestra, anche quest’anno, sarà Radio 105, la radio ufficiale di Milan Games Week & Cartoomics, sempre pronta a far divertire tutti con i suoi talent, i suoi programmi di punta e tanta, tanta musica. Venerdì 22 si parte alle 12:00 in diretta radio e tv (sul canale 66 del digitale terrestre) con Daniele Battaglia e Camilla Ghini in “105 Take Away”, a seguire, dalle 14 alle 16, il gruppo dello Zoo di 105 con Marco Mazzoli, la mente che ha dato vita a uno dei programmi radiofonici più ascoltati di sempre. Le due ore successive saranno sempre in diretta radio e tv con Fabiola e Dario Spada e il loro “105 Music & Cars”. Sabato 23 dalle 12:00 alle 14:00 la diretta dei programmi prenderà il via alle 12,00 con Bryan e “105 Open Club” e a seguire alle 14:00 con “105 Mindset” e Moko e alle 16:00 con “105 Village” e Camilla Ghini. Domenica 24 sarà di nuovo la volta di “105 Mindset” e “105 Village”. Nel corso della tre giorni, Bryan Ronzani sarà come sempre l’anima del Central Stage, conducendo i vari appuntamenti già dalle 10:00 e fino alle 20:00. Da segnare sul taccuino due appuntamenti con la grande musica italiana, sempre firmati Radio 105: sabato 23 e domenica 24 novembre alle 15:30 sul Central Stage si esibiranno, rispettivamente, i THE KOLORS e i COMA COSE, due formazioni musicali che con le loro hit hanno infiammato l’estate 2024.

Per uno show ancora più incredibile, arriva alla sua terza edizione Urban Show, l’ormai imperdibile festival musicale sui 3 giorni di fiera che porterá sul palco il meglio della scena rap e trap nazionale. Tra gli ospiti di quest’anno, per citare solo alcuni dei grandi ospiti con i quali avrete modo di cantare e ballare ai piedi del Central Stage di MGWCMX, il grande ritorno di Andry the Hitmaker, Ensi & Nerone e Bello Figo, accompagnati per la prima volta dalle new entry Lele Blade, Astro, DrefGold e tante altre sorprese. Restando in tema musica, sempre nel cuore della manifestazione, Warner Music Italy organizzerá, per tutti i fan, incontri e meet&greet con 3 famosissimi artisti, che avremo il piacere di comunicare nei prossimi giorni anche tramite le piattaforme social di MGWCMX.

Il Central Stage sarà il palcoscenico su cui si terranno gli appuntamenti che maggiormente infiammeranno la kermesse milanese. Collocato all’interno del padiglione 13, vedrà alternarsi tanti panel e ospiti del panorama eSport e del videogioco oltre ad ospitare, dalle 11:00 di venerdì, l’Opening Ceremony di MGWCMX. Per ognuna delle tre giornate saranno diversi i momenti in cui i grandi ospiti internazionali saliranno sul palco per momenti dedicati al mondo del videogame, permettendo ai fan di ascoltare dalla loro voce aneddoti imperdibili e tante curiosità. Venerdì mattina si approfondirà l’importanza della componente narrativa e il valore della performance attoriale all’interno dei videogiochi assieme ai quattro attori di Baldur’s Gate III: Neil Newbon, Devora Wilde, Jennifer English e Aliona Baranova. Sabato mattina, invece, sarà il turno di Shinji Mikami, inventore del capolavoro senza tempo Resident Evil, che dal Central Stage ripercorrerà la sua carriera assieme ai tanti fan che accorreranno numerosi. A seguire, torneranno i quattro attori di Baldur’s Gate III, che saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle loro domande. Domenica mattina, infine, con Shinji Mikami si rifletterà sullo stato attuale dell’industria videoludica.

Oltre agli appuntamenti sul Central Stage già menzionati, grazie alla collaborazione con IIDEA, da venerdì a domenica ci saranno tre momenti Games in Italy con protagonisti tre studi di sviluppo di videogiochi italiani, per offrire una retrospettiva inedita di uno dei settori digitali più in fermento in Italia e nel mondo, che racconteranno in modo esclusivo il dietro le quinte delle loro ultime produzioni: venerdì alle 11:45 si terrà il panel Games in Italy: Untold Games – City 20, con Elisa Di Lorenzo (CEO e Co-Founder) e Matteo Sosso (Co-Founder e Game Director). Per l’occasione verrà approfondito lo sviluppo della visione creativa del gioco in Accesso Anticipato; sabato alle 10:30 sarà la volta di Stormind Games – A Quiet Place: The Road Ahead. Luca Esposito, Senior Narrative Designer, racconterà come trasformare in videogioco una IP di Hollywood; il trittico di appuntamenti si concluderà domenica alle 10:30 con Jyamma Games – Enotria: The Last Song, un dietro le quinte per approfondire la storia e lo sviluppo del soulslike italiano assieme a con Roberto Pavan (Gameplay Director) e Diego Zamprogno (Technical Director). Durante la prima giornata di MGWCMX, sul Central Stage, sarà il tempo de “Il Torneo dei Campioni”, la finalissima della isybank University Master organizzata da 2WATCH. Un evento imperdibile che celebrerà il talento universitario in un’atmosfera unica: 4 sfidanti, 2 per il titolo Clash Royale e 2 per il titolo Rocket League, si sfideranno in due finali mozzafiato per aggiudicarsi l’ambito montepremi di 5.000€ in borse di studio. La giornata di sabato vedrà, invece, l’incontro di due realtà tra le più iconiche nella cultura pop mondiale. Dalle 11:30 alle 12:15, infatti, i mattoncini LEGO® e il fenomeno videoludico di Fortnite saranno protagonisti di un evento unico! Sul palco, il designer LEGO Erik Jensen esplorerà i dettagli dello sviluppo dei set LEGO® Fortnite, le sfide di realizzazione e la collaborazione con Epic Games per arrivare a creare un continuum tra l’esperienza digitale e quella fisica. A fine giornata sarà poi il momento di fare il pieno di carboidrati e risate, con il team di Power Pizza Podcast. Lorro, Nick e Sio saliranno sul Central Stage con una carica di energia mai vista, per parlare di tutto ciò che appassiona il pubblico di Milan Games Week & Cartoomics: manga, fumetti, videogiochi, film e molto altro. Domenica gli eSports saranno grandi protagonisti con un evento imperdibile, che avvicinerà il mondo del Gaming alla cultura urban, in collaborazione con Novo Esports, che vedrà creator di punta come Pow3r, CiccioGamer e Marinoski.

Tantissime anche le possibilità di giocare ai videogiochi del momento grazie alla Freeplay Area, attrezzata con circa 200 postazioni che le attribuiscono il titolo di più grande area mai realizzata in MGWCMX per giocare gratuitamente ai giochi più recenti, come Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload, Call of Duty: Black Ops 6, EA SPORTS FC™ 25, Tekken 5, Dragon Ball: Sparking! Zero, Silent Hill 2 Remake, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Astro Bot, LEGO Horizon Adventures, Fortnite e Rocket League.

lo spettacolo andrà in scena sul Gamestorm Stage, con una serie di tornei imperdibili. Venerdì si svolgerà l’ultimo round della MotoGP eSports World Championship Global Series. Durante l’evento gli 11 piloti si sfideranno nelle ultime 3 gare del campionato per decidere chi sarà il MotoGP eSport World Champion del 2024. Sabato si terranno, invece, due imperdibili appuntamenti a tema Fortnite. Si parte con 4Sided Air Action Vigorsol, il primo torneo di Fortnite su mappe creative. 4 Presidenti (Piz, Xiuder, Nezak, Rekins), 4 mappe ognuna con una modalità di gioco differente, un girone all’italiana con partite “in casa” e partite “fuori casa”. A seguire, dopo l’incredibile successo della passata edizione, torna in pompa magna la Gillette Bomber Cup. Per la prima volta nella storia del torneo, l’edizione 2024 apre le porte a tutti: dai giocatori amatoriali ai pro-player, chiunque avrà la possibilità di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. Il gran finale andrà in scena a MGWCMX e oltre a Piz e Xiuder, altri 6 talent si contenderanno la vittoria, ciascuno con la propria squadra. L’ultimo appuntamento sul Gamestorm Stage di MGWCMX 2024 sarà Trinity powered by Plenitude, il primo format in Italia che mira a unire i creator di tutto l’ecosistema Riot Games coinvolgendo piú di 40 figure di rilievo delle community di League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics.

Il Padiglione 11 ospita Electric Town, dove – tra tecnologia, gadget e manga – si respira il profumo d’oriente; qui non può mancare una delle aziende nipponiche leader dell’intrattenimento interattivo, Nintendo. Grazie a un Nintendo Stage interamente dedicato, saranno davvero innumerevoli i momenti di gioco e di divertimento offerti dalla Grande N, che porterà sul palco i suoi titoli più celebri, giocati assieme a vere e proprie celebrità. Mario Kart, con Jeopard17; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, con RoundTwo; Mario Party, con i Playerinside; Pokémon, con Cydonia e Pardini; Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, con Poro Michele e tanti altri. Sul palco ci sarà spazio anche per Let’s Sing 2025, il party game definitivo e un must per ogni fan del karaoke.

L’Hero Stage by eBay è lo spazio dedicato al mondo dei fumetti, dove ospiti nazionali e internazionali si alterneranno in incontri, panel e talk show. Dal workshop di disegno dal vivo della Scuola Internazionale di Comics agli appuntamenti con i grandi autori di fama mondiale come Simone di Meo, autore della locandina della manifestazione, che nella giornata di venerdì parlerà della sua mostra esclusiva per MGWCMX. A seguire Jason Aaron (Thor, The Avengers) e Pepe Larraz (House of X, X-Men) parleranno dell’importanza dei classici del fumetto moderno, mentre nella giornata di sabato saranno protagonisti di panel a loro dedicati. Jason Aaron parlerà dei sue due progetti più recenti, come il rilancio editoriale delle Tartarughe Ninja e la collaborazione con Disney che lo ha visto realizzare la storia “Zio Paperone e il Decino dell’Infinito”, mentre Pepe Larraz porterà una retrospettiva sull’incredibile lavoro di worldbuilding dell’era di Krakoa degli X-Men. Dagli eroi Panini a Guru Guru e il Girotondo della Magia, con il suo ideatore Hiroyuki Etō che, grazie a J-Pop, racconterà sull’Hero Stage di eBay la genesi di un fumetto che ha avuto una storia travagliata in Italia, ma il cui anime ha segnato una generazione. Nella serata di sabato manga e videogiochi si incontreranno al panel Mangaludica: crossmedialità e influenze reciproche fra mondi di carta e mondi digitali, dove Star Comics approfondirà da vicino due adattamenti manga dedicati a Minecraft e Watch Dogs Tokyo in presenza di Nico., Marcy e The Mark, tre celebri content creator di Minecraft. Hiroyuki Etō tornerà sul palco anche la domenica con uno speciale showcase, così come l’autrice di “Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan morirei” Auri Hirao, grazie a Saldapress.

Partner d’eccellenza di Milan Games Week & Cartoomics è l’Università IULM di Milano, che durante i tre giorni di eventi terrà diversi talk a cura dei suoi docenti, sul Multiverse Stage nel padiglione 11. Nelle giornate di venerdì e sabato salirà sul palco Takahiro Yoshimatsu, il maestro dell’animazione giapponese la cui influenza si è estesa fino a lavori su Dragon Ball Z: La Vendetta Divina, Hunter x Hunter: Phantom Rouge e Trigun: Badlands Rumble. Intervistato da Giorgia Vecchini, potrà condividere con gli appassionati i tanti aneddoti della sua lunga carriera. A chiusura della prima giornata di MGWCMX si svolgerà il primo evento imperdibile di K-Pop League Italia: uno spettacolo esplosivo, che continuerà anche nelle due giornate successive, con alcuni dei migliori performer italiani, tra cui Chiara Franchina, Doraroxi e l’energica N10SE CREW. Sabato 23 novembre tutti pronti a volare verso una Galassia Lontana Lontana, alla scoperta dei luoghi che hanno dato vita alla saga di Star Wars e al mistero dell’Arca Perduta di Indiana Jones! A raccontarlo sul Multiverse Stage ci saranno Roby Rani e l’EmpiRa Star Wars Fan Club. Al termine di questo incontro si continuerà a viaggiare verso mondi fantastici: Bruce Heard, creatore di universi fantastici e scrittore di riferimento nel panorama dei giochi di ruolo, Nicola De Gobbis, esperto di giochi da tavolo e fondatore di Need Games, e Cristian “Zoltar” Bellomo, game designer e innovatore, daranno vita a un dialogo sulla creazione di mondi immaginari, sulle scelte narrative e sulle strategie di gioco, per esplorare come l’arte del raccontare storie possa trasformarsi in un’esperienza di gioco coinvolgente e appassionante. L’ultima giornata di Milan Games Week & Cartoomics sarà l’occasione per tornare a parlare di Baldur’s Gate III assieme a Neil Newbon, Devora Wilde, Jennifer English e Aliona Baranova, i quattro protagonisti del videogame eletto gioco dell’anno 2023 ai The Game Awards. Tanti talk e panel, ma non solo. Lo spirito e l’atmosfera pop di Milan Games Week & Cartoomics sarà arricchita da tanti momenti dedicati al coinvolgente e sempre appassionante mondo del cosplay! Durante ognuna delle tre giornate, infatti, sul Multiverse Stage ci saranno diverse sfilate, per permettere di dare sfogo al proprio estro creativo e vestire i panni dei propri personaggi preferiti. Il tutto culminerà con il Gran Cosplay Contest di domenica 24 novembre.

Insomma, gli appuntamenti da non perdere sono davvero tantissimi in questa edizione di Milan Games Week & Cartoomics, che come sempre si impegna per onorare e celebrare nel modo migliore tutte le diverse sfaccettature che compongono il fenomeno della Pop Culture, un movimento intergenerazionale che da sempre unisce e crea condivisione di valori, rendendoli eterni. Dal 22 al 24 novembre è, quindi, il momento per riunirsi, ritrovarsi e rendere ancora più grande questa community di appassionati.

I biglietti per garantirsi un posto in prima fila in MGWCMX sono disponibili a un prezzo davvero speciale sul sito milangamesweek.it.