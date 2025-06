Maria Gabriela De Faria: “La mia Engineer, seria e impassibile”

Nel corso del Podcast dei DC Studios, l’attrice Maria Gabriela De Faria ha avuto modo di parlare di Engineer, personaggio da lei interpretato in Superman.

E’ davvero seria, impassibile. Non le succede mai nulla. Oh, merda, le succede. Prova tante emozioni. E’ molto emotiva e penso che sia una specie di telenovela – ha detto l’attrice nel descrivere la versione della villain, apparsa nei fumetti all’interno della serie The Authority.