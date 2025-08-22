Margot Robbie: “Il Pinguino doveva essere il villain di Birds of Prey”

Nel corso di una intervista a Entertainment Weekly riguardante la pellicola che li vede protagonisti, A Big Bold Beautiful Journey, in uscita nelle sale a settembre, Margot Robbie ha rivelato al collega Colin Farrell che il Pinguino, villain da lui impersonato in The Batman e nella serie The Penguin, era in origine il cattivo principale di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Nella prima bozza che Christina Hodson aveva scritto di Birds of Prey, il cattivo era il Pinguino – ha detto l’attrice al collega, visibilmente sorpreso – ma poi Matt Reeves disse: non usate il Pinguino. Lo userò nel mio film. E così lo abbiamo sostituito con Black Mask [interpretato da Ewan Mcgregor].

Successivamente, alla domanda da parte del collega se possiede ancora quella bozza dello script, la Robbie ha risposto che probabilmente è ancora nel suo computer e che Farrell potrà leggerlo.