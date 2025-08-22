Margot Robbie: “Il Pinguino doveva essere il villain di Birds of Prey”

Margot Robbie: “Il Pinguino doveva essere il villain di Birds of Prey”

L'attrice rivela un dietro le quinte della pellicola del 2020, prima di un intervento di Matt Reeves.
Carlo Coratelli
Pubblicato il

Nel corso di una intervista a Entertainment Weekly riguardante la pellicola che li vede protagonisti, A Big Bold Beautiful Journey, in uscita nelle sale a settembre, Margot Robbie ha rivelato al collega Colin Farrell che il Pinguino, villain da lui impersonato in The Batman e nella serie The Penguin, era in origine il cattivo principale di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Nella prima bozza che Christina Hodson aveva scritto di Birds of Prey, il cattivo era il Pinguino – ha detto l’attrice al collega, visibilmente sorpreso – ma poi Matt Reeves disse: non usate il Pinguino. Lo userò nel mio film. E così lo abbiamo sostituito con Black Mask [interpretato da Ewan Mcgregor].

Successivamente, alla domanda da parte del collega se possiede ancora quella bozza dello script, la Robbie ha risposto che probabilmente è ancora nel suo computer e che Farrell potrà leggerlo.

Leggi altri articoli su: , ,,,

ALTRO IN Notizie

Clicca per commentare

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *