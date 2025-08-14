James Gunn parla del possibile futuro di Margot Robbie nel DC Universe

Intervistato da Entertainment Weekly, il regista e sceneggiatore James Gunn, ha risposto ad alcune domande circa un possibile futuro di Margot Robbie nel nuovo DC Universe nel ruolo di Harley Quinn, personaggio interpretato dall’attrice in due film di Suicide Squad e in Birds of Prey.

Questo verrà rivelato più avanti – ha detto Gunn.

Ricordiamo che, nonostante il DC Universe, alcuni aspetti di The Suicide Squad fanno parte del nuovo universo, come fa capire anche la serie Peacemaker con John Cena. Gunn ha anche parlato del possibile utilizzo di altri personaggi, come ad esempio il Bloodsport impersonato da Idris Elba nel film del 2021.