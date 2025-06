“Manitoba Pearl”: una bad girl per Zagor

In una serie che nell’ultimo periodo sembra attraversare una “crisi di identità”, sospesa tra un tradizionalismo che a volte rischia di adagiarsi nel “fan service” e tentativi di ammodernamento – sia narrativo che grafico – che appaiono talora fuori fuoco, Luca Barbieri conferma con Manitoba Pearl il taglio moderno e adulto del suo approccio allo Spirito con la scure, che aveva già evidenziato con apprezzate storie quali L’acqua che urla e, soprattutto, Il cuore di Manito.

Nel quarantesimo albo Speciale dedicato al personaggio, il primo nel nuovo format con foliazione ridotta a 128 pagine, Barbieri crea due personaggi femminili forti e spregiudicati, disposti, soprattutto quello che dà il titolo alla storia, a usare disinvoltamente le armi del sesso e della seduzione per raggiungere i propri scopi. Intorno a queste due femmes fatales ruota un complesso intreccio di tesori rubati e di segreti di famiglia, che coinvolge un gran numero di personaggi, a cui però – forse a causa della riduzione delle pagine in corso d’opera – non viene sempre dato adeguato sviluppo, finendo inoltre per tenere un po’ in disparte Zagor, e soprattutto Cico.

I disegni di Giuseppe Candita ci sono apparsi discontinui. A vignette molto riuscite, soprattutto i primi piani e le figure femminili, di cui vengono esaltate le forme e la sensualità, anche attraverso degli “outfit” insoliti per la collana, se ne alternano altre meno curate e che paiono realizzate in fretta. La stessa caratterizzazione grafica dello Spirito con la scure ci è sembrata in più punti rivedibile.

In definitiva, uno Speciale in chiaroscuro, che lascia intravedere innegabili potenzialità da parte dei due autori, che però non ci paiono essere state completamente espresse.

Abbiamo parlato di:

Speciale Zagor #40 – Manitoba Pearl

Luca Barbieri, Giuseppe Candita

Sergio Bonelli Editore, marzo 2025

128 pagine, brossurato, bianco e nero – 8,90 €

ISSN: 977112366104150040