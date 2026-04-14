Man of Tomorrow: Adria Arjona nel cast del film DC Studios

14 Aprile 2026
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L'attrice vince la concorrenza ed entra nel film diretto da James Gunn in un ruolo ancora ignoto.
Adriaarjona

The Hollywood Reporter informa che l’attrice Adria Arjona ha superato una serie di screen test e ha ottenuto un ruolo in Man of Tomorrow, il nuovo film DC Studios scritto e diretto da James Gunn le cui riprese sono imminenti.

Sebbene sia stato accennato al fatto che il ruolo in lizza fosse quello della guerriera Maxima, il sito sottolinea che è sconosciuto al momento se questa informazione sia o meno corretta.

I Dc Studios non hanno commentao la notizia. L’attrice era in lizza per la parte nella pellicola assieme alle colleghe Eva De Dominici, Sydney Chandler e Grace Van Patten.

Il film vedrà il ritorno di David Corenswet come Superman, di Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, mentre il villain principale sarà Brainiac, interpretato dal tedesco Lars Eidinger.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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