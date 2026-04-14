Man of Tomorrow: Adria Arjona nel cast del film DC Studios

The Hollywood Reporter informa che l’attrice Adria Arjona ha superato una serie di screen test e ha ottenuto un ruolo in Man of Tomorrow, il nuovo film DC Studios scritto e diretto da James Gunn le cui riprese sono imminenti.

Sebbene sia stato accennato al fatto che il ruolo in lizza fosse quello della guerriera Maxima, il sito sottolinea che è sconosciuto al momento se questa informazione sia o meno corretta.

I Dc Studios non hanno commentao la notizia. L’attrice era in lizza per la parte nella pellicola assieme alle colleghe Eva De Dominici, Sydney Chandler e Grace Van Patten.

Il film vedrà il ritorno di David Corenswet come Superman, di Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, mentre il villain principale sarà Brainiac, interpretato dal tedesco Lars Eidinger.