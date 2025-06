“Lungo Fucile”, un brano musicale che rende omaggio a Ken Parker

Comunicato stampa

Un personaggio leggendario del fumetto italiano, una ballata che ne raccoglie lo spirito e lo restituisce in musica: si intitola Lungo Fucile il nuovo brano del musicista e autore Alessandro Favero, in arte Alle B. Goode (Brescia, classe 1989) in collaborazione con Mattia “Cat Er Pollari” Bertolassi e Matteo Melchiori, una composizione ispirata a Ken Parker, protagonista dell’omonima serie a fumetti creata nel 1977 da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo per Editoriale Cepim (uno dei marchi dell’attuale Sergio Bonelli Editore).

Il brano, uscit0 il 29 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali, nasce come tributo alla complessità di un eroe atipico, profondamente umano, fragile, ribelle e sempre in cerca di giustizia, diventato negli anni un simbolo di libertà e rivendicazione sociale.

L’uscita del brano coincide con il ritorno in edicola di Ken Parker grazie a una nuova edizione firmata da SBE. Una ristampa che riporta l’attenzione sul valore narrativo e culturale di un personaggio che ha segnato un punto di svolta nel fumetto italiano. Contrariamente agli eroi tradizionali del western, Ken Parker – ex cacciatore di pelli convertito alla causa dei diritti umani – è un antieroe che sbaglia, si interroga, cambia idea. Il suo lungo fucile (da cui il soprannome e il titolo del brano) è l’unico elemento convenzionalmente epico in una figura che rifiuta l’epica, in favore di un’umanità imperfetta e profondamente autentica.

Creato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo come risposta al mito hollywoodiano del cowboy infallibile, Ken Parker è un personaggio che incarna valori progressisti, pacifisti e inclusivi. Le sue storie affrontano tematiche ancora oggi urgenti: l’emarginazione, la giustizia sociale, la condizione femminile, il razzismo. È un uomo che combatte non per dominare, ma per comprendere. Questo lo rende, a distanza di quasi cinquant’anni dalla sua prima apparizione, un protagonista ancora incredibilmente moderno.

“Sono un profondo ammiratore della saga di Milazzo e Berardi – racconta Favaro – credo che abbiano rivoluzionato il fumetto western esattamente come Sergio Leone ha fatto con il cinema, sposando l’estetica del genere ma rinnovandone i canoni dall’interno. Ken Parker non è solo praterie e cowboys, ma una storia di giustizia e lotta di classe.”

Proprio questa dimensione etica e umana ha spinto Alle B.Goode a scrivere Lungo Fucile: una piccola colonna sonora immaginaria nata quasi come un dialogo interiore con il personaggio, che fonde sonorità acustiche e western con una scrittura autorale dal forte impatto emotivo. Non è un brano musicale di celebrazione, ma di immedesimazione: un atto d’amore verso un fumetto che ha fatto scuola, e verso la libertà di chi non si accontenta delle risposte semplici.

“Sposando l’equilibrio tra innovazione e tradizione – continua l’autore – anche noi abbiamo fatto del nostro meglio nel cercare di produrre un brano che avesse il sapore di una classica colonna sonora western, combinando tecniche analogiche di registrazione, la parte mia e di Mattia Bertolassi, con arrangiamenti digitali eseguiti da Matteo Melchiori e dalla banca sonora Fluffy Audio.”

L’autore