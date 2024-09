Lucca Comics and Games 2024, atto due: Crescendo

COMUNICATO STAMPA

Milano, 25 settembre 2024 – A Giugno abbiamo annunciato che Lucca Comics & Games 2024 si sarebbe intitolata The Butterfly Effect. Un omaggio a Giacomo Puccini, articolato in tre atti ognuno rappresentato da un’immagine del Sensei Yoshitaka Amano. A Giugno la conferenza stampa di Ouverture, dedicata a Tosca. A Settembre, in attesa del Finale Fantastico di fine ottobre, la conferenza stampa intitolata Crescendo. Nel nuovo manifesto di Yoshitaka Amano Madama Butterfly è vestita di bianco e un volo di farfalle si spande nel cielo notturno, verso la luna, in un crescendo di attese, eventi ed emozioni. In analogia al movimento musicale, questo periodo autunnale è quello in cui il programma di Lucca Comics & Games si espande, arricchendosi di ospiti, di voci, di eventi. Il festival prende vita, si anima in una sinfonia di attese e appuntamenti, l’entusiasmo vibra. Dopo quella di apertura, una nuova conferenza-spettacolo svela nomi e sorprese del programma, a cui il team della manifestazione ha lavorato per mesi, come un’orchestra invisibile guidata dal suo direttore / dungeon master, preparando per mesi un’esplosione di cinque giorni.

L’area Comics conquista il centro della città e continua ad accompagnare visitatori e visitatrici alla scoperta di tutte le sfumature della Nona Arte, portate a Lucca Comics & Games da 82 editori. Oltre al padiglione Napoleone – che quest’anno torna a includere l’intera piazza in un’enorme tensostruttura a campata unica – e ai padiglioni monografici nelle piazze e sui baluardi delle mura cittadine, il fumetto sarà protagonista di Piazza San Romano con la Golden Alley dedicata al collezionismo, alle grandi gallerie d’arte e agli spazi personali di artisti pronti a realizzare commission o a vendere le loro tavole originali.

Un universo che continua a espandersi non solo all’interno delle mura cittadine, ma che idealmente va ad abbracciare quattro continenti, con gli stand di editori internazionali provenienti da Francia, Stati Uniti e Taiwan e autori e autrici che arriveranno non solo da tutta Europa ma anche da Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Cina, Taiwan, Argentina, Venezuela, Messico, Marocco, Egitto, Tunisia.

NUVOLE E INCHIOSTRO DALL’ORIENTE

Quest’anno Lucca Comics & Games offrirà un’opportunità eccezionale a tutti i lettori e lettrici di manga: sono ben 12 i/le mangaka che incontreranno il pubblico nel corso di showcase e maxi showcase, firmacopie e incontri. Dopo gli annunci – accolti con enorme entusiasmo – delle ultime settimane di Gou Tanabe (noto per i suoi adattamenti manga delle opere di H.P. Lovecraft pubblicate da J-POP Manga), Yuto Tsukuda e Shun Saeki (poliedrici autori di Food Wars!, pubblicato da Planet Manga), Akane Torikai (nota per Saturn Return e che avrà titoli novità, sempre pubblicati da Dynit Manga), Usamaru Furuya (dopo l’accoglienza dello scorso anno, torna con Coconino Press), Shintaro Kago (maestro indiscusso dell’Ero-Guro, torna a Lucca con Hollow Press), Atsushi Kamijo (mangaka che ha segnato la storia del fumetto, ospite di saldaPress), oggi si sono aggiunti al ricco parterre Kyotarou Azuma (disegnatore dell’adrenalinico Tenkaichi e dell’epico VERSUS, pubblicati da Star Comics), Baron Yoshimoto (decano del manga, esponente del gekiga e tra gli ospiti di Coconino Press), Yamada Sansuke (che chiude il terzetto di mangaka portato da Coconino Press), Asagi Yaenaga (autore horror di Enki, pubblicato da Hollow Press) e Miyako Cojima (l’artista che intreccia l’orrore con la bellezza portato da Hikari).

Nel corso dell’estate è stata lanciata la prima ospite proveniente dalla Corea del Sud, Paskim (autrice di Lost in the Cloud alla sua prima apparizione internazionale con Jundo) e durante l’evento di oggi si sono aggiunte altre due autrici amate dagli appassionati e appassionate di manhwa: Keum Suk Gendry-Kim (autrice de L’albero nudo pubblicato da BAO Publishing) e Kim Myeongmi (notissima al grande pubblico per Cos’è che non va con la segretaria Kim?, in Italia con Renoir Comics).

La Corea Del Sud e la sua ricchissima produzione di webtoon saranno al centro della mostra Webtoon: la nuova via coreana. I webtoon sono fumetti seriali pensati e realizzati per essere letti attraverso lo smartphone. Nati in Corea del Sud nei primi anni del 2000 su piattaforme di servizi online, si sono poi diffusi in tutto il mondo in concomitanza con l’Hallyu, l’onda di favore incontrata fuori dai confini nazionali dai prodotti dell’industria culturale sudcoreana. Rappresentano un nuovo modo di fare fumetti, molto lontano dall’editoria tradizionale e particolarmente utile a capire quanto sia complessa e delicata la relazione tra cultura e content nell’era delle piattaforme digitali. È questa nuova via che la mostra – realizzata in collaborazione con Zipaki, e le case editrici Panini, J-POP, StarComics, Renoir, Jundo – si propone di esplorare.

Il ricco parterre di autori e autrici asiatici si arricchisce con la presenza di tre esponenti dalla Cina: Liang Azha (autore tra gli altri titoli di All of You e Checkmate!) e ChenXi (creatore di Of Machines and Beast, che conta più di 1,8 Miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma KuaiKan Comics) – entrambi portati da Jundo – e Yi Yang (che da oltre dieci anni vive in Italia e che ha creato l’ancora segreto stand tematico portato a Lucca dal suo editore BAO Publishing).

Grazie alla collaborazione tra Toshokan e Dala Publishing, Lucca Comics & Games accoglierà una nutrita rappresentanza anche del mondo del fumetto di Taiwan con Ruan Guang-min (The Corner Store, Railway Sonata), HOM (Priceless) e Ding Pao-Yen (Console, 2073 in anteprima a Lucca); e ancora Monday Recover (le cui opere sono ancora inedite in Italia).

IL GIRO DEL MONDO IN 25 ARTISTI E ARTISTE

Un ideale unisce Vecchio e Nuovo Continente, con una selezione di alcuni dei grandi ospiti internazionali che incontreranno il pubblico per eventi e firmacopie nei cinque giorni di festival.

Arrivano dalla Francia Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison con Edizioni BD e J-POP Manga con il volume Goldrake, seguito ufficiale dell’iconica serie di Go Nagai. Georges Ramaïoli porterà con Segni d’Autore due volumi inediti di Zululand, la sua serie di maggior successo. Laurent Hopman e Renaud Roche porteranno con BAO Publishing l’universo di Star Wars in Le guerre di Lucas. L’illustratore specializzato in opere per bambini e ragazzi Frédéric Pillot sarà presente al festival con Logos Edizioni. Gli appassionati di fumetto franco-belga avranno anche l’opportunità di esplorare lo stand di Les Humanoïdes associés e di scoprire il fondamentale contributo dell’editore al mondo del fumetto con la mostra dedicata alla sua rivista Métal Hurlant.

Direttamente dalla Gran Bretagna arriva con saldaPress la coppia padre/figlio formata da Sean e Jacob Phillips, uno vincitore di quattro Eisner Awards e finalista ai Lucca Comics Awards di quest’anno, l’altro autore della serie noir Newburn. È britannica anche Zoe Thorogood, che con Tutta sola al centro della Terra, pubblicato in Italia da BAO Publishing nel 2024, è stata portata all’attenzione della critica internazionale.

Anche la compagine statunitense e canadese si arricchisce di nuovi elementi, dopo i già annunciati Scott Snyder (ospite in collaborazione Star Comics e saldaPress), Tula Lotay (Star Comics) e Kazu Kibuishi (Il Castoro) con la sua mostra a Palazzo Ducale. Oltre alla già annunciata Peach Momoko (nata in Giappone e da oltre un decennio impegnata nel fumetto statunitense, già vincitrice di un Eisner Award), Panini Comics porterà a Lucca una vera superstar del mondo della sceneggiatura, Jeph Loeb (autore di Batman: Il lungo Halloween, Batman: Hush). E ancora, Daniel Clowes che arriva per la prima volta in Italia in occasione di Lucca Comics & Games 2024, in collaborazione con Coconino Press. Arriva dal Canada la fumettista e illustratrice Sweeney Boo: il suo Over my dead body sarà portato a Lucca da Edizioni BD. Come promesso nella scorsa edizione, che ha visto in scena l’acclamatissimo progetto di Graphic Novel Theatre tratto dal suo Blankets, arriva a Lucca con Rizzoli-Lizard Craig Thompson. Il disegnatore Dustin Nguyen (BAO Publishing) sarà presente a Lucca con un’opera in anteprima, Little Monsters. Disegnatore best seller del New York Times, dopo successi come Odio Favolandia, torna in anteprima Skottie Young con Ain’t no grave. Insieme a lui anche il venezuelano Jorge Corona. E parlando del Sud America, come non citare l’argentino Carlos Barocelli, che con oltre 30 anni di esperienza come illustratore, sarà presente al festival con Il Passeggero dell’U-977 (Edizioni Segni d’Autore).

E il viaggio continua toccando le coste del Nord Africa con le tre artiste-attiviste Takoua Ben Mohamed (Beccogiallo), Zainab Fasiki (001 Edizioni) e Deena Mohamed (Coconino Press) che saranno al centro della già annunciata mostra a Palazzo Ducale Kalimatuna: le nostre parole di libertà.

VIAGGIO IN ITALIA IN DIECI APPUNTAMENTI (+1)

Il fitto programma culturale includerà decine di proposte che regaleranno grandi emozioni a lettori e lettrici, che potranno incontrare dal vivo alcuni dei nomi più autorevoli del fumetto. Tra le prime proposte, un decalogo (anzi un endecalogo) di incontri in cui autori e autrici italiani si confronteranno tra sfide del presente, visioni del futuro, momenti di riflessione e introspezione, temi di forte attualità, grandi anniversari e festeggiamenti.

Mercoledì 30 ottobre, Teatro del Giglio, ore 14:00

I primi 30 anni di Panini Comics

Un anniversario eccezionale per l’editore che torna a Lucca Comics & Games negli oltre 1000 metri quadri allestiti negli spazi dell’Ex Cavallerizza (di fronte al Baluardo San Donato) e all’interno del Family Palace.

Mercoledì 30 ottobre, San Girolamo, ore 18:00

Tutte le mie cose belle sono rifatte

Un evento-spettacolo intimo e pubblico al tempo, in cui Fumettibrutti concluderà idealmente la sua trilogia ora tetralogia.

Giovedì 31 ottobre, San Girolamo, ore 17:30

L’ora più blu: l’alba del fumetto italiano

con Valentina Gallucci in arte VAGA, Federico Pace, QuasiRosso e SPAM il mandarino psichico

La new wave generazionale di talenti del fumetto italiano: sguardi e voci che interpretano e traducono i grandi temi della nostra società.

Venerdì 1 novembre, Sala Tobino, ore 17.30 – 19:00

La Toscana delle Donne a Lucca comics & Games

con Alice Milani, Rita Petruccioli, Margherita TramutolI, Cristina Manetti (Regione Toscana) e le curatrici di Lucca Comics & Games.

All’interno della III edizione de La Toscana delle Donne, la Rassegna della Regione Toscana volta alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, viene lanciata la collaborazione con il festival che cura la mostra collettiva di Alice Milani, Rita Petruccioli e Margherita Tramutoli. Tre fumettiste che, con la loro arte delicata e incisiva, svilupperanno il tema dell’anno a guidare l’intero progetto.

Venerdì 1 novembre, Suffragio, ore 14:30 – 16:00

Non si può più dire niente: l’importanza delle parole nell’epoca delle censure

con Fumettibrutti, Zeinab Fasiki, Emiliano Pagani, Andrea Coccia, Gianluca Costantini, Elettra Stamboulis e Mara Famularo. A cura di Marco Rizzo.

Da sempre il lavoro creativo e l’informazione si sono dovute scontrare con le censure, spesso da parte del potere. Oggi, con il sentore comune esposto sui social media e una presenza pervasiva di immagini e informazioni, alcuni argomenti appaiono più sensibili e sono più soggetti a varie forme di censura. Ma davvero “non si può più dire niente”? Nell’epoca dei social e di una comunicazione sempre più aggressiva esiste ancora la censura? E come limita creatività e giornalismo? Una riflessione collettiva su macro-temi (il sesso, il giornalismo, i fumetti) con grandi firme del fumetto e del giornalismo internazionale.

Venerdì 1 novembre, San Romano, ore 14:30 – 15:30

Il Gigacirco è in città!

Venghino, persone, venghino!! Spalancate le orecchie e sturate gli occhi, perché al MEGA PANEL di GIGACIAO ne vedrete delle belle: umani grandi, umani piccoli, umani laser, umani strani, unicorni e cose spaziali, bruchi canterini, paperi, panda, rane e un sacco di cani. Venite a scoprire il fantastico mondo di Sio, Dado, Fraffrog, Giacomo Bevilacqua, e tutti gli altri fenomeni di questo gigacirco!

Sabato 2 novembre, Teatro del Giglio, ore 14:00

Il Keynote di Sergio Bonelli Editore

L’imperdibile incontro-spettacolo durante il quale saranno presentate al pubblico le novità editoriali e multimediali.

Sabato 2 novembre, San Giovanni, ore 14:30 – 15:30

Come stai?

con Giacomo Bevilacqua, Francesca Torre, Sara Malucelli ed Edo Massa

Graphic novel a confronto in un viaggio dentro ognuno di noi, per riflettere su emozioni, percezioni del mondo, introspezioni con punti di vista e sensibilità differenti.

Sabato 2 novembre, San Giovanni, ore 16:00

Valentina è vera!

con Sergio Gerasi e la famiglia Crepax

Una presentazione per raccontare la prima nuova storia di Valentina di Guido Crepax, scritta e disegnata da Sergio Gerasi e ambientata a Milano nei giorni nostri.

Sabato 2 novembre, San Romano, ore 10:00 – 11:00

La meraviglia intorno a noi

con Barbara Canepa, Florent Sacré e Matt Dixon

Mondi meravigliosi si aprono davanti a noi sfogliando le pagine di graphic novel suggestive. Autori e autrici svelano i segreti delle loro storie fantastiche e di tutti quei personaggi che sanno rapire e guidare in avventure straordinarie da togliere il fiato.

Domenica 3 novembre, San Girolamo, ore 16 – 17

Lucca Comics & Games: una storia, tante storie

con Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Marco Di Grazia, Pio e Marco Corveddu, Riccardo e Silena Moni, Stefano e Giulia Prodiguerra

A Lucca Comics & Games nascono storie, amicizie e legami indissolubili, moltissimi dei quali durano nel tempo. Generazioni si passano un testimone simbolico proprio al festival e spesso si trovano a camminare insieme tra padiglioni e piazze per tramandare tradizioni che vanno avanti da quasi 60 anni. Padri e figlie, madri e figli si incontrano per raccontare le loro storie e i loro intrecci nati proprio durante Lucca Comics & Games.

LA NONA ARTE IN MOSTRA – CARMINE DI GIANDOMENICO: CONTRAPPUNTI

Raccontare la carriera di un grande Artista non è mai semplice, il rischio è di perdersi attraverso i rivoli delle storie, delle immagini, delle collaborazioni. Per raccontare Carmine – nella mostra che sarà inaugurata a Palazzo Ducale il 19 ottobre e resterà aperta al pubblico fino al 3 novembre (ingresso libero) – abbiamo deciso di selezionare i passaggi più significativi della sua carriera. Come sulle linee dello spartito musicale, vogliamo far viaggiare il visitatore attraverso le note che l’autore ha disseminato all’interno delle tavole. Partiremo dagli esordi con Examen, per passare alla lunga e proficua collaborazione con Alessandro Bilotta attraverso le tavole di Giulio Maraviglia e La Dottrina. Ci soffermeremo su Oudeis, prima opera da autore completo di Carmine Di Giandomenico, che lo ha portato a realizzare un record da Guinness. Lo sbarco oltreoceano in Marvel, dove realizza storie memorabili con Daredevil, Magneto e i Fantastici Quattro; il passaggio alla Dc Comics per il rilancio di Flash, 60 anni dopo un altro Carmine, Infantino. Per chiudere con la miniserie scritta da Chip Zdarsy Batman Knight. La musicalità dell’autore non è solo nei tagli all’interno delle tavole, ma si completa con la realizzazione della storia, con Francesco Colafella, di Leone: un musicista emigrato nella Grande Mela a inizio dello scorso secolo; per poi arrivare alla realizzazione del video dell’ultimo brano di Claudio Baglioni. Quando si parla di “autore completo” dobbiamo pensare al percorso di Carmine Di Giandomenico che nei primi trent’anni di carriera è già riuscito a realizzare serie incredibile di opere di altissima qualità.

NEL CUORE DELLA SELF AREA, TRA AUTOPRODUZIONI E FUMETTO UNDERGROUND

La Biblioteca civica Agorà ospiterà anche nel 2024 la Self Area di Lucca Comics & Games: lo spazio di sperimentazione e avanguardia dedicato alle autoproduzioni e al fumetto underground a ingresso gratuito, dove sarà possibile incontrare le anime creative del mondo del fumetto e scoprire talenti emergenti. A introdurre la Self Area, anche quest’anno, il ciclo di incontri Self Area Go che, nei due mesi precedenti il festival, offre approfondimenti sul mondo dell’autoproduzione, anch’essi ospitati nella biblioteca cittadina.

Quest’anno saranno 33 le realtà che popoleranno la Self Area: Acid Free, Amianto Comics, Astrotorchia, Attaccapanni Press, Bad Moon Rising, Bat & tarocchi delle streghe, Cabin Boy Studio, Cappuccino Express, Clinkers – Alambicco, Collettivo Canederli, Collettivo Midian Comics, Cyrano Comics, Diamond Dogs, Donuts Comics, DPS Comics, Gli Ultracani, Kumi Shire – KuKoi, Lok Zine, Mammaiuto, Monica Pasqualini, Nupress, Popcorn Project, Ragdoll, Schiuma fumetti, Scilla Produzioni, Slow Comix, Spaghetti Comics, Sputnik press, StePanda – IridArt, Storiebrute, Toy never toy e Trincea Ibiza. Il 33esimo espositore è il collettivo Blackboard Autoproduzioni, vincitore del Premio Self Area 2023 e autore dell’artwork 2024 della Self Area, che quest’anno sarà l’ospite d’onore con uno stand gratuito messo a disposizione da Lucca Comics & Games e una mostra dedicata. Blackboard Autoproduzioni è pronto a lasciare il testimone al prossimo vincitore del premio dedicato alla migliore autoproduzione che, anche quest’anno, sarà annunciato durante la serata di premiazione dei Lucca Comics Awards. Nella Self Area torneranno inoltre la libreria indipendente Inuit di Bologna e la Fondazione Tuono Pettinato. Infine, presente in Self Area anche l’associazione Autori di Immagini che effettuerà anche nella Self Area sessioni di portfolio review.

Tra le novità del 2024 si annovera l’ingresso gratuito a tutti gli incontri che si svolgeranno all’interno della Chiesetta dell’Agorà, una delle sale incontri di Lucca Comics & Games.

GUARDANDO AL FUTURO, SCOPRENDO TALENTI

LUCCA PROJECT CONTEST: 20 ANNI DI SCOPERTE

Il Lucca Project Contest è un concorso nazionale dedicato ad aspiranti autori di fumetto, compresi graphic novel e – fin dal 2023 – manga, indetto da Lucca Comics & Games e giunto alla XX edizione. Ogni anno, circa duecento giovani autori sottopongono i loro progetti, valutati da una giuria preliminare e una giuria finale, entrambe composte da team di professionisti.

Dieci finalisti si contendono la vittoria finale, che consiste in un regolare contratto di edizione con Edizioni BD, partner editoriale del Project Contest. Gran parte dei precedenti vincitori e molti finalisti del Project Contest sono oggi professionisti affermati. Una fucina di talenti che sarà celebrata in un’esposizione a Palazzo Ducale.

PROFESSIONE FUMETTO: L’AREA PRO DI LUCCA COMICS & GAMES

L’Area Pro di Lucca Comics & Games ha un ruolo di prim’ordine nel panorama del fumetto. Anche quest’anno gli editor incontreranno nelle sale delle ex scuderie Ducali di Piazza San Romano centinaia di aspiranti fumettisti per offrire reali opportunità lavorative in base alle necessità delle diverse case editrici di riferimento. Lo scorso anno, oltre al meglio dell’editoria italiana, l’Area Pro ha ospitato anche personalità di spicco internazionali: CB Cebulski di Marvel, Jim Lee di DC Comics e Shunsuke Tanaka della giapponese Kodansha hanno fornito spunti e nozioni preziose e strategiche per coloro che sono stati selezionati. Un’occasione imperdibile di arricchimento e perfezionamento professionale che ha richiamato oltre 3.000 candidati da tutta Italia. La presenza di editor internazionali è confermata anche quest’anno e le candidature per le figure professionali desiderate apriranno entro la fine del mese.

L’Area Pro si conferma anche il luogo ideale dove poter partecipare a sessioni di orientamento personalizzato, utile per comprendere il mondo del fumetto e sviluppare l’approccio migliore: Sergio Algozzino, tra i più talentuosi autori della sua generazione, metterà al servizio la propria esperienza e sarà disponibile anche quest’anno a incontrare gratuitamente tutti coloro che vogliono intraprendere la strada della nona arte, chiarendo i loro dubbi e le loro curiosità.

Nel 2024 l’Area Pro fa un salto in avanti e completa un circolo virtuoso ormai consolidato e riconosciuto dagli editori e dai candidati, offrendo anche occasioni di formazione gratuita. La Chiesetta dell’Agorà, infatti, ospiterà un ciclo di incontri “pro”, tutti ad ingresso libero, dal taglio pratico ed efficace: vere e proprie opportunità didattico-istruttive, lezioni frontali, fornite da coloro che lavorano nel mondo del fumetto e che offriranno un punto di vista preciso sulla loro professione.

PROGETTI PER ESPLORARE TUTTE LE DECLINAZIONI DELLA NONA ARTE

TORNA FOODMETTI

Torna anche quest’anno, in esclusiva per Lucca Comics & Games, Foodmetti – Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico.

Come lo scorso anno Foodmetti sarà ospitato all’interno delle ex Scuderie Ducali nella centralissima Piazza San Romano, e offrirà al pubblico un’area ristoro diretta dallo chef Cristiano Tomei e tantissimi appuntamenti imperdibili che vedranno autori e autrici di fumetto vestire i panni inediti di cuochi e bartender.

Testimonial d’eccezione per l’edizione 2024 di Foodmetti sarà lo chef Bruno Barbieri, protagonista non solo della locandina disegnata da Peach Momoko, vincitrice di due premi Eisner, ma anche di un albo speciale di Diabolik scritto da Tito Faraci e disegnato da Giuseppe Camuncoli e Elia Bonetti, che sarà distribuito in esclusiva a Foodmetti.

Bruno Barbieri, da sempre appassionato lettore di Diabolik, incontrerà il pubblico di Foodmetti durante la presentazione dell’albo e, a seguire, metterà alla prova le doti culinarie degli autori Tito Faraci e Giuseppe Camuncoli in un cooking show dedicato a un piatto molto caratteristico, degno del Re del Terrore!

A Foodmetti sarà anche presentato Cavolo, che fico!, un progetto nato dalla collaborazione tra Area Performance ODV e Foodmetti e promosso e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana, dedicato all’educazione alimentare, con le illustrazioni di Sio, le ricette originali di Cristiano Tomei e le informazioni alimentari di Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli e la cura editoriale di SaldaPress.

LA TOSCANA DELLE DONNE

La rassegna “La Toscana delle Donne” si arricchisce della collaborazione con Lucca Comics & Games che curerà una mostra esclusiva, inaugurata durante la Rassegna, dove Alice Milani, Rita Petruccioli e Margherita Tramutoli, tre tra le più note fumettiste italiane del momento, interpretano il tema dell’anno. Le artiste realizzeranno tre opere originali durante la serata inaugurale dell’intera manifestazione, sabato 16 novembre 2024 al Teatro del Maggio fiorentino. Gli originali andranno a impreziosire il percorso espositivo e, una volta terminata la mostra, saranno battuti all’asta tramite la piattaforma CataWiki: il ricavato sarà destinato a sostenere progetti di aiuto alle donne.

Lucca Comics & Games ospiterà l’evento lancio della mostra – venerdì 1° novembre alle 17.30 in Sala Tobino: le rappresentanti della Regione Toscana, le fumettiste e le curatrici racconteranno il tema dell’edizione 2024 e sveleranno ulteriori dettagli della serata di inaugurazione.

“Sono molto felice di annunciare una nuova collaborazione della Toscana delle Donne con Lucca Comics & Games – dichiara Cristina manetti, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Toscana e ideatrice del progetto. Per questo ringrazio Emanuele Vietina, Nicola Lucchesi e tutta la loro squadra. Il 16 novembre, per la serata di apertura di questa nuova edizione della Toscana delle Donne, avremo con noi delle bravissime fumettiste, protagoniste del mondo Comics, che grazie allo straordinario linguaggio dei fumetti ci aiuteranno a trasmettere i valori sulla parità di genere, che noi sosteniamo da sempre. Queste prestigiose fumettiste saranno poi protagoniste per tutta l’edizione di quest’anno della Toscana delle Donne, infatti, insieme a loro faremo una mostra, tante iniziative e un’asta benefica a favore dei Centri Antiviolenza”.

I VALORI DELLO SPORT IN UN FUMETTO: ATHLETICON

Athleticon è un innovativo progetto editoriale che unisce il mondo dell’atletica leggera a quello del fumetto, con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport attraverso la narrativa illustrata.

Nel corso di Lucca Comics & Games 2024 sarà possibile incontrare alcuni degli atleti protagonisti del fumetto: Larissa Iapichino (salto in lungo), Leonardo Fabbri (getto del peso) e Sveva Gerevini (prove multiple – eptathlon), freschi di partecipazione alle Olimpiadi di Parigi.

Questi campioni si sono trasformati in eroi dei comics, per avvicinare i giovani all’atletica: un’opportunità unica per esplorare il potenziale educativo dei fumetti sportivi e il fascino senza tempo degli atleti olimpici.

UNO SGUARDO ALLE CASE EDITRICI…

TUNUÉ PRESENTA…

Tunué festeggia a Lucca Comics&Games 2024 i suoi primi 20 anni con un doppio imperdibile stand: quello storico a Piazza Napoleone e «Casa Tunué» a piazza San Giusto con un intero padiglione pieno di sorprese e incontri per celebrare questo importante compleanno. Per l’occasione Tunué porta a Lucca una straordinaria squadra di ospiti internazionali a partire da Gene Luen Yang: in contemporanea all’uscita del suo nuovo graphic novel Un anno per amarti, sarà per la prima volta in Italia il pluripremiato autore statunitense (Eisner Award, Harvey Award, National Book Award, Printz Award) già National Ambassador for Young People’s Literature. Non poteva mancare per questo anniversario speciale – per il quale ha disegnato l’esclusivo logo – il maestro del fumetto contemporaneo Paco Roca, che insieme al giornalista di El Mundo Rodrigo Terrasa presenterà ai lettori italiani L’abisso dell’oblio. A Lucca Comics anche Tony Sandoval e il suo inconfondibile tratto per La città del dragone su sceneggiatura di Joann Sfar. A Lucca arriva la Meraviglia con GreenWood e i suoi autori Barbara Canepa (W.I.T.C.H, Monster Allergy, Sky Doll…) e Florent Sacré, disegnatore straordinario, autore di videogame di successo come Assassin’s Creed e Rabbids. Giulio Rincione, che torna Lucca con il primo e il secondo volume inedito della saga di Dirt. Tra le novità e le anteprime più attese Il libro perduto di Monster Allergy, che celebra i 20 anni dell’amatissima serie, e il volume integrale di 7CRIMINI con una storia inedita; Il limite del mondo di Francesco Memo e Barbara Borlini, Perché sei qui? di Greta Xella e Francesca Picozzi, L’improvvisatore di Sualzo, Mangiami di Francesco Matteuzzi e Gregorio Di Angilla. Spazio anche ai ragazzi con il secondo volume di Sonic, le nuove avventure di Brina di Christian Cornia e Giorgio Salati e il cofanetto de La Banda del pallone di Loris De Marco e Enrico Nebbioso Martini.

Tra gli autori italiani non mancherà il campione di freddure PERA TOONS, da mesi in classifica con tutti i suoi titoli e verso i 2 milioni di copie vendute, che sarà protagonista di tantissimi appuntamenti in fiera e della Pera Toons Experience, che sarà ospitata nella Fondazione Banca del Monte di Lucca. Non una mostra, nemmeno una semplice esperienza: un’avventura divertente e giocosa nel mondo di Pera Toons tra spazi a misura di giovani lettrici e lettori e famiglie, ripercorrendo alcune delle sue storie, in compagnia degli amici fidati Kenny ed Ely e di nuove conoscenze… scheletri, dinosauri e mummie! Un viaggio interattivo e sensoriale che proietta i visitatori in mondi diversi, colorati e divertenti con diverse attività per coinvolgere i piccoli visitatori di tutte le età. Aree relax, spazi colorabili, angoli di mondi diversi… e vignette a volontà!

Tra gli eventi esclusivi, la prima PERAde, la parata dei fan e degli amici di Pera Toons, partirà dal centro città per approdare a San Romano dove si svolge il mega evento di Pera Toons: giovedì 31 ottobre, dalle ore 17 in poi.

J-POP MANGA ED EDIZIONI BD PRESENTANO…

La casa editrice per abbracciare il grande pubblico della manifestazione anche quest’anno si farà in quattro!

Al padiglione J-POP Manga del Baluardo San Donato si affianca infatti il tradizionale spazio di Edizioni BD in Piazza Napoleone, quest’anno ancora più affollato di talento! Con gli altri due spot dedicati, al Padiglione Carducci e in Japan Town, questi spazi consentiranno agli appassionati di fumetto di scoprire e apprezzare il nostro catalogo, nel corso della loro esperienza lucchese, e magari di incontrare qualcuno dei tanti

autori presenti. Dal Giappone ci verrà a trovare Gou Tanabe, pluri-premiato autore degli adattamenti manga delle opere di H.P. Lovecraft. Dalla Francia giungeranno i fumettisti francesi Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison, autori dell’attesissimo volume Goldrake, il seguito ufficiale dell’iconica serie di Go Nagai! Dal Canada accoglieremo Sweeney Boo, che incontrerà per la prima volta i lettori italiani con le atmosfere stregate del graphic novel Over my Dead Body, perfette per il nostro Halloween!

Torna a trovarci da oltreoceano Tony Valente, questa volta in compagnia di Naokuren, disegnatore della nuova serie ambientata nell’universo di Radiant, presentata in anteprima: Cyfandir Chronicles.

E, ancora, avremo la possibilità di scoprire in anteprima le nuove opere di autori come Mogiko, Simone Di Meo e Roberto Recchioni, e di approfondire la conoscenza dei lavori di Caterina Bonomelli (Sottopelle), Mattia De Iulis (The Cull), Werther Dell’Edera (Something is killing the children), Luigi Formisano (Nights), Simone Pace (Cuore), Flavia Scuderi (Marlene) e di Luana Vecchio (Lovesick), fresca di nomination ai Lucca Comics Awards!

Dal mondo della musica ci raggiungerà Anastasio, vincitore della dodicesima edizione di X-Factor, che presenterà in fiera il suo fumetto LMNPP in versione Bootleg, anteprima del suo nuovo disco e realizzato insieme al disegnatore Arturo Lauria, pubblicato da Edizioni BD.

Il nuovo volume di Camelot ci darà l’opportunità di salutare nuovamente Fiore Manni, Michele Monteleone e Marco Del Forno, così come l’ultima uscita di Dada Adventure sarà un’ottima scusa per incontrarne i creatori, Leonardo Berghella e Alessandro Starace.

Il nostro focus sui nuovi talenti sarà sottolineato ancora dalla presenza di Maxem e Kizazu, VaGa, e da Marco Cecchin, vincitore dell’ultimo Lucca Project Contest.

Siamo partiti e completiamo questo primo elenco, con Lovecraft: con un affascinante viaggio spazio tempo da Providence, arriveranno su Lucca Maurizio La Cavalla e Marco Taddei, nel raccontarcene una possibile vita.

Tanti autori, neanche ancora tutti perché altre novità offriremo al nostro pubblico, così come tantissimi libri, e poi gadget, sorprese e soprattutto tantissima voglia di incontrare i nostri lettori!

STAR COMICS PRESENTA …

per l’edizione 2024 di lucca comics & games, Star Comics ospiterà Kyotarou Azuma (disegnatore di VERSUS e Tenkaichi), Scott Snyder, Tula Lotay (disegnatrice di Barnstormers), Mirka Andolfo (autrice di Sweet Paprika e Blasfamous), Federica di Meo (disegnatrice Oneira e Rabbids: Luminys Quest), da Hosoi (autore di Diablomachia), Gin Zarbo (autrice di The Secret Of Scarecrow), Marika Herzog (autrice di Sleepy Boy), Francesca Siviero (autrice Willowing) e Manuele Morlacco, Alessandro Astand della casa editrice un grande parco titoli, che comprenderà novità ovviamente anche novità editoriali legate agli autori ospiti, tra cui: Blasfamous n.1 (edizione regular e variant), Tenkaichi n.1, VERSUS n.1 (edizione regular e variant cover firmata da Federica di Meo), VERSUS n.1 + Tenkaichi n.1 bundle edition, Oneira n.1 variant cover edition, Hellboy n.1 – Il seme della distruzione, Hellboy 30 Years Collection – Il seme della distruzione (edizione regular e limited), The Reaper And The Waiting, Here U Are – Christmas Pack (contiene Here U Are n.1 in edizione variant cover e calendario), Yumeochi: Dreaming of Falling For You n.1 (edizione regular, variant cover edition e limited edition), Clear (regular e variant), We Have Demons (regular e variant), Barnstormers (regular e variant), Night Of The Ghoul (regular e variant), Sleepy Boy n.1 e Willowing n.1. Infine, i rappresentanti di tre grandi case editrici europee saranno presenti a Lucca comics & Games con gli amici di Star Comics per annunciare insieme un importante e grande progetto editoriale. Insieme a Cristian Posocco (publishing manager, Star Comics), saranno presenti Alexandra Pierres (editor, Planeta) dalla Spagna, Joachim Kaps (fondatore e manager, Altraverse) dalla Germania e Timothée Guedon (editor, Kana) da Francia/Belgio.

PANINI COMICS PRESENTA…

Nel 2024 si festeggiano i 30 anni di Panini Comics, e Panini conferma la sua presenza a Lucca Comics & Games negli oltre 1000 metri quadri allestiti negli spazi dell’Ex Cavallerizza (di fronte al Baluardo San Donato) e all’interno del Family Palace.

Panini proporrà un palinsesto davvero variegato che coinvolgerà lettori di tutte le fasce d’età tra grandi eventi e ospiti superstar come Peach Momoko (Demon Wars, Ultimate X-Men), Shun Saeki e Yuto Tsukuda (Food Wars!) e Jeph Loeb (Batman: Il lungo Halloween, Batman: Hush).

Dal mondo dei supereroi, in Ex Cavallerizza gli appassionati avranno l’occasione di incontrare Lee Bermejo, Stefano Caselli, Marco Checchetto, Alessandro Cappuccio, Simone Di Meo e tanti altri artisti di fama internazionale.

Come sempre poi non mancheranno i prodotti originali Panini Comics, presentati dai loro autori: Leo Ortolani con Trentennial Park, albo celebrativo per i 30 anni di Panini Comics con il grande ritorno di Rat-Man, che sarà anche protagonista di uno sticker album; Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso con la loro nuova graphic novel Common People; Marco B. Bucci e Jacopo Camagni con la conclusione della saga di Arcadia.

Grandi novità e festeggiamenti anche per Disney, che rinnova la sua proposta di iniziative e appuntamenti per la convention lucchese con autori come Lorenzo Pastrovicchio, Corrado Mastantuono e tanti altri. Oltre a laboratori ed eventi pensati per le scuole e i giovani lettori di Lucca Junior, spazio alle celebrazioni per il 90° anniversario di Paperino con un evento speciale dedicato.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui: Panini celebra i 50 anni di Dungeons & Dragons con la prima raccolta ufficiale di figurine e card, disponibile anche in versione Limited Edition!

BAO PUBLISHING PRESENTA…

BAO Publishing torna a Lucca Comics & Games per la quattordicesima volta, con uno stand tematico spettacolare e ancora segreto, creato da Yi Yang. Il parterre di ospiti internazionali comprende Keum Suk Gendry-Kim dalla Corea del Sud, Zoe Thorogood dal Regno Unito, Skottie Young, Dustin Nguyen e Jorge Corona dagli Stati Uniti, Laurent Hopman e Renaud Roche dalla Francia. Gli autori italiani presenti saranno invece Alice Berti, Daniel Cuello, Alessandro Baronciani, Maicol & Mirco, Teresa Radice, Stefano Turconi, Rachele Aragno, Yi Yang, Silvia Vanni, Emilia Cinzia Perri e Zerocalcare. Da sempre il focus di BAO durante la kermesse lucchese è l’experience dei visitatori, e quest’anno l’accoglienza e le occasioni di incontro con gli autori allo stand saranno… mostruose e da brivido!

BONELLI PRESENTA…

Anche quest’anno Sergio Bonelli Editore sarà tra i grandi protagonisti di Lucca Comics & Games!

Oltre alle numerose novità editoriali che troverete nel rinnovato padiglione in Piazza Antelminelli, la Casa editrice ha in serbo un ricco programma di appuntamenti tra autori e pubblico, a partire dall’immancabile Keynote di sabato 2 novembre alle 14 al Teatro del Giglio: un imperdibile incontro-spettacolo dal titolo “Uno sguardo al futuro” durante il quale verranno presentate al pubblico le novità editoriali e multimediali.

Ma il programma non finisce qui: da Tex a Martin Mystère, da Dampyr a Dragonero, saranno molti i protagonisti di questi incontri.

GIGACIAO PRESENTA…

La Gigaciao srl nasce negli anni 20 dall’unione di quattro cuori e quattro penne, quella di Sio, di Dado, di Fraffrog e di Giacomo Bevilacqua. Gigaciao è una casa editrice, una casa di produzione di cartoni animati e un’agenzia di web marketing, una fucina creativa a 360 gradi il cui unico motto è: “oh no, dobbiamo trovare un motto!” Quest’anno Gigaciao torna a Lucca con gli intramontabili: 30 strisce in 30 minuti, il Gigacirco, Power Pizza Live e una puntata live del podcast “Suona tipo Bene” con Fabio Antonelli.

IL CASTORO PRESENTA…

Lato Comics, Il Castoro porterà a Lucca un grande ospite internazionale: dagli Stati Uniti, Kazu Kibuishi, artista poliedrico e visionario, autore della saga graphic novel di culto Amulet. Considerata tra le più note del panorama contemporaneo della letteratura young adult, Amulet è una serie di 9 libri best seller del New York Times, tradotta in oltre 23 paesi, vincitrice dell’ALA Best Book for Young Adults e oltre 7 milioni di copie vendute negli Stati Uniti e Canada. E non ultimo con una storia editoriale lunga 16 anni, che ha accompagnato l’intera vita personale e professionale di questo grande artista. Per l’occasione l’autore sarà ospite a Lucca, con panel, eventi e firmacopie, e protagonista di una grande mostra a Palazzo Ducale: Kazu Kibuishi: architetto di mondi fantastici. Per omaggiare la conclusione della saga, Il Castoro pubblicherà tutti e 6 i volumi mancanti di Amulet. E il nono titolo uscirà proprio in occasione del festival, insieme a un cofanetto esclusivo di Amulet.

Per il fumetto italiano, il titolo più atteso: arriverà in Italia il graphic novel Audrey di Jean-Luc Cornette e illustrato da Agnese Innocente, sulla vita dell’indimenticabile Audrey Hepburn. Agnese Innocente, uno dei talenti più sorprendenti e affermati del fumetto italiano e internazionale di oggi, sarà presente al festival anche per celebrare il successo del graphic novel HeartBreak Hotel, scritto da Micol Arianna Beltramini: uscito lo scorso maggio, i suoi diritti sono già stati venduti in 7 paesi nel mondo. Per l’occasione avremo l’attesissima variant di HeartBreak Hotel, esclusiva per Lucca Comics. Entrambe le autrici saranno presenti a Lucca. Presente anche Francesca Torre, autrice del fumetto L’Età verde, illustrato da Sara Malucelli e protagonista di panel e incontri sul tema della salute mentale in adolescenza. Nel padiglione Napoleone, Kazu Kibuishi, Francesca Torre, Agnese Innocente e Micol Beltramini saranno coinvolti in firmacopie allo stand Il Castoro.

Dal successo planetario dell’omonimo videogioco e dal genio horror del suo creatore Scott Cawthon, è nata una corposa produzione editoriale a marchio FIVE NIGHTS AT FREDDY’S di grande successo (romanzi, racconti, fumetti, tutti pubblicati in Italia dal Castoro. La trilogia in Italia ha superato le 220.000 copie vendute). L’occasione di Lucca Comics è d’oro: uscirà l’attesissima Enciclopedia per veri impallinati esperti di un videogame che non smette di conquistare milioni di gamer e di lettori in tutto il mondo. Ma non solo: ci saranno character cards e un cofanetto esclusivo targato FNAF.

COCONINO PRESENTA…

Cinque grandi autori internazionali e una nutrita pattuglia di talenti del fumetto italiano: questa la “squadra” che Coconino Press porterà a Lucca Comics & Games 2024. Dagli Usa arriva per la prima volta in Italia il maestro Daniel Clowes, dal Giappone un eccezionale terzetto costituito da Baron Yoshimoto, Yamada Sansuke e Usamaru Furuya, dall’Egitto la voce nuova e già pluripremiata della giovane Deena Mohamed, autrice del graphic novel Shubbek Lubbek, che sarà tra le protagoniste della mostra Kalimatuna, le nostre parole di libertà a Palazzo Ducale.

Daniel Clowes, fresco reduce dal prestigioso Premio Fauve d’Or di Angoulême per il graphic novel Monica, presenterà in anteprima l’edizione integrale italiana di Eightball, la raccolta in volume dei numeri del celebre comic book dove a partire dal 1989 ha pubblicato, oltre a tanti racconti inediti in Italia, anche la prima serializzazione di capolavori come Ghost World e Come un guanto di velluto forgiato nel ferro. Baron Yoshimoto, un decano del manga, presenterà in anteprima a Lucca la serie Le leggende del judo, tradotta per la prima volta fuori dai confini del Giappone grazie al marchio editoriale Doku di Coconino. Di Yamada Sansuke saranno presentati gli ultimi due volumi della serie Polvere di stelle, mentre Furuya porterà a Lucca in anteprima la serie 51 modi per proteggerla.

Tra gli italiani spicca la presenza di una giovane e già affermatissima autrice. Bianca Bagnarelli, che si è imposta all’attenzione con la prima copertina del 2024 della prestigiosa rivista The New Yorker, subito diventata virale sui social, presenterà in anteprima i suoi racconti a fumetti raccolti nell’antologia Animali domestici. E ci saranno anche Alessandro Tota col nuovo fumetto La magnifica illusione, Andrea Settimo, Pietro Scarnera, Juta, Daniele Kong, SPAM il Mandarino Psichico, Roberto Grossi, Michele Peroncini…e altri ancora, tutti protagonisti di un ricco programma di anteprime editoriali, sessioni di dediche allo stand di Piazza Napoleone e incontri col pubblico.

FELTRINELLI PRESENTA…

Feltrinelli Comics torna a Lucca Comics & Comics con un grande stand nel padiglione Napoleone, una casa pronta ad accogliere i tanti autori presenti tutti i giorni di festival, i lettori pronti, le novità e le anteprime editoriali.

Tutte le mie cose belle sono rifatte è la nuova graphic novel di Fumettibrutti, ma è anche il titolo del reading di presentazione del libro che Fumettibrutti porterà in scena mercoledì 30 ottobre, alle 18:00, all’Auditorium San Girolamo. Un concentrato di Fumettibrutti in tutta la sua purezza, un libro e uno show in cui bisogna farsi a pezzi, per raccontare la propria integrità. Una costruzione e ricostruzione, intima e pubblica, personale e politica.

Un nuovo, storico supereroe è da tempo entrato nelle vite dei lettori. E’ Doctor Newtron, pronto a tornare a Lucca Comics & Games con Dario Bressanini e Luca Bertelè che, venerdì 1 novembre alle 11:30 all’Auditorium Suffragio, apriranno le porte de Il club del Doctor Newtron in una conferenza-spettacolo che unirà scienza e fumetto.

Attesissima da mesi, arriva finalmente Valentina è vera: la prima nuova storia di Valentina di Guido Crepax, scritta e disegnata da Sergio Gerasi e ambientata a Milano nei giorni nostri. L’inizio di una nuova vita dell’iconico personaggio di Crepax. Se ne parlerà sabato 2 novembre alle 16:00 presso l’Auditorium San Giovanni.

Dopo essersi confrontato con i tarocchi, questa volta Leo Ortolani guarda alle stelle con Zodiaco. Un libro, dodici storie a fumetti per raccontare il nostro mondo, le nostre vite, la nostra realtà e i nostri sogni, con il suo stile unico e irresistibile e i meravigliosi colori di Sarah D’Imporzano. Appuntamento a domenica 3 novembre, ore 11:30, Auditorium San Romano.

Fiori all’occhiello di Lucca Comics & Games 2024 sono anche Marco Rizzo e Deborah Allo con il loro Storie da Spoon River, messa in scena delle storie e dei protagonisti di Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters in una trasposizione fedele, ma anche libera, personale, attuale e meravigliosamente narrata e disegnata; Quasirosso con Cose che mi piacciono e che, forse, piacciono anche a te, un’opera che è, allo stesso tempo, art book, graphic novel e memoir, ma anche libro interattivo pieno di domande e risposte per i lettori; Silvia Ziche con Soggetti, un viaggio personalissimo nel significato più profondo del disegno, inteso come modo di vivere e osservare la realtà.

Infine, un’anteprima per Lucca Comics & Games: Favola di Francesco Cattani che torna per raccontare la storia di una relazione con una ragazza trans: una sfida intima, personale e assieme pubblica, contro un mondo che deve cambiare.

SALDAPRESS PRESENTA…

Ospite della casa editrice saldaPress a Lucca Comics & Games 2024, un grande nome del panorama musicale italiano e, più in generale, di quello culturale: Giovanni Lindo Ferretti.

Reduce dal grandissimo successo degli eventi legati alla reunion dei CCCP – Fedeli alla linea e per la prima volta a Lucca Comics & Games, Giovanni Lindo Ferretti incontrerà il pubblico per presentare Tanno, una storia autobiografica di grande impatto emotivo scritta da lui stesso e disegnata da Michele Petrucci, che per primo ha proposto a Ferretti questa nuova sfida con il linguaggio del fumetto.

Sempre grazie a saldaPress, a Lucca Comics & Games 2024 sarà presente anche Sean Phillips, vincitore di ben cinque premi Eisner e autore tra gli altri di Night Fever, il fumetto noir psicologico scritto da Ed Brubaker e candidato ai Lucca Comics Awards 2024.

Con lui, il figlio Jacob Phillips, colorista di molti dei lavori della coppia creativa formata dal padre con lo sceneggiatore Ed Brubaker e disegnatore di Newburn, serie scritta dal premio Eisner Chip Zdarsky.

Oltre a questi grandi artisti, saldaPress ospiterà i già annunciati Atsushi Kamijo, mangaka che ha fatto la storia del fumetto giapponese con capolavori come To-y, Sex e Aka+Kuro, e Scott Snyder, uno dei più celebri e apprezzati sceneggiatori di comics contemporanei, che saldaPress porterà in Italia in collaborazione con Star Comics, e, insieme a loro, molti tra i più amati autori di fumetto italiani.

BECCO GIALLO PRESENTA…

Per la nuova edizione di Lucca Comics & Games, BeccoGiallo presenterà il nuovo progetto del fumettista Stefano Disegni, Al posto loro, dove la sua arte e la sua ironia sono al servizio dell’importante tematica animalista. Sarà presente Takoua Ben Mohamed, fumettista, illustratrice, graphic-journalist fra le protagoniste della mostra Kalimatuna: le nostre parole di libertà presso Palazzo Ducale; sarà l’occasione di presentare il suo nuovo libro Non stuzzicate la Musulmana! in uscita nei giorni del festival. Verrà presentato in anteprima il nuovo lavoro della ginecologa e divulgatrice Chiara Gregori e la disegnatrice vincitrice del Premio Artemisia Arianna Melone con Io sono io, albo illustrato per una nuova educazione di genere. Si festeggeranno i dieci anni della webtoon Fantasy X Grounds presentando il primo volume dell’omonima saga. Saranno presenti Chiara Meloni, autrice di Queeranta. Meglio tardi che mai; Sabrine El Mayel, divulgatrice d’arte e autrice del saggio Nessun dipinto mi spezzerà il cuore e l’artista Elisa Treduesette conosciuta su TikTok per le sue “sciure milanesi” e autrice di Le sviste di Mariasole. Tommaso Vitiello e Licia Cascione saranno presenti con il loro omaggio a Oscar Wilde, in occasione dei 170 anni dalla nascita e non mancherà il fumettista Walter Leoni, autore di Cresci piano! Pensa a me!

DYNIT/MANGA PRESENTA…

Dynit Manga torna anche quest’anno a Lucca Comics & Games con il suo stand in Piazza Napoleone con un’ospite d’eccezione: Akane Torikai, una delle mangaka più interessanti del panorama contemporaneo. L’autrice sarà presente per tutti e cinque giorni e sarà protagonista di diversi appuntamenti in cui lettrici e lettori potranno conoscerla meglio. Saranno presentati in anteprima tre titoli novità in cui l’artista indaga tematiche a lei care come la questione di genere: Girl Friends in the Hell, Amour Placebo e Mandarin Gipsycats Barricade. Allo stand sarà inoltre possibile acquistare il volume 1 in edizione variant di Saturn Return, disponibile nella sua completezza anche in un bellissimo box da collezione. Chi ama il GTOverso, troverà a Lucca anche il primo volume di G.T.O. Shonan 14 days Black Edition di Toru Fujisawa, chi è affezionatə alla collana Showcase Che ne sarà di Momo – Gli Ultimi giorni del vecchio e del cane di Osamu Yamamoto. Saranno inoltre presenti sempre in anteprima la nuova edizione Witches di Daisuke Igarashi e Gaishu-Isshoku! Un gioco da ragazzi di Konomi Shikishiro, una commedia scanzonata dai toni decisamenti piccantelli.

HIKARI e 001 EDIZIONI PRESENTANO…

Hikari Edizioni e 001 Edizioni avranno il proprio stand dedicato al Padiglione Napoleone, dove i visitatori potranno scoprire le novità editoriali e incontrare ospiti speciali.

Hikari Edizioni, tra i principali editori di manga in Italia, si distingue per la sua offerta di opere dei migliori autori contemporanei e classici del panorama manga. Quest’anno, siamo particolarmente entusiasti di presentare Miyako Cojima, una delle più celebri artiste del genere horror giapponese, conosciuta non solo come mangaka, ma anche come visual artist di fama internazionale. Cojima presenterà la sua opera L’Inferno delle Vergini, anche in una prestigiosa edizione variant realizzata appositamente per Lucca Comics & Games. Miyako Cojima sarà disponibile per firmacopie e incontri esclusivi con i fan durante tutto l’evento.

Bibliomania, il nuovo attesissimo manga di Machiro e Orwal, sarà un’altra grande anteprima di Hikari Edizioni. Quest’opera, ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie, mescola fantasy, horror e dramma psicologico. Il manga è stato candidato ai Japan Media Arts Festival Awards ed è noto per la sua narrazione intensa e visivamente mozzafiato. Per l’occasione, sarà disponibile in due edizioni: una regular edition e una Lovecraft edition.

Hikari porterà in anteprima a Lucca Comics la nuova serie di Hirohisa Sato, Suzuki vuole solo vivere in pace e di Nemu Yoko con Guardami Mukai. Parlando di variant speciali da segnalare quella per Gen di Hiroshima di Keiji Nakazawa e per la nuova antologia di Noroi Michiru.

A Lucca Comics anche un volume tirato in solo 500 esemplari di Yoshitaka Amano dedicato a Vampire Hunter D con schizzi e disegni, una piccola perla per gli appassionati del grande illustratore giapponese.

Infine, una delle novità più attese sarà il cofanetto limitato di Gannibal di Masaaki Ninomiya, che includerà tutti e tredici i volumi della serie. Il tredicesimo volume, in particolare, sarà in versione variant e conterrà Chapter B, un capitolo inedito di oltre 40 pagine, esclusivo per questa edizione speciale.

Chiudiamo con un’edizione esclusiva di W3, un’opera del maestro Osamu Tezuka, con tre variant cover che celebrano l’immenso contributo di Tezuka al mondo del manga.

001 Edizioni presenterà l’edizione anniversario per Dracula, l’opera dipinta ad olio dal maestro spagnolo Fernando Fernández. Questo capolavoro dell’arte fumettistica sarà disponibile in una edizione speciale limitata con un portfolio di illustrazioni inedite.

Sempre in anteprima presenteremo Iraniana, la nuova opera di Zainab Fasiki, acclamata autrice marocchina inserita dalla rivista Time tra le dieci personalità che stanno trasformando il volto dell’Africa, che sarà presente tutti i giorni della manifestazione.

Un’altra grande anteprima sarà Il delitto di Via Fontanesi di Gianni Tacconella, anche lui ospite, per un’opera che ripercorre un famoso caso di cronaca nera accaduto a Torino negli anni Cinquanta, un delitto che ispirò le sorelle Giussani nella creazione del loro celebre personaggio Diabolik. Questa intrigante ricostruzione storica sarà un’opera di grande interesse per gli amanti del noir e dei fumetti italiani.

Sarà presente anche Mauro Talarico con una vecchia conoscenza dei lettori, Cuori Grassi con l’ultimo volume della edizione integrale pubblicata dalla nostra casa editrice.

In aggiunta, per i visitatori saranno disponibili totebag esclusive e altri gadget.

JUNDO PRESENTA…

Jundo sarà presente a Lucca Comics & Games 2024 con una lineup straordinaria di autori internazionali e italiani. Liang Azha, autore di All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting with a Lie, ChenXi, creatore di Of Machines and Beasts, e Paskim, autrice di Lost in the Cloud alla sua prima apparizione internazionale, saranno ospiti di Jundo tutti i giorni della manifestazione. Oltre a loro moltissimi autori Italiani della linea Jundo Original svolgeranno delle sessioni di firmacopie allo stand Jundo. Durante la manifestazione, saranno disponibili in anteprima esclusiva il volume 1 di Starting with a Lie, il volume 7 di Salad Days, il volume 5 di Lost in the Cloud e il volume 13 di Of Machines and Beasts oltre a tantissime altre novità e gadget esclusivi.

RENOIR PRESENTA…

ReNoir Comics festeggerà a Lucca Comics & Games il primo compleanno di Gaijin, l’etichetta dedicata al global manga e al manhwa e lanciata proprio l’anno scorso a Lucca. Con ReNoir ci saranno due fumettisti amatissimi dai lettori in rappresentanza delle due anime dell’etichetta: Yoann Vorniere, autore del manga francese Silence, di cui portiamo il terzo volume, e Myeongmi Kim, disegnatrice di Cos’è che non va con la segretaria Kim?, che presenterà la sua serie An hour of romance.

Tornano anche Sylvain Repos, autore di Yojimbot, ospite per il terzo anno di fila perché perdutamente innamorato delle atmosfere lucchesi, Gianluca Buttolo, che l’anno scorso aveva conquistato i lettori con la biografia a fumetti di Stanlio e Ollio, e gli autori di don Camillo a fumetti Davide Barzi, Tommaso Arzeno, Italo Mattone e Francesco Petronelli.

TOSHOKAN PRESENTA…

Toshokan raddoppia la sua presenza a Lucca Comics & Games 2024 con i taiwanesi Ruan Guang-min (“The Corner Store”, “Railway Sonata”), HOM (“Priceless”) e Ding Pao-Yen (“Console, 2073” in anteprima a Lucca), presenti per l’intera durata del festival. Ruan Guang-min, il cui “The Corner Store” è in lizza per i Lucca Comics Awards, sarà protagonista insieme agli altri autori taiwanesi del panel “Il Fumetto Taiwanese – un ponte culturale tra est e ovest”. Saranno inoltre disponibili edizioni variant speciali delle celebri “Postertine” Toshokan, le sovraccoperte che si trasformano in poster. L’autore italiano Stefano Tamiazzo (“Niente succede per caso” in anteprima a Lucca), disponibile dal 31 ottobre al 3 novembre, parteciperà ai firmacopie quotidiani insieme agli altri autori.

ERIS EDIZIONI PRESENTA…

Eris è felice di portare Pastil. Tutte le avventure di Francesca Ghermandi in anteprima a Lucca Comics & Games 2024, la raccolta integrale delle storie di uno dei personaggi più amati dell’autrice. Un’altra anteprima sarà Scuola di Butch. Più vicine, il volume conclusivo della miniserie di Percy Bertolini. Per la prima volta a Lucca, la nuova collana di fumetto breve Gatti Sciolti – Fumetti senza peli sulla lingua. Allo stand saranno presenti: Francesca Ghermandi, Stefano Zattera, Percy Bertolini, Holly Heuser, Alessandro Ripane, Armin Barducci, Officina Infernale, Cosimo Miorelli e Marco Gnaccolini. Tra i nostri ospiti, anche Andrea Guaia, critico cinematografico, content creator e autore di Cinema degli eccessi. I 100 film più estremi della storia del cinema.

HOLLOW PRESS PRESENTA…

Hollow Press sarà presente a Lucca con una serie di ospiti: i mangaka Asagi Yaenaga e Shintaro Kago, e ancora Spugna David Genchi, Demitri Vassiliadis.

Allo stand della casa editrice sarà possibile trovare una serie di novità autunnali tra cui Fat Rot Things – Solo tagli freschi! di Spugna, Undead Artifacts di Matt Lock. E ancora, alcune anteprime disponibili proprio al festival: Parasitic City #2 di Shintaro Kago, B.O.B. di David Genchi e Michele Marchetti, The Rattling City di Demitri, Enki #2 di Asagi Yaenaga.

OBLOMOV PRESENTA…

Sarà una ricchissima edizione di Lucca Comics & Games quella di quest’anno per Oblomov Edizioni, che parteciperà alla kermesse lucchese con un ricco e prestigioso parterre di autori. Dalle novità fresche di stampa – il secondo e conclusivo volume de Il Figlio di Pan di Fabrizio Dori, Il bacio di Andrea Bruno e Frédéric Debomy, il secondo volume di Fiore di notte, Anime al crepuscolo di Marco Nizzoli e Giovanna Furio – alle attese anteprime di Numbers, il ritorno di Igort alla fiction dopo 15 anni, e Zodiac l’imperdibile graphic novel di Ai Weiwei – uno degli artisti più importanti del mondo, dissidente e attivista per i diritti umani –, disegnato da Gianluca Costantini con la sceneggiatura di Elettra Stamboulis.

#LOGOSEDIZIONI PRESENTA…

#logosedizioni, piccola casa editrice indipendente di Modena, partecipa anche quest’anno al LCG con uno stand al padiglione napoleone (NAP506). Come sempre saremo in compagnia di alcuni dei nostri autori di punta: Lorenzo Mattotti, di cui presenteremo Fuochi in edizione trade e edizione limitata; Roger Olmos, autore delle illustrazioni della novità Plop di Rafael Pinedo; Gabriel Pacheco, con una luminosa versione silent di Pinocchio; Frédéric Pillot, illustratore della serie Edmondo, dedicata a un simpatico cagnolino protagonista di varie avventure; Anna Paolini, con il suo Essere madre, un titolo che si rivolge a tutti coloro che si sentono genitori di qualcuno o qualcosa; Stefano Bessoni, con l’adattamento illustrato Le tribolazioni di Tommy Tiptop, che, pubblicato per la prima volta in Italia, racconta con le tipiche atmosfere vittoriane le vicissitudini di una piccola peste.

Tra le novità presentate in anteprima: La riparazione, Nina Bunjevac; Jean-Michel il Supercaribù e Babbo Natale, Magali Le Huche; Elizabeth & Diego. Una vampira nel mio armadio, Swann Meralli e Arthur Du Coteau; Mademoiselle Sophie o la favola del leone e dell’ippopotamo, Zabus & Hippolyte; Canto di Natale, José-Luis Munuera.

IF EDIZIONI PRESENTA….

If Edizioni torna a Lucca Comics & Games 2024 con il concept Storia & Storie, filo conduttore della sua presenza al festival. Allo stand saranno disponibili due riedizioni speciali di Martin Mystère, inclusa l’edizione variant della serie, la serie horror Oltretomba e il volume Storia del West – Fine di un mondo. Non mancheranno nuove proposte editoriali, come le graphic novel francesi La battaglia di Henry Fleming e L’edera e il ragno e il romanzo Non Sono Stato Io, dedicato al mistero di Angelo Zarcone, disegnatore del primo albo di Diabolik. If presenterà inoltre la nuova collana di romanzi illustrati per ragazzi Tra Le Nuvole, con volumi dedicati a personaggi come Eva Kant e Il Grande Blek, quest’ultimo celebrato anche con il volume Trappers alla Riscossa e un’installazione speciale al Family Palace, realizzata in collaborazione con Lucca Comics & Games e La Gazzetta dello Sport. Saranno presenti al festival per sessioni firmacopie: Alessandro Orlandelli, in arte Alex Horley, e Luca Laca Montagliani (Oltretomba), Lucio Filippucci (illustratore dell’edizione variant di Martin Mystère), Stefano Biglia (Storia del West – Fine di un mondo), Corrado Mastantuono (Trappers alla Riscossa), Davide Barzi e Denise Alini (collana Tra Le Nuvole), Gianni Bono e Raffaele Mangano (Non Sono Stato Io). Un panel dedicato a Non Sono Stato Io si terrà l’1 novembre alle 16:00 presso la Chiesetta dell’Agorà.

COMICOUT PRESENTA…

ComicOut sarà presente, come ogni anno, a Lucca Comics & Games, in piazza Napoleone.

Tra gli autori allo stand per le dediche Federico Pace, che presenta in anteprima lucchese il suo manga sulla transizione, Fioritura lenta. Sempre clima giapponese, con Midori Yamane e i suoi manuali Diventare Mangaka. Matteo Alemanno sarà a dedicare il suo artbook Matteo Alemanno – Disegnare Venezia, un libro prezioso per gli appassionati di disegno e architetture. Luigi Ricca con Fughe, per la collana ANIMAls, interverrà su Franz Kafka. Laura Scarpa e Gemma Vinciarelli, oltre a dedicare, presenteranno ai visitatori l’unicità de A Scuola di Fumetto Online, da 15 anni, la prima scuola Online in Europa per creare autori di fumetto.

MINIMUM FAX PRESENTA…

La voglia di scoperta che ha sempre contraddistinto minimum fax declinata al mondo delle immagini: nella collana di fumetti Cosmica trovano spazio artiste e artisti italiani e internazionali – quasi sempre under 40 – a cui piace sperimentare con stili e cifre narrative. La ricerca della collana è incentrata sulla contemporaneità ma anche sulle storie di ieri che sono ancora in grado di dirci molto sull’oggi.

L’ultimo titolo pubblicato nella collana è Corpus Christi dell’autrice spagnola Bea Lema, vincitore di diversi premi tra cui il Premio Nacional del Còmic 2024 e il Prix du Public France Télévisions al Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Ospite dell’editore Edo Massa, autore di Pensi di stare meglio?.

LAVIERI PRESENTA…

A Lucca Comics & Games, per i suoi 20 anni di attività, Lavieri edizioni torna un calendario dediche pieno di autori italiani e stranieri. Alcuni sono graditi ritorni come Matt Dixon, Yile Gao, Erika De Pieri, Michele Marchitto e Gianluca Garofalo, altri sono novità assolute. Tra questi il francese Moon, i lituani Lina Itagaki & Marius Marcinkevičius e le giovani Giorgia Zanin e Doris Shermadhi. Tra le novità anche Melinda Berti, vincitrice dell’ultimo Premio Livio Sossi al Lucca Junior.

Ecco alcune delle tante novità editoriali che saranno presentate: Il lungo fumetto per ragazzi La ragazza con il fucile. Storia di una piccola partigiana di Lina Itagaki & Marius Marcinkevičius – menzione speciale al BolognaRagazzi Award 2024; di Michele Marchitto e Moon Il bosco delle idee + Il bosco delle idee – Variant White Cover edizione limitata per Lucca C&G24 che sarà disegnata e dedicata da Moon direttamente in copertina; Cose da robot, sesto volume dei robottini di Matt Dixon + Cose da robot – Special Pack: Volumi con omaggio una serie di stampe fineart dedicate dall’autore; Il profumo del vento di Marco Sergio Erculiani, illustrato da Melinda Berti; Il galeone di carta di Giuseppe Marrone e Denise Tedesco; Un giornata capricciosamente perfetta, di Eva Serena Pavan, illustrato da Giorgia Zanin; Cascando di Valentina Maselli e Doris Shermadhi.

SEGNI D’AUTORE PRESENTA..

Edizioni Segni d’Autore, la casa editrice fondata da Carlo Bazan, è specializzata in pubblicazioni a fumetti, libri illustrati ad acquerello e libri per bambini. Segni d’Autore è anche una libreria dedicata al fumetto italiano ed europeo, è uno Spazio Espositivo con tavole originali, illustrazioni, grafiche, litografie e serigrafie numerate e firmate, anche d’epoca, di grandi autori della letteratura disegnata, come gli italiani Hugo Pratt, Sergio Toppi, Crepax, Jacovitti, Milo Manara, Ivo Milazzo, Gabriele dell’Otto, Lele Vianello, Alberto Lavoradori, Paolo Cossi, Carlo Rispoli, Alarico Gattia, Renzo Calegari e tanti altri e di autori della BD francese come Enki Bilal, Juillard, Gibrat, De Loustal, Georges Ramaioli, e autori della Scuola Argentina. A Lucca Comics & Games 2024, allo Stand di Edizioni Segni d’Autore, situato al Padiglione Napoleone – NAP 404, – saranno presenti per le dediche i seguenti sette Autori: Laura Zuccheri (Tex e Julia per Bonelli) con l’inedito fumetto Kamasutra, in versione deluxe e una stampa numerata e firmata in omaggio per i primi 150 acquirenti, Lele Vianello, Alberto Lavoradori (PK per Disney Italia) con l’inedito Tramonto con una stampa firmata in omaggio, Paolo Cossi con le strisce a colori del gattino Pederù e una stampa numerata e firmata in omaggio per i primi 99 acquirenti, Carlo Rispoli, Georges Ramaioli con due volumi inediti della Saga di Zululand, la migliore e pluripremiata opera realizzata dall’Autore francese e, dall’Argentina, il Maestro Carlos Barocelli, con l’inedito Il Passeggero dell’U-977. I citati volumi vengono presentati in anteprima a Lucca Comics & Games!

24 ORE CULTURA PRESENTA…

24 ORE Cultura Editore torna anche quest’anno a Lucca Comics & Games per presentare al pubblico le novità editoriali di 24 ORE Cultura Comics, la linea realizzata in collaborazione con fumettisti e illustratori italiani e internazionali, da giovani emergenti a nomi noti del settore. Tanti gli autori, tra cui Otto Gabos, Hurricane (Ivan Manuppelli), Marco Ficarra e Jacopo Silvestre, che dal 30 ottobre al 3 novembre saranno presenti a Lucca per incontri e momenti di firmacopie allo stand NAP 202 del padiglione Napoleone. Tra i principali appuntamenti da non perdere: un panel dedicato a Kafka con Otto Gabos; l’incontro sul lato “oscuro” del fumetto con Ivan Manupelli che presenterà in anteprima il suo nuovo volume Belzemorio, un manuale sulla stregoneria; un momento speciale dedicato alle scuole con la presentazione di “Art Heroes”, una nuova serie manga-inspired per giovani lettori appassionati di storie d’avventura, viaggi nel tempo e arte; l’incontro con Marco Ficarra che racconterà al pubblico professionale il suo nuovissimo manuale di lettering dedicato al mondo del fumetto.

UPPER COMICS PRESENTA…

Upper Comics è una casa editrice multimediale che si occupa dello sviluppo di fumetti, perlopiù in stile manga, completamente Made in Italy. Dall’action allo steampunk, l’unico obiettivo è divulgare fumetti di qualità creati da giovani autori, fumetti che noi stessi vorremmo leggere, per emozionarvi ed appassionarvi con le loro storie. Storie capaci di trasportarvi, pagina dopo pagina, in universi narrativi utopici, che non devono mancare nella fantasia di ognuno di noi. Storie avvincenti e mai banali, storie con un’anima dentro.

Al festival saranno presenti per la prima volta i manga Valhalla Route, Battle Shonen Fantasy, di Marco De Cesare con 2 Variant di StarShop e Jovantore, Cyberpunk Dark Fantasy di Daniel Eichinger.

EDIZIONI NPE PRESENTA…

Edizioni NPE, specializzata nel fumetto d’autore e leader nella saggistica di settore, è impegnata nel recupero, la riproposta e la promozione delle opere dei grandi autori classici del fumetto italiano, come Sergio Toppi, Dino Battaglia, Franco Caprioli e Gianni De Luca. Una delle collane più sviluppate è quella dedicata ad Attilio Micheluzzi, che ripropone sia le opere maggiori sia quelle meno note o persino in compiute. In occasione di Lucca Comics & Comics 2024, la casa editrice presenterà il quattordicesimo volume della collana: I grandi generali, di Attilio Micheluzzi.

SPREA COMICS PRESENTA…

Anche quest’anno Sprea Comics, editore dei periodici Anime Cult, Japan Magazine, PSM e Retromania, porterà speciali dedicati al mondo degli anime e manga anni ’80: Candy Candy e le altre orfanelle degli shojo all’interno della collana Anime Dossier, Sigle dei cartoni volume 3 – la produzione in vinile della Five Record, due light novel de Il magico mondo di Gigì, i manga mai pubblicati in Italia di Shurato e Fatal Fury; per i più nostalgici inoltre due calendari 2025: Che campioni Holly e Benji e Love me Licia – i telefilm con protagonista Cristina D’Avena; lato retrogaming uno speciale interamente dedicato a Final Fantasy – tutti i segreti della mitica saga di giochi di ruolo.

LE INIZIATIVE CON LE ISTITUZIONI

PROTEZIONE CIVILE PRESENTA…

Torna a Lucca Comics & Games L’attimo decisivo, il fumetto che attraverso le avventure di quattro adolescenti alle prese con i rischi, naturali e non solo, che interessano il nostro territorio vuole avvicinare ragazze e ragazzi alle buone pratiche di protezione civile. Nella nuova avventura, disegnata da Mattia Surroz per la sceneggiatura di Roberto Gagnor, i quattro protagonisti e il loro misterioso avversario si incontrano nell’area dei Campi Flegrei, e questa volta con il loro superpotere affronteranno il rischio vulcanico e il fenomeno del bradisismo.

Il secondo numero del fumetto L’attimo decisivo – La virgola, sarà presentato il 31 ottobre alle ore 10 presso la Sala Tobino del Palazzo Ducale, alla presenza di autorità istituzionali, con la partecipazione degli autori e di tre classi dell’Istituto “Carlo Piaggia” di Capannori (Lu).

Il Dipartimento della Protezione Civile sarà presente con uno stand dedicato al fumetto nell’area editori di Piazza Napoleone e presso il Real Collegio “Lucca Junior” con il gioco di carte Fai la tua scelta, laboratori Come nasce un fumetto e attività di esperienza virtuale Sisma VR e un plastico Lego sulla simulazione di uno scenario alluvionale, dedicati ai ragazzi. Saranno inoltre allestiti dei punti informativi Io Non Rischio, dedicati alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile, presso il Giardino degli Osservanti.

L’attimo decisivo è un progetto promosso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e Merito, e realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.

POLIZIA DI STATO PRESENTA…

Torna a Lucca Comics & Games Il Commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel della Polizia di Stato, curata ed edita dalla rivista ufficiale dell’istituzione, Poliziamoderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano per anni matita di Dylan Dog. Come da tradizione consolidata e grazie alla collaborazione della Questura di Lucca, il settimo volume della serie di Mascherpa – dal titolo Imboscata – verrà lanciato in occasione dell’inaugurazione della kermesse lucchese insieme al volume speciale – Caccia Grossa – versione italiana del fumetto uscito in lingua inglese Big Game realizzato in partnership con Interpol. La promozione del volume avverrà anche attraverso un gioco di ruolo. I visitatori allo stand della Polizia di Stato troveranno un commissario Mascherpa in carne e ossa che li condurrà sulla scena del crimine e li guiderà nelle indagini avvalendosi dei veri esperti della Polizia di Stato.

AMANO CORPUS ANIMAE

A MILANO LA PIÙ GRANDE MOSTRA OCCIDENTALE DI YOSHITAKA AMANO – Non solo una mostra ma un vero percorso immersivo in grado di coinvolgere la memoria emotiva: Amano Corpus Animae va oltre l’esperienza formale e punta a far diventare il visitatore protagonista. Con oltre 130 opere originali per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale, si terrà dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano la prima retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka Amano. Organizzata e prodotta da Lucca Comics & Games con la curatela di Fabio Viola – già collaboratore culturale dell’area videogames del festival – l’exhibition sarà la più grande e completa che in Occidente sia mai stata dedicata all’artista nipponico, in una città, Milano, crocevia internazionale di Design, Moda, Arte ed Entertainment, un ponte tra le arti visive e uno spazio che celebra la creatività.

Il progetto di allestimento di questa prima esposizione europea sarà realizzato in collaborazione con POLI.design, centro universitario internazionale per la formazione nel settore del design fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano e riconosciuto in tutto il mondo; tutte le informazioni sulla mostra sono già disponibili sul sito amanocorpusanimae.com mentre i biglietti sono disponibili sul sito ticketone.it/artist/amano-corpus-animae/. A rendere unica l’exhibition saranno le esperienze irripetibili a questa correlate, come la visita dell’esposizione direttamente accompagnati da Yoshitaka Amano: un evento eccezionale per sole 50 persone, proposto negli scorsi mesi grazie a una speciale campagna su Kickstarter. L’esposizione vivrà anche degli eventi ospitati al suo interno, ideati da POLI.design e organizzati in collaborazione con Lucca Comics & Games: negli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano verranno ospitati diversi eventi che approfondiranno il legame tra l’arte di Amano e il mondo della cultura contemporanea, dal design alla moda, passando per il mondo dell’illustrazione e della comunicazione grafica. Un palinsesto di workshop, talk e design challenge che coinvolgerà figure di spicco nell’ambito del design contemporaneo, e che offrirà uno spazio di confronto per artisti emergenti, studenti e creativi che vedono nel design e nelle arti visive una via per cambiare il mondo animando l’esposizione del Maestro di Shizuoka durante i 100 giorni della sua permanenza. Da Tatsunoko a Final Fantasy, le opere che hanno contraddistinto il ragazzo di Shizuoka nell’Olimpo degli artisti dell’intrattenimento, facendone un creatore di mitologie contemporanee, saranno esposte secondo un progetto di allestimento realizzato in collaborazione con POLI.design che vuole essere un ponte tra le arti visive e il design, mettendo in dialogo l’arte di Amano con l’innovazione e la sperimentazione estetica. Il percorso espositivo offre un’esperienza multisensoriale che accompagna il visitatore in un viaggio tra le opere più iconiche del Maestro, cadenzato da un susseguirsi di spazi dedicati a diverse tappe artistiche della carriera di Amano. Grazie all’esperienza in VR, si avrà accesso a contenuti esclusivi: i visitatori potranno entrare nei tre studi di Yoshitaka Amano a Tokyo, luoghi in cui le sue opere vengono concepite e realizzate. Un viaggio nella vita del Sensei nel quale sarà possibile avvicinarsi agli strumenti di lavoro, osservare i libri e gli oggetti della sua quotidianità, ma anche accedere a un’ampia collezione di opere, molte delle quali non hanno mai lasciato la sua abitazione, e che permetteranno di indagare anche altri aspetti del suo percorso artistico. Una “mostra nella mostra” che, insieme alle tantissime attività collaterali all’esibizione, pensate per l’occasione da Lucca Comics & Games, renderà i visitatori protagonisti al pari delle opere.

COMMUNITY VILLAGE

isybank è Main Partner di Lucca Comics & Games e partner esclusivo dei Community Awards, il riconoscimento del pubblico di Lucca alle opere attinenti al mondo del community event più atteso dell’anno, lanciato durante la scorsa edizione. La banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo sarà presente con un padiglione di 250 mq di superficie espositiva con una ricca proposizione anche di giochi Arcade, per accogliere gratuitamente tutti i visitatori. Grande novità di quest’anno la presenza di una fast lane riservata ai titolari di un piano isybank per saltare la coda all’ingresso dell’evento, una gallery tematica per personalizzare la propria carta isybank con le immagini più iconiche di LC&G, meet & greet con i content creator più amati dalla community ai quali i clienti isybank avranno accesso prioritario. Ogni giorno sarà organizzata una caccia al tesoro aperta a tutti, clienti e non, con gift prestigiosi per tutti i partecipanti ed estrazione live di un premio esclusivo presso lo stand della banca.

JAPAN TOWN

Torna anche quest’anno al Polo Fiere la Japan Town, l’angolo di Giappone più atteso d’Italia, uno dei padiglioni più amati e più grandi di tutta Lucca Comics & Games. E quest’anno la Japan Town sarà ancora più ricca: oltre 120 espositori, dagli action figure all’artigianato tradizionale, dai gadget all’abbigliamento, dai videogiochi retro alle arti marziali, a tutte le informazioni per viaggiare e studiare in Giappone. Tornano gli eventi sul palco del Japan Live, torna la zona coin op per giocare. L’area food sarà più grande e più comoda. E poi, le grandi novità: l’Area Mangaka, con showcase a tema per chi aspira a diventare un mangaka; la mostra per i 50 anni dei Chogokin, i robottini di metallo che hanno appassionato migliaia di collezionisti in tutto il mondo, curata da Fabrizio Modina e realizzata in collaborazione con Cosmicgroup e Tamashii Nations. E un bellissimo spin-off della mostra sarà dedicato al mecha-design del sensei Shoji Kawamori, che sarà per la prima volta in Italia, ospite di Lucca Comics & Games, Cosmicgroup e Dynit.