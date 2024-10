Su Kickstarter arriva la campagna per “Lo Scorpione addomesticato” sostenuta da Tunuè

Comunicato stampa

Tunué è pronta per una nuova avventura. Luca Baino, Mariano Rose e Zeno Colangelo sono tre autori che si sono lanciati in una sfida emozionante: una campagna di crowdfunding per poter dare vita a Lo scorpione addomesticato.

Un fumettista in fuga, un viaggio nel cuore della più pura e romantica Australia, un graphic novel che porterà i lettori alla scoperta dell’animo più profondo del protagonista di questa storia, Dante Deboni: un personaggio che parla a ognuno di noi, che ha il coraggio di scavare dentro di sé per cercare quelle risposte che spesso ci paralizzano, che dovrà capire come addomesticare quel gigantesco scorpione che gli vive dentro.

La casa editrice è felice di sostenere una storia così bella e i suoi autori.

Link alla campagna Kickstarter

La storia

Dante Deboni, un fumettista italiano sulla cresta dell’onda ma travolto da sè stesso e dai debiti, si chiede: quanto si può andare lontano per cercare la strada verso casa? Il protagonista è un autore che ha pubblicato un bestseller che gli ha dato grande notorietà e che gli permette di vivere una vita dissoluta: donne, feste, alcol e fumetti. What else?

Ma il mondo che tanto gli ha dato gli toglie d’improvviso il tappeto da sotto i piedi. E al nostro eroe non basta nemmeno l’aiuto del suo unico vero amico: il barista Bacco, l’unico a cui riesce sempre a scroccare da bere, senza farsi picchiare! Nonostante sia un ragazzo molto sicuro di sé e dalla battuta pronta, dopo essere stato abbandonato da tutti, persino dalla donna che doveva sposare, e essersi visto costretto a vivere in un garage, Dante perde d’ottimismo. Lo Scorpione lo sorveglia. Le chele stritolano i suoi incubi. Quando la vita va in pezzi, qual è l’unica soluzione possibile? Affrontar…pardon, fuggire a gambe levate! possibilmente con un biglietto di sola andata per l’Australia. L’idea è quella di provare a fare il grafico in uno studio di produzione di videogiochi. In mezzo a scogliere mozzafiato, utilissime lezioni di scozzese, carte di credito nascoste in un frigorifero, diari di viaggio a fumetti, ragni velenosi, mostri onirici e… una rossa mozzafiato. Ma Dante si accorgerà che non basta macinare decine di migliaia di chilometri per stare meglio. Perché lo Scorpione sarà sempre sulle sue tracce. E il suo veleno non conosce distanza. Lo sa bene Luca Baino, l’autore di questa graphic novel, perché seppur in maniera un po’ romanzata si tratta di una storia terribilmente autobiografica.

Infatti Lo Scorpione Addomesticato è un vero e proprio diario di viaggio sotto forma di fumetto, dove in tanti potranno ridere, commuoversi ed emozionarsi per le vicende di Dante. Immedesimarsi in qualcuno che sta cercando di capire come affrontare le proprie paure e… i propri sogni.

Ma Luca Baino non è stato solo in questo viaggio. Insieme a lui hanno combattuto contro lo Scorpione Mariano Rose, che ha curato la fase di editing e ha dato una mano ai testi. E Zeno Colangelo, uno dei nuovi talenti del fumetto internazionale, attraverso la cui arte sarete catapultati in una grande avventura in luoghi esotici… Reali e immaginari. Cosa si può volere di più, in un periodo in cui spostarsi da un luogo a un altro è così difficile?

GLI AUTORI

Luca Baino

Luca è uno sceneggiatore professionista del mondo del fumetto da oltre 10 anni. Ha pubblicato storie con le maggiori case editrici italiane (Sergio Bonelli Editore, Tunué, Beccogiallo, ManFont, Pavesio Comics, La Corte Comics) e questa è la prima volta che si affaccia al mercato internazionale come autore. Al momento collabora con Shockdom come editor e coordinatore e riempie le sue giornate di 48 ore lavorando anche come consulente editoriale. Adora insegnare (è docente di sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics nelle sedi di Torino e Genova) e ogni giorno cerca di tenere a bada lo scorpione dentro di sé.

Mariano Rose

Anche Mariano è uno sceneggiatore, e ha dato una mano a Luca nella stesura dei testi di questa graphic novel e nell’editing. Classe ‘92, anche lui ha pubblicato con molti editori in Italia, come Sergio Bonelli Editore, ManFont, Doubleshot, Edizioni NPE e Tunué. Ma nel suo mondo non c’è solo fumetto, infatti sta lavorando ad una serie di animazione coprodotta da RAI e MAD Entertainment in uscita nel 2022.

Zeno Colangelo

Molto giovane, eppure dal grande talento grafico. Sempre alla ricerca di uno stile personale e riconoscibile, si dedica alla pittura e alle performance live prima di approdare al fumetto. Le sue storie sono presenti nelle antologie Grimorio Vol.2 e Synth/Org e rappresentano il suo esordio. Nel 2020 lavora a due libri per l’editore Beccogiallo.