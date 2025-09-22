Linus – Festival del fumetto arriva alla 4° edizione

Comunicato stampa

Torna dal 10 al 12 ottobre 2025 ad Ascoli Piceno LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni di appuntamenti che declinano il tema del fumetto in dialoghi, concerti e mostre d’arte.

La rivista linus, a cui è dedicato il festival, edita da La nave di Teseo, quest’anno celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale italiano e internazionale, portando il fumetto a nuovi livelli di espressione artistica e intellettuale.

«La quarta edizione di Linus Festival del Fumetto è dedicato alle sfumature del ridere, dell’umorismo, della comicità.

Dall’umorismo di personaggi popolari come Geronimo Stilton e Rat-Man, al sarcasmo graffiante di Pera Toons e Makkox, alla satira educativa di Pinocchio, al Nome della Rosa, nelle parole di Eco e nei disegni di Manara, che ruota intorno alla comicità e al “riso”. Anche i grandi ospiti musicali di quest’anno, Toffolo, Bianconi, Fresu, Piovani, giocheranno con la leggerezza. Un festival, citando ancora Eco, per ridere di una cosa serissima: i fumetti» dichiara Elisabetta Sgarbi.

Gli appuntamenti del festival si svolgono al Teatro Ventidio Basso.

Il 10 ottobre il festival si apre alla mattina (ore 10:00) con l’incontro, dedicato alle scuole primarie, tra il due volte Premio Strega SANDRO VERONESI e PERA TOONS, fumettista con più di cinque milioni di followers sui social e quasi 2 milioni di copie vendute tra tutti i suoi titoli, che uscirà il 7 ottobre con il nuovo Missione Risata (Tunué).

Ingresso gratuito su prenotazione

La sera (ore 21:00) il giornalista Luca Valtorta condurrà il dialogo con LEO ORTOLANI, celebre per la serie a fumetti Rat-Man. Segue il concerto “Pinocchio!”, progetto dell’ensemble artistico 19’40” (Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Marcello Corti) con la voce narrante di FRANCESCO BIANCONI, i disegni live di DAVIDE TOFFOLO e l’accompagnamento musicale degli Esecutori di Metallo su Carta ensemble, direttore Marcello Corti.

Biglietto cortesia 5,00 €

L’11 ottobre alla mattina (ore 10:00) ELISABETTA DAMI, creatrice del personaggio Geronimo Stilton, incontrerà i ragazzi delle scuole per raccontare una delle figure più amate dai giovani lettori di tutto il mondo, un personaggioche, da oltre 25 anni, fa scoprire il piacere della lettura a milioni di bambine e bambini, in più di 52 lingue, con oltre 187 milioni di copie vendute.

Ingresso gratuito su prenotazione

Alle ore 17.00, alla Pinacoteca Civica, si inaugura la mostra Il nome della rosa di MILO MANARA, che arriva al festival alla vigilia dei suoi 80 anni (12 ottobre 1945). L’esposizione con le tavole della sua graphic novel, pubblicata da Oblomov Edizioni, ripercorrerà l’adattamento illustrato di uno dei romanzi più celebri della narrativa italiana. L’appuntamento assume un significato particolare perché cade in occasione dei 45 anni dall’uscita del celebre romanzo di Umberto Eco, offrendo al pubblico l’opportunità di rileggere l’opera in una nuova chiave visiva.

Ingresso gratuito su prenotazione

La sera (ore 21:00) si torna in teatro con il dialogo tra Manara e il Premio Oscar NICOLA PIOVANI, moderato dal giornalista Luca Valtorta. Nicola Piovani si esibirà in un intervento musicale al pianoforte Dedicato a Milo Manara.

Biglietto cortesia 5,00 €

Il 12 ottobre (ore 21:00) il festival si conclude con il dialogo tra Sandro Veronesi e MAKKOX, fumettista e cartoonist, autore del programma Propaganda Live (La7), le sue vignette e storie umoristiche sono state pubblicate su Il Post, L’Espresso e attualmente su Il Foglio. A seguire, un intervento musicale di grande suggestione con PAOLO FRESU, tra i più importanti trombettisti jazz, e PIERPAOLO VACCA, maestro dell’organetto.

Biglietto cortesia 5,00 €