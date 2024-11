Letture in breve #26

Figli delle stelle di Massimo Polidoro e Riccardo La Bella (Feltrinelli Comics, 2024)

“Chi siamo? Da dove veniamo?” Sono gli interrogativi che danno lo spunto per la narrazione di questo bel volume, realizzato dal noto divulgatore scientifico Massimo Polidoro in coppia con l’abile disegnatore Riccardo La Bella. Un’opera che rappresenta un ottimo esempio della duttilità del fumetto come medium, che grazie alla peculiare sinergia di parole e immagini che produce riesce a essere anche – come in questo caso – un ottimo strumento non tanto per raccontare storie, quanto per descrivere e spiegare in modo piacevole e non banale varie teorie sulle origini dell’umanità. Significativo vedere come Polidoro, allievo di Piero Angela, veda nel fumetto uno strumento efficace per diffondere sapere e conoscenza. Una scelta precisa, che testimonia l’evoluzione della nona arte e la crescita meritata del suo valore culturale.

Paolo Garrone